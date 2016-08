Han var svartelista av næringslivet og på raudlista til fylkesmannen. No er det håp for både augestikkaren Stor torvlibelle og næringsområde i Endelausmarka.

Den mykje omtalte augestikkaren som stakk mellombelse kjeppar i hjula for planlegginga av ny E39 Svegatjørn-Rådal i si tid, gjorde at eit område som allereie var regulert til næringsføremål, måtte vernast. Området var på om lag 200 mål.

Under tysdagens næringsfrukost i regi av Os Næringsråd kunne ordførar Terje Søviknes opplysa at status for Stor torvlibelle har endra seg etter siste kartlegging i 2015.

- Augestikkaren er no kategorisert som livskraftig. Tidlegare var han på raudlista for truga artar, fortalde Søviknes.

Dette kan få konsekvensar for det 200 mål store verna området.

- Dette området har stor verdi for kommunen. Med dei nye opplysningane om augestikkaren, vil me no gå i forhandlingar med Fylkesmannen. Målet er å sjå om me kan få dispensasjon frå vedtaket om vern. Å få inn delar av dette området som næring, vil ha mykje å seia for kommunen, kommenterte ordføraren.

Møtet med Fylkesmannen er sett til neste veke.