- Det er ikkje Ole Robert Reitan de sviktar

Det har vore tøft å vera Rema-kjøpmann den siste månaden, medgjev Trond Hope. Han og kona Ingunn driv dei to Rema-butikkane i Os. Om kundane forsvinn, er det dei to og dei tilsette som blir skadelidande.

- Det har vore tøft. Eg og Ingunn driv butikkane sjølve, for eiga rekning. Vi er ansvarlege for økonomien og dei tilsette. Når nokre kundar sviktar oss, er det ikkje Ole Robert Reitan dei sviktar. Det er Trond, Ingunn og dei som jobbar hos oss. Vi er med og støttar lokalmiljøet ved å sponsa mellom anna idrettslag, eller ved å stilla med premiar til diverse arrangement. Vi er med så godt vi kan. Vi bruker også lokale handverkarar og tenester så langt det let seg gjera, seier kjøpmannen og legg til:

- Mange synest at det er trist at jernvaren i Os må leggja ned, men har dei vore flinke nok til å nytta tilbodet? Ein må bruka det ein har i nærleiken. Dessutan er Bunnpris Vedholmen og vi dei einaste av butikkane i Os som skattar til kommunen. Dei andre skattar til konsernselskap i Oslo. Med andre ord, kundesvikt råkar ikkje berre oss, men også nærmiljøet.

Lysefjorden Mikrobryggeri er det bestsejlande mikbrobryggeri-ølet til Rema 1000 Kuven. No skal dei lokale butikkane utvida øl-sortimentet frå mikrobryggeri.

Held på 98 prosent av sortimentet

Det har storma kring Rema 1000 den siste tida. Fleire er i harnisk over den nye besteven-strategien til butikkjeda, som gjer at enkelte produkt blir fjerna frå hyllene i Rema-butikkane. Dette omfattar mellom anna Hansa Borg-produkt, Lerum syltetøy og Kims chips.

Rema 1000-kjøpmann Trond Hope er frustrert over folk han meiner berre les overskrifter.

- Vi held på 98 prosent av sortimentet vårt. Endringane er langt frå så store som ein får inntrykk av når ein les i media. Eg har ein mistanke om at det er mange der ute som ikkje les meir enn overskriftene, seier Hope.

Lerum er ikkje heilt ute av sortimentet. Dei skal ikkje lenger levera syltetøy til Rema 1000, men dei skal laga Remas eige syltetøy, som dei også har gjort før.

Har vore pilotbutikk

På Rema 1000 Kuven har ikkje endringane skjedd over natta. Hope fortel at dei har vore pilotbutikk for prosjektet. Alt i mai starta dei å fjerna ein del produkt frå hyllene. Det blei ikkje ramaskrik av det.

- Vi har ikkje registrert ein einaste klage. Sjølvsagt kan det vera nokre kundar som ikkje finn eit produkt dei er ute etter, men vi har ikkje høyrt noko. Det er heller ikkje noko tull som kjem inn som erstatningsvarer. Det er merkeleverandørar, seier Hope.

Kva går så ut av sortimentet?

Av Hansa-produkt blir Hansa pils og Hansa fatøl att, i éin variant av kvar. I tillegg kjem Rema 1000 framleis til å ha Hansa Null og to typar ipa i hyllene.

- Bryggeria er flinke til å laga mange ulike oppakningar, som 8-pack, 10-pack, 12-pack, slik at dei skal få meir hylleplass. Vi skal framleis selja Hansa-øl.

Brus-sortane til Hansa har ikkje vore i sortimentet på mange år. Olden, som er eigd av Hansa Borg, går ut.

- Olden-salet har vore nedadgåande i mange år. Det er gjerne grunna pris. Dei tek seg meir betalt enn til dømes Farris, seier Hope og legg til:

- Vi har om lag 6.000 vareliner. Nokre av desse er det for dårleg omsetnad på. 20 prosent av varene som er tilgjengeleg på marknaden står for 80 prosent av omsetnaden i daglegvarehandel. Vi plukkar av det som sel. Det er mykje hyllevarer og nisjeprodukt. Rema kan ikkje ha alle. Det er ikkje vårt konsept. Vi vil heller ha lågpris på to typar saltchips, enn ein middelspris på fire typar.

Gøymer seg bak små-verksemder

Mack-ølet skal ut av sortimentet i Hordaland, grunna dårleg sal. Hope seier at dette er eit lokalt øl i Nord-Noreg, slik han ser det, og når det gjeld Hansa-ølet, meiner han at dette ikkje er så lokalt som folk flest kanskje trur.

- Hansa har ikkje eigarar frå Bergen eller Hordaland. Eigarane er frå Sarpsborg. Eg er ikkje sikker på om alt ølet blir produsert på Kokstad. Eg veit til dømes at eingangsflaska til Hansa er i produsert i Sarpsborg. Denne flaska er ein miljøversting. Det er noko tull som dei nettopp har starta med, etter at alt endeleg var blitt resirkulerbart. Hansa er ikkje meir lokalt enn kva Ringnes er, seier Hope, og legg til at han reagerer på at Hansa skyv dei små verksemdene framfor seg i denne saka.

- Dei seier at Olden må nedbemanna som følgje av at Rema kuttar dei frå sortimentet. For meg er det ubegripeleg. Dei hadde starta med nedbemanninga før denne avtalen kom på plass. Det er merkeleg at Hansa Borg skyv dei små verksemdene framfor seg, som dei eig, når dei sjølve produserer resultat i 100-millionar-klassen. Dei kan ikkje lata som at dei er små. Dei omset for over ein milliard og legg til:

- Det var Hansa som sa opp avtalen med Rema 1000 i slutten av 2015.

