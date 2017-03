500 nye bustader her?

Forslaget inneber å gjera eit 800 dekar stort område i Lysefjorden som stort sett består av skog, om til nytt bustadområde.

Bak planen står grunneigar Arnt Gunnar Haukeland m/søsken som har inngått partnarskap med bustadutviklarane Backer Bustad AS og BOB Eiendomsutvikling AS. I tillegg er Stabburshaugen Eigedom AS etablert og inne på tiltakakshavarsida. Området har fått arbeidsnamnet Stabburshaugane, sjølv om Sjøbøhaugane truleg er meir treffande reint geografisk. Like aust for området ligg Lyseparken, medan klosterruinane ligg i nord. Mesteparten av området består av skog, men i tillegg til LNF består planområdet også av felt sett av til bustad og industri i arealplanen.

Kor mange bustader?

Av dei 800 dekara som området består av, ser ein føre seg at 500 dekar kan setjast av til utbyggingsføremål og 300 dekar til grøne føremål. I utkastet til planprogram har planframstillar ABO Plan & Arkitektur ikkje skrive noko om kor mange bustader som kan få plass innanfor området. Men dersom Bjånes-prosjektet kan vera ein målestokk, har dei der planlagt 1.200 bustader på 2.000 dekar. Dermed kan rundt 480 bustader truleg få plass på 800 dekar.

Bjånes som mal

I plan- og bygningsutvalet gav politikarane klarsignal til at det kan startast opp arbeid med områderegulering. Harald Døsen (Ap) føreslo å nytta Bjånes-prosessen som mal for korleis Stabburshaugane kan utviklast.

- Dette er ein pitteliten plan i ein skråning der ute, begynte Døsen ironisk.

- Kanskje me skal etablera ei styringsgruppe på same måte som me gjorde for Bjånesområdet i si tid, sa han.

Dette fekk han gjennomslag for, og ei politisk/administrativ gruppe blir difor sett ned for å ta del i det vidare arbeidet.

Ringveg inn

I det vidare planarbeidet blir det viktig å få avklara kva offentlege føremål som må på plass dersom det skal realiserast. Bjørn Atle Drange (ABO) forklarte at det blant anna vil bli aktuelt med ein kollektivterminal i krysset opp til Lyseparken.

- Me ser for oss lokale ruter inn i området. Då er me avhengig av å byggja ein ringveg gjennom feltet, elles får me ikkje bussane til å ta turen innom, sa Drange.

Kor nær bustadfelta kan bevega seg i retning kulturskattane i og kring klosterruinane er eit anna tema for det vidare arbeidet. Det same er kva offentleg infrastruktur som må på plass i området.