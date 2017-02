Ordførar Marie Bruarøy fekk æra av å gje ordren om siste salva som skulle syta for gjennomslaget i vest-løpet av Skogafjellstunnelen - ein merkedag for E39 Svegatjørn-Rådal.

I formiddag var gjennomslaget eit faktum. Det var stort oppmøte i Endelausmarka. Rådmann Christian Fotland, varaordførar Laila Marie Reiertsen og ordførar Marie Lunde Bruarøy stilte frå kommunen.

- Ein stor dag for Os. Ein gledens dag. Det er kjekt å sjå at dei er komne så langt. Absolutt ein milepåle, seier Bruarøy og legg til:

- Eg er så heldig at eg skal få gje klarsignal for den siste salva som skal gå av i tunellen. No blir det faktisk gjennomslag så ein kan koma seg gjennom heile Skogafjellet.

Det var stemingsfullt i tunellen.

Taxisjåføren i tunellen

Alt då presse og representantar frå kommunen reiste med taxi frå Veidekkes rigg i Kolskogen, gjorde ordføraren det klart at ho gleda seg til sprenginga.

- Det blir nok eit kick. Vi blir nok litt barnslege alle saman når det gjeld sprenging, seier Bruarøy.

- Kor stor er denne dagen?

- Kommunen ser fram til ny tilkomst til Bergen. Dette er første milepåle i prosjektet, men det er klart at den største dagen blir når vegen opnar, seier Bruarøy.

Roger Gravelsæter frå Os Taxi fekk seg ein tur litt utanom det vanlege.

- Eg fekk beskjed i går om at eg skulle ta denne turen i dag, så eg var førebudd og gleda meg. Det er kjekt og spanande å få vera med på noko utanom det vanlege, seier Gravelsæter, som blei ein av dei første "sivilistane" som nokosinne har vore inne i Skogafjellstunellen. Han køyrde nemleg ikkje berre fram til opninga, men også inn.

- Klart det er spesielt, seier han.

Varaordførar Laila Marie Reiertsen, ordførar Marie Lunde Bruarøy og rådmann Christian Fotland stilte frå kommunen.

Massivt prosjekt

Prosjektleiar for Svegatjørn - Rådalen, Sverre Ottesen, heldt tale på den store dagen. Han fortalte at ein vanlegvis opplever eitt eller to gjennomslag i samband med tunellbygging. Grunna storleiken på E39-prosjektet, kjem det til å bli mange fleire her dei neste åra.

- Eg prøvde å tenkja gjennom kor mange det kjem til å bli. Sikkert nærare ti, kom eg fram til. Vi kjem ikkje til å ha like stor feiring kvar gong. Då må prosjektleiar og fleire andre ha XXL-kjeledress etter kvart. Vi markerer i dag, men når naboløpet blir gjennomsprengd om éin månads tid, så skal Veidekke få gjera det i ro og fred, seier han og legg til:

- Dette er den første milepålen for prosjektet. 23. februar i fjor skaut vi første salve. 22. februar i år er vi gjennom. I det store og heile er vi på skjema, dog med gjennomslag her tre-fire veker etter at vi håpte for eitt år sidan.

Prosjektleiar Svegatjørn - Rådal, Sverre Ottesen.

- Det blir garantert kake

Det er lenge til vegprosjektet skal ferdigstillast. Etter planen skal det ta sju år å byggja vegen. Arbeidet starta i 2015, og etter planen skal altså nye E39 stå ferdig i 2022.

- Det er så lenge til vi skal opna vegane at vi kjem til å ta inn att dei få vekene vi ligg bak skjema no. Det er tidspunktet for gjennomslag i Lyshorntunellen som avgjer kva tid vi klarer å opna vegane, seier Ottesen.

Arbeidet med Lyshorntunellen blir driven frå fire ulike angrepspunkt. Planen er at dei skal vera ferdige med begge løpa frå Endelausmarka til Rådalen i desember 2018.

- Då blir det garantert kake. Vi får berre la vera å eta i forvegen, seier Ottesen og smiler.

OM TUNELLEN:

Skogafjellstunnellen.

Tunellengde: Om lag 1.445 meter per løp.

Volum stein: Om lag 250 000 m3.

Talet boltar til permanent sikring: Ca 13.000 boltar fram til veke 7 2017.

Geologiske forhold. Middels til godt fjell med to soner som krav tung sikring. Desse var kjent på førehand. Det var vatn i fjellet som medførte forinjeksjon.

Feiring i tunellen.