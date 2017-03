All time high for Bolaks

Sterke lakse-prisar gjer at fjoråret går inn i historiebøkene som Bolaks´ beste noko

- Rekneskapen er ikkje heilt ferdig handsama, men eg kan seia at omsetnaden og resultatet blir rekord for oss, seier dagleg leiar Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, som presiserer at det ikkje er snakk om rekord på produksjon av laks.

- Oppdrett er ei syklisk næring. Pris- ane svingar opp og ned. Så lakseprisane spelar ei viktig rolle. Kostnadene har eskalert stort, men dei gode lakseprisane redda oss. Resultatet kjem nemleg ikkje av rekordproduksjon, for vi har produsert like mykje tidlegare, men det kjem av gode prisar.

Bjørg Mette har lang fartstid i familieverksemda. Ho starta med å jobba kveldar og helg medan ho gjekk på skule, før ho i 1980 blei fast tilsett.

Blei familieverksemd i 1987

Fusa-verksemda har kome langt sidan den spede starten på 1970-talet. Bolaks er oppkalla etter pioneren Magne Bolstad, som starta å eksperimentera med regnbogeaure ved Hafskorsundet på 1960-talet. Den første lakseyngelen - kjøpt i Strandebarm - sette han ut i ein jordkumme i Eidestøa ved Skogseidvatnet i 1970. Dei to brørne Reidar og Trygve Holmefjord var i utgangspunktet fiskarar, då dei i 1973 bestemte seg for å kjøpa 50 laks av Magne Bolstad og sette dei ut i ei not i sjøen ved Svananeset på Helland. Brørne gjekk så saman med Bolstad og Håkon Skare i desember 1975 og skipa AS Bolaks. Ein tredje holmefjordbror slutta seg til selskapet, og Skare gjekk ut året etter. Slik starta eventyret. Då Bolstad selde seg ut i 1987, blei Bolaks ei rein familieverksemd. I 2016 kom 3.-generasjon inn i selskapet, då dottera til Bjørg, Karina Antonsen Hjelle, blei tilsett som business-controller.

Dei to båtane «Holmefjord» og «Tryggholm» ved heimekaien på Helland tidleg på 1960-talet.

Ikkje behov for å skifta beite

Mykje har skjedd sidan den gong. I dag produserer AS Bolaks meir enn 50 millionar laksemiddagar i året. Gjennom tidene har selskapet alltid vore innovativt.

- Brørne Holmefjord hadde faktisk fôrautomat då dei starta, så dei låg langt framme når det gjaldt å ta i bruk nytt utstyr, fortel Bjørg Mette, som er dotter av ein av gründer-brørne, Reidar.

Bjørg Mette blei tilsett som dagleg leiar i 2001, men ho har omtrent alltid vore del av verksemda. Det starta med at ho jobba på kveldane og i helgane medan ho gjekk på skule. Bjørg Mette blei fast tilsett i 1980, og har vore med på alt som skjer i dei ulike avdelingane, før ho i 2001 tok over som dagleg leiar, ein posisjon ho framleis har i dag.

- Eg har opp igjennom åra vore på mange samlingar med menneske som eg har gått på kurs saman med tidlegare. Det er stadig vekk nokon som har byta jobb, for å kunna utvikla seg vidare. Eg er så heldig at eg ikkje har måtta gjera det. I denne næringa er det heile tida noko ein kan utvikla seg vidare på.

Bilete frå den første slaktinga. Frå venstre: Magne Bolstad, Reidar Holmefjord og Trygve Holmefjord.

Involverte i heile verdikjeda

- Korleis ville du skildra Bolaks for nokon som ikkje har kjennskap til verksemda?

- Bolaks er eit familieeigd oppdrettselskap, som har passert 40 år. Vi har over 60, fantastiske tilsette, som er lokalisert kring heile Bjørnefjordsbassenget. Vi har lokalitetar i Os og Fusa, og vi har ti konsesjonar for matfiskproduksjon, samt to konsesjonar for stamfiskproduksjon. Det er ikkje mange som har både matfisk- og stamfisk-produksjon. Eigentleg er vi involverte i heile verdikjeda frå egget til laksen ligg på slaktebordet, eller til dei produserer nye egg. Bolaks har opp gjennom tidene vore med på å stifta andre selskap, men vi er ikkje medeigar i alle. Vi fokuserer på det vi er best på, som matfisk, stamfisk og rognproduksjon. Bolaks og eigarane er dei største eigarane i Sævareid fiskeanlegg som lagar smolten, seier Bjørg Mette.

Oversikt over Skrubbo, ein av dei mange lokalitetane til Bolaks. (Foto: Knut Revne)

Salmalaks er Bolaks

Familieverksemda har i tillegg til oppdrett, drive pakking og slakting av fisk. Det gjorde dei heilt fram til 2010. Då inngjekk dei ein avtale med Bremnes Seashore.

