262 vart fødd i Os siste året

- Av dei 262 som vart fødd i Os i 2016 har åtte flytta ut av kommunen. 17 nyfødde har flytta hit. Det betyr at me per i dag, 12. januar, har 271 nyfødde born i Os, seier helsesøster Marita Wallevik.

- Eg skjønar det høyrest vanskeleg ut, men eg skal prøva å forklara det litt grundigare, ler helsesøstera når ho skjønar at underteikna ikkje heng heilt med på reknestykket hennar.

- Som sagt registrerte me 262 fødslar i Os i løpet av 2016, men av desse nyfødde er åtte flytta ut av kommunen i løpet av året. Samstundes har me journal på 17 born (fødd i 2016 og fram til 12. januar 2017) som er fødd i andre kommunar, men har flytta til Os i same tidsrommet, seier Wallevik.

Dei siste åra merkar 2015 seg ut med heile 286 registrerte fødslar.

- Dette var eit ganske stort fødselsår, og ettersom fleire flyttar til Os enn ut, er talet for denne aldersgruppa per i dag alt komen opp i 304 born, seier helsesøstera.

Ser ein t.d. på tala frå 2011 viser det at 257 born vart fødd i kommunen. Av desse har 53 born flytta ut, medan 106 born i same aldersgruppe har flytta inn.