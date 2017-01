Anne Lise Tollefsen fekk sjokk då ho vitja AMFI Os i dag og såg at arbeidarar var i ferd med å riva fontena og sitjeplassane i hjarta av senteret.

- Kva er det som skjer, tenkte eg. Eg fekk sjokk, og gjekk rett bort til arbeidarane og spurte kva dei heldt på med. Dei snakka ikkje norsk, men dei forstod meg nok. Eg sa at eg måtte snakka med leiinga, seier Tollefsen og legg til:

- Eg blei skikkeleg lei meg då eg gjekk frå senteret. Då eg såg at nokon hadde lagt ut eit bilete på Facebook, måtte eg berre seia mi meining.

Senterleiar Silje Lygre, seier at dei skal byggja opp ein ny møteplass etter at dei er ferdige utskifting av glaset i taket bak ho på bilete. (Arkivfoto: Benjamin Søgnen Olsen)

Defekt fontene

Det er komen mange reaksjonar på Facebook etter at dei i går starta rivinga av fontena i AMFI Os. Fontena har vore defekt i lang tid, og det har lenge blitt diskutert om ho skulle rivast eller ikkje. I samband med oppussing av senteret, blei det avgjort at no var tida komen for å fjerna fontena. Dei fleste kommentarane er negative, medan nokre er positive, og ser fram til forandring. For mange har fontena og benkene rundt vore ein møteplass. Senterleiar Silje Lygre seier at dei skal syta for at dette området framleis vil vera ein naturleg møteplass i hjarta av senteret også i framtida.

Mange har reagert

Os & Fusaposten har snakka med nokre av personane som har kommentert på Facebook. Tollefsen er ein av dei.

- Eg er av typen som liker det gode og trygge. Eg har tilbragt så mykje tid ved fontena. Der har eg prata med vener og tatt ein kopp kaffi. Det er så mange menneske som brukar denne plassen, og eg ser ikkje kvifor dei skal gjera forandringar der. Uansett kva dei gjer, trur eg ikkje at det vil bli som før. Eg vonar i det minste at dei byggjer opp ein ny møteplass, seier ho.

Anne Aarhus Røberg synest også at det er trist at fontena forsvinn.

- Det er alltid folk der. Eg ser at det er mange som reagerer. Eg håpar at dei vil byggja opp ein ny møteplass, noko tilsvarande det som var, seier ho.

Aarhus Røberg er styreleiar i Stiftelsen Nore Neset Aktivitetshus. Ho fortel at det er mange lag og organisasjonar som har brukt plassen godt.

- Vi og andre har hatt lotteri og lodd-sal der. Det er mange frivillige lag som har samlast og brukt dette området. Vi har nett tinga plass, og då eg såg at dette området skulle bort, lurte eg på kor vi skulle stå når vi skal ha lodd-sal. Eg håpar at vi ikkje blir gøymd bort i ein krok. Fontena har vore ein magnet og trekt til seg folk. Eg vonar at dei lagar noko tilsvarande. Sjølv om ikkje det har vore liv i fontena, har det vore fint der når dei har planta blomar og stelt, seier Røberg.

Skal framleis vera ein møteplass

Det er ikkje alle som er negative til forandring. Ei av dei er Frøydis Ekerhovd.

- Eg liker forandring. Eg har ikkje eit spesielt forhold til fontena og trur at det kan bli bra med litt forandring, og at det dermed kan koma noko godt ut av dette. Det er på høg tid med forandring. Det er mi meining, men eg ser jo at eg er ein av dei få som er positive. Eg gler meg til å sjå kva som kjem der med tida, seier ho.

Fleire har etter kvart kasta seg med i debatten, og tek til ordet for å be folk slutta å vera så negative.

- No må de passa på så dykk ikkje går inn i djupe depresjonar og ikkje kjem dykk i arbeid i morgon på grunn av denne "rundinga" som blir fjerna. Dette skal nok gå fint skal de sjå. Snakka meg om negativitet, skriv Tore Lekven.

Senterleiar, Silje Lygre, seier at dei som trur at møteplassen blir borte for godt, kan ta det heilt med ro.

- Denne plassen er hjarta i huset. Det kjem han framleis til å vera. Det skal vera ein møteplass for folk også etter at vi er ferdig med rivinga og oppussing, seier ho.