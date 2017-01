400.000 til lokale lag og organisasjonar

38 lag og organisasjonar i Fusa fekk støtte til drift og investeringar frå Fusa Kraftlag i 2016. Ådlandsfjorden idrettslag er blant dei som har nytt godt av kraftlagets pengegåver.

I samband med kunstgrasbanen som Ådlandsfjorden IL bygde i 2016, forskotterte Fusa Kraftlag SA 700.000 kroner. Det går fram av ei pressemelding som kraftlaget har sendt til avisa.

- Utan løyve frå Fusa Kraftlag om forskottering av tippemidlar, hadde prosjektet mest sannsynleg ikkje vorte realisert, seier styreleiar i Ådlandsfjorden idrettslag, Ove Vindenes, i pressemeldinga.

Vidare går det fram at idrettslaget er takksam for at kraftlaget sitt bidrag gjorde draumen om kunstgras mogeleg.

- Pengane gav økonomisk tryggleik for idrettslaget då det er vanskeleg å vita når tippemidlar vert utbetalte, påpeikar Vindenes.

Vil medverka til bulyst

Sidan kunstgrasbanen vart opna, har han vore i bruk dagleg.

- Ungdomane i bygda tilbringar mykje tid på banen, også i helgane. I tillegg nyttar lag frå Samnanger og Eikelandsosen banen, samt Nore Fusa skule, opplyser Vindenes.

Ådlandsfjorden IL består av 60 aktive born i alderen 6 til 13 år. Klubben har dessutan seniorlag både for kvinner og menn.

- Damene starta med fotballtrening etter at banen vart bygd. No er det opp mot 15 damer på treningane, fortel styreleiaren i klubben.

Historisk har Fusa Kraftlag bidrege med forskottering til mange idretts- og fritidsanlegg i Fusa.

- Kraftlaget sitt bidrag og engasjement har ført til at også andre verksemder og organisasjonar i kommunen ser verdien av å gje støtte til mellom anna breiddeidrett, meiner Vindenes.

Kraftlaget har dei siste åra brukt meir enn ti millionar kroner på forskotteringar og tilskot. Berre i 2016 vart 400.000 kroner delt ut til alt frå kor, skytterlag, ungdomslag og musikklag, til utbetring av samfunnshus.

- Arbeidet er viktig for å medverka til bulyst og aktivitet i kommunen. Særleg born og unge vert prioritert i samband med den årlege utdelinga av tilskot, skriv Fusa kraftlag i pressemeldinga.