Absolutt opptur for Abo

Sidan dei flytta frå Handlegården i 2008 har Abo meir enn dobla talet på tilsette. I dag er dei Noregs 13. største arkitektkontor.

I fjor feira arkitektkontoret Abo 30 år. Same år spedde dei på med seks nye medarbeidarar. To av dei har fått tilhald i firmaet sitt nye kontor på Stord.

- Det går veldig fint om dagen. Me har mange flinke folk, og får følgjeleg mange gode oppdrag, oppsummerer dagleg leiar Arne Kristian Kolstad.

Kontoret på Stord vart etablert i fjor sommar.

- Det er kjekt å ekspandera, men me tenkjer ikkje å oppretta så mange fleire kontor rundt om kring. Tilfellet der var meir at me fekk to flinke stordingar med på laget, og at det var lettare for dei å jobba i heimkommunen, utdjupar leiaren.

Frå 16 til 35

Utviklinga er uansett ikkje til å ta feil av. Arkitektkontoret i Os har vakse seg stor dei siste åra. Faktisk så stor at dei måtte flytta litt på seg internt i «Vindu mot fjorden»-bygget.

- Då me kom her i 2008 meinte me at dei vel 300 kvadratmetrane me starta på i andre etasje, nærast var for mykje for oss, men det gjekk ikkje så veldig lang tid før me fekk behov for meir. I dag boltrar me oss på kring 500 kvadrat her i første etasjen. I tillegg sit me veteranane på vel hundre kvadrat oppe i andre etasje, fortel arealplanleggjar og partnar Bjørn-Atle Drange.

I lag med Oddvar Lyssand og ekteparet Jan Haaland og Rigmor Sletnes starta han firmaet 1. oktober i 1986. I dag er det berre han sjølv som er i full jobb.

- Dei andre tre er blitt pensjonistar, men dei held seg ikkje så mykje borte. Dei likar å koma innom og jobba og prata litt, og glad er me for det, smilar Drange

Ville sleppa pendlinga

Grunnen til at dei fire fann i lag og byrja å sysla med planane om å starta arkitektfirma i Os, var at dei var leie av å pendla att og fram til Bergen. Dessutan hadde dei fleire felles prosjekt i heimkommunen.

- Oddvar Lyssand var engasjert til å teikna eit nytt tilbygg på Søfteland skule og trong litt hjelp til det. Samstundes vart Jan Haaland og eg engasjert av dåtidas lokalavis «Midhordland» for å laga ein visjon over korleis framtidas Osøyro skulle sjå ut. Samarbeidet gav absolutt meirsmak, ler Drange.

Ikkje lenge etter opna dei felles kontor i Lepsøybygget. Tre år etter - i 1989 - drog dei over gata og opna kontor i Handlegården.

- Det var stas, du. Eigaren av bygget fekk løfta taket, så me fekk mykje lys inn frå elve-sida. For oss var det topp moderne lokale, fortel Jan Haaland.

Han hugsar at dei var ein fin liten gjeng, og at dei frå første stund var medviten på at dei skulle ha det moro på jobb og ha mykje humor.

- Me hadde uforgløymelege lunsjar. Oddvaren (Lyssand) har ein herleg humor, og humor smittar. Framleis den dag i dag liker eg å tenkja at lunsjen i Abo-lokala skal vera gjenkjenneleg på lyden av latter og godt humør, meiner Haaland.

Ikkje alle veit kva Abo står for. I dag er det meir passande enn firmaet kunne forutseia.

- Heilt i starten hadde me eitt kontor i Bergen og eitt i Os. Dermed vart det «Arkitektkontoret Bergen og Os». I dag liker me å tenkja at namnet framleis passar godt, ettersom mange av oppdraga våre framleis kjem frå Bergen. Til dømes har me fast rammeavtale for oppdrag frå Bergen kommune, fortel Drange.

Etter at firmaet flytta frå Handlegården til «Vindu mot fjorden» har dei gått frå 16 til 35 tilsette.

- Me har ein langt større og breiare skulert arbeidsstokk i dag enn for åtte år sidan. Det gjer også sitt til at me kan påta oss langt fleire og større prosjekt. Det er mykje godt tverrfagleg arbeid her. Stundom endar det med at me vinn ein arkitektkonkurranse eller to, smiler veteran Drange.

Gløtt utan vindauge

Huset dei no har sine lokale i, er også teikna av arkitektkontoret Abo.

- Det var jo mange år før me tenkte på at me sjølv skulle enda opp her. Men ja, det var me som vann arkitektkonkurransen om korleis me såg for oss næringsbygg/bustadsplassen her på solsida av Os hamn, fortel Drange.

Jan Haaland utdjupar kvifor bygget til slutt vart heitande «Vindu mot fjorden».

- Det er mange som trur at namnet kjem av alle vindauga ut mot hamna. Slik er det altså ikkje. Grunnen til at bygget fekk dette namnet er gløtten av opning mellom kontorbygget her, og bustadbygninga like bak oss. Heile poenget er at ein skal kunna sjå fjorden gjennom denne gløtten heilt frå Osbrua, fortel Haaland.

Då Os og Fusaposten var innom Abo på torsdag, var Haaland og fruen, samt Oddvar Lyssand på plass for å nyta lunsjen og nyta utsikta.

- Me kjem oss til jobb nærast kvar einaste dag, sjølv om me eigentleg er pensjonerte. No har dei flytta kontora våre opp ei trapp, så me får rekna med at me får lov til å koma her, så lenge me er spreke nok til å forsera trappetrinna, kommenterer Lyssand tørt til stor latter frå medlunsjarane i vindaugsposten.