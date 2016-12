- Takk skal du ha, Urd

Middagsbesøket i Fusa blei litt lengre enn familien frå Os hadde sett føre seg.

- Ferja var innstilt, så vi måtte køyra om Holmefjord og Tysse for å koma oss heim frå familiebesøket, seier Anne-Mette Herfjord.

(Skjermdump frå Snapchat)

- Berre litt ruskavêr

Men familien kom ikkje så langt.

- Vegen var blokkert. Eg trur det må ha vore mellom fem og ti store tre som låg over vegen, seier Herfjord og held fram:

- Vi måtte snu og returnera til familiebesøket. Der blei vi verande eit par timar, før vi fekk melding om at vegen var opna att.

Teknisk vakt og brannvakt i Fusa, Øystein Havsgård, fortel at han høyrde om trevelt i går kveld.

- Eg fekk høyra om det via, via. Det er ikkje vårt bord, men Statens vegvesens. Dei ordna opp, seier Havsgård, som elles merka lite til Urd.

- Det var ikkje meir enn litt ruskavêr. Samanlikna med stormen Nina, var dette ei heilt anna verd. Det var lite som skjedde i Fusa, seier Havsgård.

Ros til Fusa Kraftlag

Straumen var borte i delar av Fusa i korte periodar i går kveld. Jostein Lygre ønskjer å takka Fusa Kraftlag for innsatsen i går.

- Eg vil gje dei ros for innsatsen. Eg kunne sjå ljosa av dei oppe i skogen, og dei stod verkeleg på. Om sjefen til dei som var på jobb i går kveld og på natta les dette, så vil eg seia at dei fortener to ekstra lønstrinn ved neste forhandling, seier Lygre og smiler.