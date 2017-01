Læreviljuge elevar

Elevane som byrja i 1. klasse ved Halhjem barneskule i haust har alt lært seg å skriva bokstavar, rekna og lesa litt. Og ifølgje læraren er det ein svært læreviljug gjeng.

Wenche M. Eriksen

wenche.eriksen@osogfusa.no

Årets 1. klasse tel 22 elevar, 15 gutar og sju jenter. Læraren heiter Ingrid Reistad og assistentlæraren er Benedicte Torsvik Dahl.

Me spør kva elevane har lært i løpet av det første halvåret dei har gått på skulen, og kva som er kjekkast å læra.

- Eg likar alt som me lærer her, slår Armandas fast.

Elevane er ikkje vanskelege å få i tale, dei rekk opp hendene og viftar ivrig for å få ordet.

- Eg likar matte best. Me har lært alle tala frå 1 til 20, seier Iben.

Førsteklassingane er nettopp komne tilbake til skulen etter ein tur til Os bibliotek. Der har dei fått høyra eit dramatisert eventyr, og er klare for å teikna noko frå forteljinga.

Etter nyttår har elevane også så smått byrja å gjera seg kjende med PC.

Oh, my gosh!

Ei av dei sju jentene, Tale, fortel at ho likar best å lesa bokstavar. - Me kan heile alfabetet, seier ho med eit stort smil.

- Eg likar også å lesa, og så kan eg litt engelsk, seier Ariel.

- Kva kan du seia på engelsk då?

- Oh, my gosh! seier han og gliser stort. Og heile klassen sprutar ut i latter.

Ella og Theodor er begge glade i forlagstimane, der dei lagar bøker med tekst og teikningar.

- Og så er det veldig viktig å høyra etter kva læraren seier, og prøva å følgja tempoet hennar, kjem det alvorleg frå Matteus.

Ein av førsteklassingane har bursdag den dagen me vitjar skulen på Halhjem. Adrian er sju år og har fått eit flagg på pulten sin for å markera dagen.