- Lag alt frå botn av

Det er det enklaste og beste tipset kokken Frank Bruarøy kan gje om julematen. - Det tek ikkje lang tid, og resultatet blir så mykje betre, seier han.

Frank hadde juksa litt då avisa skulle koma på besøk, for delar av julematen er ikkje laga i ein fei.

- Eg har svineribbe i omnen, og så har eg litt svineribbe her på disken, som du ser, for å illustrera at det er fleire måtar å laga svineribbe på. Eg har også laga ferdig raudkål og stappe, i tillegg til at eg har starta på ein ny porsjon. Pinnekjøtet er snart klart, og sausen nærmar seg, seier Bruarøy.

Raudkål er blitt ein viktig del av julemåltidet. Frank har i mellom anna solbærsaft, solbærsirup og appelsinjuice.

Ribbe betre enn pinnekjøtt

I år ville Frank ha and til jul, men det ville ikkje familien. Då blei det juletallerken, noko som kokken har laga ofte i jula dei siste åra.

- Tidlegare var det den tradisjonelle pinnekjøt-middagen, med pinnekjøt, potet, stappe og ribbefett. No har eg gått over til juletallerken. Det er meir spanande, og det er litt av alt. Svineribbe, laga på rett måte, kan ofte vera betre enn pinnekjøtt, meiner eg.

Det er som regel Frank som står for julemat-laginga, sidan han er kokk. Det har han ikkje noko imot å gjera.

Raudkål og kålrotstappe

Slik går kokken fram med julemiddagen. Raudkål er blitt viktig å ha med. Frank startar med å finhakka raudkål, før han har kålen i ei panne.

- Eg tilsett solbærsaft, solbærsirup, appelsinjuice, eple og appelsin, i tillegg til nellik, kanel og eit par stjerneanis. Ha klingfilm over og kok i 20 minutt. Ta av klingfilmen og kok i 20 minutt til.

Kålrotstappe er også ein viktig del av måltidet. Då bør ein starta med å kutta kål i omlag like store bitar. Frank tilset gulrot for farge og smakens del.

- Ofte er det lite smak på kålroten. Kombinasjonen med gulrot gjer den betre. Når dette er kokt mørt, siler ein av krafta. Den tek eg vare på, for å bruka til å koka pinnekjøtt. Tilsett smør, salt og pepar og mos alt saman. Seinare tilset eg fett frå pinnekjøttet. Ein kan velja å ha litt fløyte i også. Det kjem heilt an på kor mykje kålrotsmak ein ønskjer. Når det gjeld kor mykje ein skal ha av smør og slikt, er det berre til å smaka seg fram.

Lille julaftan fekk Os & Fusaposten sjå kokken i sving. Han diska opp heime hos mora, Reidun Vasby Bruarøy.

Ribbe og pinnekjøtt

Då Frank kokkelerte tidlegare i dag, viste han fram to måtar å laga svineribbe.

- Den som står i omnen er vakumert. Eg har kjøpt ferdigkrydra, og tilsett lauk, kvitlauk og timian. Etter at dette er vakumert, går det i steamomn på 60 grader over natta. Då blir det skikkeleg saftig. Då gjenstår det berre å gjera svoren sprø. Dekk til kjøttet med aluminiumsfolie slik at det ikkje blir brent i omnen.

Den andre måten å laga svineribbe på, er å bruka langpanne med asjett under ribba. Frank tilset to desiliter vatn og dekker til med folie. Svineribba skal stå i omnen i tre kvarter på 230 grader, før ein fjernar folien og steikar i ein til ein og ein halv time til, på 200 grader.

- Til slutt kan ein fyra opp temperaturen til 250 grader, for å få skikkeleg sprø svor. Då er det viktig å følgja nøye med, elles blir den brent. Om omnen steikjer ujamnt, kan ein dekkja til med aluminumsfolie der ein ser at ribba er begynt å bli ferdig, slik at den ikkje blir brent på ei side og akkurat passe på den andre sida. Ta vare på krafta, og bruk den i sausen saman med fett frå pinnekjøttet.

Ei slik form brukar kokken å ha karamellpuddingen i.

Kokar pinnekjøttet

Den nemnde sausen består av mellom anna fett og kraft frå kjøttet, og salt.

- Litt fett og kraft går som sagt i kålrotstappen, men eg brukar det også i sausen. Tilset rødvin, fløyte og smør. Eg brukar også stjerneanis, honning, og sukkerkulør for å få fin farge.

Når det kjem til pinnekjøtt, er ikkje Frank redd for at det skal koma i kontakt med vatn.

