- Samfunnet bør endra syn på dei avhengige

Dei jobbar for å endra vårt syn på dei med eit avhengigheitsproblem. - Rusfeltet bør vekk frå politiet, og inn under helsesektoren der det høyrer heime, seier Ole Jørgen Scheie Lygren.

Me møter Ole Jørgen Scheie Lygren og Emil Reiten i Os sentrum. Dei har båe fått hjelp med avhengigheitsproblem gjennom LAR. No jobbar dei for å betra vilkåra for folk i LAR gjennom ein nasjonal interesseorganisasjon med eiga avdeling i Os.

- ProLAR er ein brukarorganisasjon for LAR-brukarar. Me jobbar for å påverka rusfeltet og ruspolitikken på landsplan, og jobbar for den enkelte LAR-brukar på lokalt plan, seier Lygren. Han er både styreleiar for det nasjonale forbundet og leiar for lokallaget i Hordaland.

Spelte rolla som overdoseoffer

I tillegg til å vera representert i NAV sitt kvalitetssikringsutval og i brukarutvalet til Bergensklinikkene, hjelper dei også til med forskingsarbeid på feltet. I november bidrog dei to osingane med erfaring frå eigne liv for å hjelpa sjukepleiarstudentar ved Høgskulen i Bergen til å få erfaring frå arbeid med overdosar.

- Me speler rolla som overdoseoffer, og det blir mykje meir realistisk enn om dei skal bruka dokker. Dei har dokker som kostar opp til ein mill. kroner som både sveittar og har andre fysiske reaksjonar, men likevel får ikkje sjukepleiarane den same kontakten som dei får med oss, fortel Reiten.

Overdosetala i Bergen har lege stabilt på over 30 i fleire år, men i 2015 gjekk talet ned til 17.

- Viss me kan vera med og redda liv, er det utruleg meiningsfullt. Eg stiller gjerne opp på eit slikt prosjekt igjen, seier Reiten.

- ProLAR gir ein sjanse til å hjelpa med den kompetansen me har. Me merkar tendensar til ei endring. Me ser at brukarmedverknad blir meir og meir brukt, og den erfaringa me sit med, blir anerkjent både i helsevesenet, i kommunar og i andre delar av samfunnet, seier Lygren.

Når samfunnet ikkje vil sjå deg

Samtidig med at LAR-brukarar i større grad får vera med og påverka rusfeltet, prøver dei også å få til større sosial aksept for sjukdommen dei lir av.

- Det er visse sider ved denne sjukdommen som gjer at han er meir stigmatiserande enn andre sjukdommar. Dei som har eit avhengigheitsproblem framstår til tider som uflidde og sjabre, og samfunnet vil ikkje sjå deg. Det var ein som sa til meg at det er fleire i samfunnet som døyr av usynlegheit enn av overdosar, seier Lygren.

- De ønskjer å bli inkludert i større grad i samfunnet?

- Me som samfunn har alt å vinna på å inkludera flest mogleg. Dei menneska eg har møtt i LAR er fantastiske menneske med store ressursar, seier han.

Ein måte å fjerna noko av stigmaet knytt til sjukdommen, som proLAR jobbar for, er å fjerna rusproblematikk frå justissektor og inn under helsesektor.

- Nesten heile verda ønskjer no at rus kjem inn under helsevesenet der det høyrer heime. Når det blir opp til politiet å "reinska opp", blir stigmaet halde ved like, og ei heil gruppe menneske ekskludert frå samfunnet. Det ønskjer me å endra, seier Lygren.

Arbeidet lokalt

I tillegg til haldningsskapande arbeid nasjonalt, er dei også med på førebyggjande arbeid lokalt. For halvtanna år sidan blei det lokale laget etablert, og samarbeidet med kommunen er godt.

- Me har fått ei veldig god mottaking her i Os. I kommunen jobbar det veldig mange engasjerte menneske som er opptekne av at me skal lukkast, seier Lygren.

Kommunen har mellom anna stilt med lokale for sjølvhjelpsgruppa "Livet med LAR", som proLAR driv i Os og i fire andre byar i Noreg. I denne sjølvhjelpsgruppa får dei ein sosial møteplass, eit måltidsfellesskap, og ulike aktivitetar.

- Dei som er i LAR hadde eit sterkt behov for å diskutera erfaringar dei har som LAR-brukarar. I tillegg opplevde me at andre sjølvhjelpsgrupper ikkje passa så godt, for ein føler ofte at ein vert ekskludert, f.eks. i forhold til kontrovers om medisinbruk, seier Lygren.

- I tillegg er kameratskapet der veldig viktig, seier Reiten. - Der finn du folk du kan snakka med om desse problema. Dei har opplevd det på kroppen sjølv og har ei anna forståing av problema, seier Emil Reiten.

- Er det lettare å ikkje sprekka og hamna tilbake i gamle vanar når ein har det fellesskapet?

- Ja, heilt klart. Og det gjeld vel for alle menneske. Har du noko å driva med, noko du brenn for, er det mykje lettare å halda fokus, seier Lygren.

Skryter av Os kommunes Livskvalitet

Reiten nyttar høvet til å skryta av Os kommune og Vartun for prosjektet Livskvalitet, som Os og Fusaposten har skrive om tidlegare i år. Ei rekkje av proLAR sine medlemmer er med på prosjektet.

- Det har vore eit utruleg positivt tiltak for dei av oss som bur der. 30 brukarar er med på prosjektet, og me har merka stor forskjell i liva våre, seier Reiten.

Garasjen er bygt om til ein verkstad, og dei utfører no ei rekkje småjobbar i kommunen. Fleire av brukarane har erfaring frå snekkarfaget. Blant anna har dei bygt ein "vennskapsbenk" ved Lysekloster skule, og drive vedlikehaldsarbeid i friområdet i Ervikane.

- Kva positive effektar opplever de av dette prosjektet?

- Det er kjekt å kjenna at ein er til nytte. Og me ser at folk har teke til å sjå annleis på dei som bur på Vartun. Det er mykje mindre boss som ligg og flyt. Folk trivst betre, det er mindre rus og konfliktar, seier Reiten.

Fakta proLAR

* Nasjonalt forbund for LAR-brukarar

* Etablert i 2007

* Hovudkontor i Kristiansand, avdelingar i Oslo, Bergen og Stavanger

* Støttast økonomisk via Helsedirektoratet

* Har midlar til to stillingar, som er fordelt mellom fleire tilsette, medan resten av arbeidet som blir gjort er på frivillig basis

* Er høyringsinstans når rusfeltet er oppe til fagleg eller politisk behandling

* Jobbar for betre livskvalitet, bustadforhold og helse hjå avhengige, og redusert bruk av rusmidlar, samt bygging av sosiale nettverk

* Ole Jørgen Scheie Lygren frå Os er styreleiar