- Tilskotsordninga må reviderast

Fusa kommune bed staten om å sjå på tilskotsordninga for flyktningar på ny, slik at private og offentlege aktører får dei same vilkåra.

Forslaget vart lansert av Hans Ekeberg (Ap) i kommunstyremøtet i Eikelandsosen torsdag, og vart samrøystes vedteke. I samband med formannskapsmøtet tidlegare denne månaden kom det nemleg fram at det er det skilnad på offentlege og private aktørars finansiering av flyktningtiltak.



- Vi får ikkje tilskot for dei flyktningane som ikkje er komne, medan private aktørar får pengar frå staten frå dag éin. Det er heilt pussig. Dei private aktørane tek ikkje på seg noko risiko i det heile, medan sit kommunane att med heile risikoen, sa konstituert rådmann Elisabeth Farstad 1. februar.



Som ein konsekvens av uttalelsen, og av at Fusa kommune framleis ikkje har fått dei einslege, mindreårige flyktningane dei vart førespegla, og dermed risikerer eit stort økonomisk tap, meiner Ekeberg at dei statlege styresmaktene må endra tilskotsordninga.



- Eg vil be om at staten ser på tilskotsordninga for flyktningar på ny, sa han.





- Fleire vurderer det same

Ap-politikaren har kommunestyret i ryggen.



- Eg synest forslaget er positivt, men korleis får vi staten til å lytta, undra Aud-May Boge (H).



Ordførar Atle Kvåle (Ap) meinte det var naturleg å be KS om hjelp.



- Eg veit at det er mange andre kommunar som vurderer å gjera det same. Med hjelp frå KS kan vi senda forslaget til alle landets kommunar, og oppmoda dei om å gjera tilsvarande vedtak, sa Kvåle.



Ordføraren meinte òg det ville vera lurt å senda forslaget straka vegen til Justis- og beredskapsdepartementet.