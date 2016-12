- Skadane er mindre enn frykta

Førebels ser det ut til at skadane etter stormen "Urd" vart mindre enn frykta, men fullstendig oversikt får ein først etter nyttår.

Det fortel kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring ASA, Arne Voll.

Rundt klokka 11 tysdag hadde Gjensidige motteke 100 skademeldingar etter stormen "Urd".

- Halvparten er bygningsskadar forårsaka av sterk vind. Det er også meldt om skadar på 20 båtar og like mange bilar, opplyser Voll i ei pressemelding.

Det er først når vinden løyar og dagslyset kjem, folk oppdagar skadane. I tillegg er mange framleis på ferie. Dermed får ikkje forsikringsselskapet fullstendig oversikt over skadane før etter nyttår, går det fram av pressemeldinga.

Men førebels ser det ut til at skadane vart mindre enn frykta.

- Uvêret var godt varsla. Det kan ha bidrege til at folk har vore godt budde, og at dei har sikra seg mot skadar, seier Voll.

Flest i Hordaland og Rogaland

Flest skademeldingar er komne frå Hordaland og Rogaland. Men også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og i Agder-fylka vert det rapportert om skadar.

Det er for tidleg å seia noko om kva uvêret vil kosta forsikringsselskapet. Gjensidige oppmodar alle som har vore utsette for stormen om å sjå over eigedelane sine, spesielt hytter og båtar, går det fram av pressemeldinga.