- Hansa er bergensk

Hopes utsegn om at Ringnes er like lokale som Hansa, får kommunikasjonsansvarleg i Hansa Borg Bryggerier AS, Anette Karlsen, til å rista på hovudet.

- Hansa Bryggeri har ein over 125 år lang tradisjon i Bergen, og er i aller høgaste grad bergensk. Hansa på Kokstad er hovudkontoret vårt, og også det bryggeriet i Hansa Borg med størst produksjon. Det aller meste av ølet vi sel i Bergen og i Hordaland, inkludert Heineken på boks, blir brygga og tappa på Kokstad.

Karlsen legg til at det er beklageleg at Rema ikkje har valt å satsa på Olden som blir tappa i Stryn, men heller har valt å satsa på andre og eigne vassmerke.

- No har dei blitt besteven med Carlsberg-eigde Ringnes. Carlsberg er verdas fjerde største bryggeriselskap - ein gigant i forhold til Hansa Borg Bryggerier.

Grunna låge salsvolum i 2016 har alle dei åtte tilsette i Olden blitt permittert 50 prosent.

- Dette hovudsakeleg som følgje av at Olden i 2016 ikkje lenger var nasjonalt tilgjengeleg i Rema, ifølgje Karlsen.

- Minst like miljøvenleg

Eit resultat av at Rema har "valt sin besteven", er at Hansa Borg-produkt i Rema er kraftig redusert dei siste par åra, og Karlsen forventar at tala søkk endå meir i 2017.

- I 2015 selte vi 14,5 millionar liter Hansa Borg produkt i Rema 1000. Dette blei kraftig redusert i 2016, og i 2017 fryktar vi at salet vil hamna ned mot éin million liter.

Karlsen kommenterer også Hopes påstand om miljøverstingen frå Hansa.

- Gjenvinnigsflaskene er minst like miljøvenlege som dei gamle gjenbruksflaskene, ettersom vi unngår flasker som krev mykje transport, og samstundes reduserer kjemiske utslepp til avløpsnettet på grunn av vasking av store mengde flasker. Flaska blir smelta og glaset blir brukt på nytt.

Utvidar mikrobryggeri-øl utvalet

Andre ting som forsvinn frå Rema-hyllene, er ein del kosmetiske varer. Her seier Hope at utvalet er stort, og i konstant utskifting.

- Ingen er like oppfinnsame som denne bransjen. Det er noko nytt heile tida, seier han.

Lerums syltetøy er ute av sortimentet, men Rema skal framleis selja saft frå saftbygda Sogndal.

- Nora kjem inn for Lerum. Dei er begge nasjonale storleverandørar. Lerum har produsert vårt eige syltetøy. Det skal dei framleis gjera.

Kjøpmannen har problem med å sjå kvifor det blir så mykje skriveri om utskiftinga i sortimentet til Rema 1000, og den nye besteven-strategien.

- Det Rema kallar besteven, er for andre hovudleverandør. Kvart år skjer det utskifting i sortimentet. Det skjer kontinuerleg. Kundeundersøkinger viser at kundane meiner at det er for lite mangfald i norske butikkar. Vi ønskjer å skilja oss litt ut. Det blir ikkje dei store endringane, men vi ryddar plass til meir spanande aktørar.

Øl-sortimentet blir utvida med meir øl frå mikrobryggeri.

- Mikrobryggeri er i vinden som aldri før. Det er mange flinke bryggarar, som lager smakar tilpassa ulike typar mat. Det lokale mikrobryggeriet Lysefjorden Mikrobryggeri, er dei som sel best av desse. Det er nok fordi dei er lokale.

Skal bli betre på Hagavik Hjemmebakeri

Vidare fortel kjøpmannen at den bevisste satsinga på lokalmat skal halda fram. Kjøt frå Fana og Bønes, Saft Suse frå Arna, Isbjørnis frå Askøy, ulike ostar frå Tysnes, og lokalt øl for å nemna nokre. Hagavik Hjemmebakeri skal framleis levera brød og bakevarer til Rema butikkane.

- Eg skulle ønskja at det var fleire produsentar i Os og Fusa innan mat. Det hadde vore glimrande for oss.

Som å ha ei mitraljøse retta mot seg

Til tider har det føltest som "at ei mitraljøse har vore retta mot Rema", seier Hope, som meiner det ikkje har vore noko poeng i å gå ut å kommentera alle sakane.

- Eg har vore oppgitt og frustrert over ein del av det som har kome ut, men eg må seia at osingane har oppført seg bra i forhold til det eg høyrer mange andre stader. Det skal dei ha, seier han og legg til:

- Ein annan ting som media og andre er opptekne av, er matsvinn. Skal vi ha inne alt mogleg, så skaper det ein auke i svinn. Det blir ein kostnad for oss og samfunnet. Det er noko vi ønskjer å tilpassa, med denne nye strategien.

Hope hevdar at kundane kjem til å tena på den nye strategien, og at han håpar at dei ser det etter kvart.

- Dei hardbarka Rema-kundane går no her uansett, seier Hope og smiler.

- Vi kjem ikkje til å gje oss, og tåler at det stormar litt. Men det er greit at ein held seg til fakta, og at det som kjem ut er korrekt. Det er uansett umogleg å gjera alle til lags, uansett kva kjede det er snakk om, seier han.