- Det er det som gjer pinnekjøttet skikkeleg mørt og godt. Mange har veldig lite vatn i, fordi at dei vil at pinnekjøttet ikkje skal koma i kontakt med det. Eg plar koka det litt og dampa det vidare, og eg brukar kraft frå grønsakene i panna med kjøttet.

Kokken meiner at det ikkje er stor forskjell på pinnesidene til 400 kroner kiloet og dei til 99 kroner kiloet.

- Det er ofte dei billegare variantane som får best terningskast. Det er uansett ikkje så stor forskjell at det er verdt å bruka så mykje meir på dei dyre sidene. Den einaste skilnaden er at om dyra har fått beita fritt og blitt behandla godt. Då kan ein gjerne forsvara prislappen. Det er uansett ikkje pinnesida som avgjer kor godt det blir. Det er jobben du gjer på kjøkkenet.

Detaljane er viktige. Kokk som han er, kan han ikkje slurva når han legg opp maten på tallerkenen.

Peroni og raudvin

Som tilbehør er også poteter fast på tallerkenen. Før åt Frank potetstappe. No går det i amadinepoteter, med skall.

- Skallet er viktig. Det er der all næringa ligg. Tilset olje, salt og pepar og bak i omnen på 230 grader. Mykje betre enn kokt potet, seier Frank.

- Kva drikk du til maten?

- Medan eg lagar mat, eller til måltidet, seier Frank og ler.

- Eg tek ein øl, gjerne ein Peroni medan eg lagar mat. Eg er mest glad i øl, men når eg er ferdig å laga mat, tek eg gjerne eit glas raudvin til juletallerkenen.

Riskrem og karamellpudding

Dessert-forslaget er heimelaga riskrem og karamellpudding.

- Til karamellpuddingen brukar eg to desiliter sukker til å laga karamell. La det smelte på panna. Ikkje rør rundt. Ta det så oppi ei form. Kok opp seks desiliter mjølk og tre desiliter fløyte. Ha i fem spiseskeier med sukker, og ha oppi frøa frå éi vaniljestong samt litt vaniljesukker. Pisk åtte egg i ei form. Sil mjølkeblandinga inn med egga, og hell det over i ei form. La det stå til boblene forsvinn. Så er det berre til å ha det i omnen. Om lag to timar på 120-130 grader, alt etter korleis forma er og kor mykje ein har i. Ein må rett og slett følgja med og sjå kva tid den er ferdig.

- Den beste karamellsausen

Sausen kokken har til, meiner han er den beste karamellsausen ein kan få.

- Då brukar eg resten av knekken til karamellpuddingen. Ha i litt fløyte i steikepanna, men ta det rolig. Ha i litt og litt mens ein rører rundt, elles stivnar det. Ta det så over i ei mugge og sett i kjøleskapet. På toppen av karamellpuddingen plar eg ha piska krem og bær. Mykje bær. Det er godt og friskt etter ein tung middag.

Då har ein kanskje fått nokre gode tips til korleis få eit endå betre resultat på julemiddagen.

- Då vil eg berre få ønskja god jul, og ei god feiring til alle saman, seier Frank.

Fem om jula til Frank:

Kva er jul for deg?

- Det er god mat. Pakkeleikar er kjekt. Snø og snøborg-laging, samt snøballkrig. Men det er jo ikkje så ofte vi får snø. Ellers er det å vera mykje med familie. Eg får ikkje følgt med på julekalenderen før jul. Difor likar eg godt å ta med dyna på sofaen i romjula, og helst sjå litt Donald Duck på fjernsynet. Gremlins-filmane er også jul for meg.

Kva er god mat på julaftan?

Eg er van med å laga mykje julemat til andre i månadene fram mot jul. Eg blir litt lei av pinnekjøt når eg tråkkar i den lukta og smakar på pinnekjøtt i to månader før jul. Eg hadde lyst på and i år, men familien ønskte pinnekjøtt. Då lagar eg like så godt juletallerken, med svineribbe, pinnekjøtt, raudkål, kålstappe og saus. Det er meir spanande enn det tradisjonelle pinnekjøttmåltidet.

Er det du som lagar maten kvar jul?

- Det er blitt slik dei siste åra. Men om eg feirar saman med mor, så er også ho flittig på kjøkkenet. Alle plar hjelpa til heima og, men det blir gjerne til at eg tek dei mest avanserte oppgåvene.

Kva ønskjer du deg til jul?

- Jula kom brått på i år. Eg har ikkje ønskja meg så mykje. Skal det vera noko, må det kanskje vera opplevingar saman med andre. Kanskje ein sju-rettars middag? Eg har dei fleste duppedingsar og ting og tang, så eg treng ikkje noko slikt.

Er det kjekkast å gje eller å få?

- Det er absolutt kjekkast å gje. Heilt klart. Eg er ikkje så glad i å få.