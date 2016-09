- Vitnar om kvalitet

Onsdag blei finalistane i Det Norske Måltid presenterte. Lysefjorden Mikrobryggeri er i år som i fjor ein av finalistane i kategorien årets tradisjonsøl.

- For dei involverte i prosjektet er dette overveldande, fantastisk kjekt og prestisjefullt. Å laga eit kunstverk på flasker, slik vi håpa å få til, blir ein bragd når det endar slik, seier sals- og marknadsansvarleg, Camilla Brekke Dalland.

Rune Birkeland og Camilla Brekke Dalland i Lysefjorden Mikrobryggeri. (Foto: Privat).

Brygga på store mengde bringebær

I fjor tok Lysefjorden Mikrobryggeri seg til finalen i Årets øl og Det Norske Måltid, med krydderølet «Slaget på Vågen». I år er det «Vestlandskyss», ein Bringebær Saison, som har sikra bryggeriet finaleplass i Det Norske Måltid. Det same ølet kom også med i semifinalen i Årets øl, men ikkje vidare til finalen.

Lysefjorden Mikrobryggeri har brygga to samarbeidsbrygg med Chefs Dinner Norge. Vestlandskyss - Bringebær Saison blei brygga med store mengder bringebær frå Gloppen, og Vestlandsfriaren - Imperial Brown Ale med einelåg frå Haaheim Gaard på Tysnes.

Om konseptet

Brekke Dalland seier dette om konseptet med Vestlandskyss og Vestlandsfriaren:

- Handverk frå kokkar, bryggar og kunstnar knyt vestlandsfylka saman. Vi vil bera fram mat- og drikkekultur, med fagtyngde, humor og gode råvarer. Ein lokal kunstnar leverte oljemaleri, designa på ølas konsept. Biletet omhandlar eit vestlandsfrieri i nyromantisk, tradisjonell stil. Dette måleriet ble brukt på etikettane for dei to øltypane. Ein skal kunna finna tilbake til minne og smak frå barndommen, når ein gjekk og plukka bringebær i hagen til bestemor. Det skal ikkje sparast på råvarer, seier ho.

Kvalitetsstempel

Det Norske Måltid kårar dei beste mat- og drikkeprodukta i Noreg og er landets viktigaste og mest prestisjefylte prisutdeling innan sitt område. Kåringa starta i 2008, og målet er å visa fram breidda i landets matproduksjon og dei unike råvarene som blir produserte.

Pressetalsmann for Det Norske Måltid, Sigve Skretting, fortel at det er eit kvalitetsstempel å nå finalen to år på rad.

- Det vitnar om at Lysefjorden Mikrobryggeri har fokus på kvalitet. Berre det å koma til finalen er ein stor prestasjon. I tillegg er næringsutviklingsdimensjonen betydeleg ved å oppnå finaleplass, seier han og held fram:

- Neste fredag er siste delfinale i Det Norske Måltid, der det skal kårast tre finalistar i dei tre ulike sjømatkategoriane. Til saman er det då valt ut 36 finalistar som får ein kommunikasjonspakke der dei kan bruka statusen som finalist i Det Norske Måltid. Dette er det mange som gjer, og dei rapporterer at det gir gode resultat for verksemda.

Finalistane

Tradisjonsøl-finalistane:

Nøgne Ø Norsk Høst, Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri A/S, Aust-Agder.

Okkelberg, Stjørdals Bryggeriet, Nord-Trøndelag.

Vestlandskyss - Bringebær Saison, Lysefjorden Mikrobryggeri, Hordaland.

Finalen går av stabelen 6. januar 2017 i Stavanger.