- Bremnes lagar Salmalaks, så når ein ét Salmalaks, kan ein tenkja på Bolaks. Alle veit kva Salmalaks er. Det er eit kvalitetsstempel. Dei dagane vi slaktar, går laksen vår til Salma-produksjon.

Det var mange tilsette i slakteriet før det blei lagt ned. Desse fekk tilbod om å halda fram i verksemda med nye arbeidsoppgåver.

- Nokre av dei tilsette var innleigd. Dei som var fast tilsette fekk tilbod om andre arbeidsoppgåver. Nokre valde å halda fram i Bolaks, medan andre ønskte å prøva noko nytt.

Kampen mot lakselus

Det har aldri vore så mange tilsette i firmaet som det er no. I 2016 auka bemanninga kraftig, grunna den stadige kampen mot lakselus. I 2014 slutta Bolaks med kjemiske verkemiddel til å avlusa fisken. Året etter blei i overkant av 50 millionar kroner blei investert for auka effektivitet og operasjonalitet i kampen mot lakselus.

- Vi har brukt store ressursar på å prøva å koma i forkant med tanke på lakselusbekjemping. Vi har investert i ei spaavdeling, Termolicer, for fisken. Fisken går gjennom varmt vatn og lusen fell av. Vi har oppretta ei eigen stilling - lus og rensefiskansvarleg. "Luseskjørt" blir brukt ved utsetting av smolten. Vi har straumgjerde kring eit av anlegga våre, og planlegg å ha dette på ytterlegare eit anlegg. Bolaks er det første selskapet som har dette rundt eit heilt anlegg. Vi brukar leppefisk som lokale fiskarar fiskar til oss, slik Bolaks har gjort sidan 1990-talet, seier Bjørg Mette.

Bolaks har eit stort utviklingsprosjekt saman med selskapet Botngaard. Det er ei lukka merd der stamfisken skal bu inntil den blir frakta til landanlegget i Nystølen.

- Bolaks satsar mykje på sjølv om selskapet ikkje har fått innvilga utviklingskonsesjon i denne samanheng. Denne type lukka merd, er den første av sitt slag for stamfisk, seier Bjørg Mette og held fram:

- Alt dette er med på vår tiltaksplan mot lus. Det er kjekt å sjå at det gjev resultat.

Store endringar i næringa

I ei stor og aktiv næring, som stadig er i vekst og endring, aukar kravet til dokumentasjon.

- Då far min og dei starta, måtte ein laga alt sjølv. Det var ikkje noko ein kunne kjøpa. No er det slik at alt du kjøper og bruker, må du ha sertifikat på. Til dømes om eg skal setja ut fisk i ein merd, så må eg ha anleggssertifikat. Det skal dokumenterast ned til den minste sjakkel at det er sterkt nok. Om ein skal byggja ein ny lokalitet, må ein gjera straum- og miljømålingar, samt gjera grunnundersøkingar og ta høgde for at 50-års-bølgja kan koma. Det er som ein sa: Når du skal laga fisk, er det like mykje arbeid med papir som med sjølve fisken, seier Bjørg Mette.

Ho meiner at ein ikkje kan samanlikna notid med då far hennar starta på 70-talet.

- Etter kvart som næringa har vakse er det kome stadig fleire krav og reglar. Då far og dei starta, låg merden på ein skjerma lokalitet, og merdane var mykje mindre enn dagens. Det er heilt andre tider i dag.

Gode genar og gode utsikter

I tillegg til å metta mange magar verda rundt, produserer Bolaks rogn til den norske og internasjonale marknaden ved stamfiskstasjonen i Lygrepollen.

Kvart år vert 400 nye laksefamiliar etablerte, men det er ikkje kven som helst som kjem seg gjennom nålauga.

- Vi startar med 250.000 - 350.000 fisk, og så vel vi ut dei beste av dei beste. For å sjå kor sterk dei ulike familiane er, vert fisken utsett for ulike bakteriar og virus. Berre eksemplara med dei aller beste genane og dei eigenskapane vi ønskjer å vidareføra, får høve til å ta del i produksjonen av rogn, opplyser Bjørg Mette.

- Som følgje av at Amøbisk Gjellesyke (AGD) er blitt eit veksande problem dei siste åra, ser vi til dømes føre oss å leita opp familiar som er motstandsdyktige mot denne amøben, legg ho til.

Bjørg Mette ser lyst på framtida for familieverksemda.

- Oppdrettsnæringa svinga mykje før, men nett no ser utsiktene fantastisk gode ut. Vi har eigentleg eit luksusproblem. Samtlege av kundane våre vil ha meir fisk, seier ho.