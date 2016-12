- Dette er enormt svært for meg!

Blant 12.000 kundar landet over, har stor- grossisten ASKO blinka ut Er-An veikro som ein av tre til å bli «Årets kunde» i 2016. Kven av dei tre nominerte som går heilt til topps, får dei ikkje vita før under kunde- og leverandørtreffet

i Tønsberg 4. og 5. januar.

Linda Andersen er ei av dei som vågar å omsetja gode idear til handling. Ho er handlekraftig og ikkje redd for å ta i eit ekstra tak når det trengst. Ho har skapt ein serveringsstad utanom det vanlege i Os, noko fleire enn osingane har fått augo opp for.

- Ove Haukeland, som er salsleiar i ASKO Vest, ringte meg i september og fortalde at eg var ein av kandidatane som kunne bli nominert som Årets kunde. Det var eit sjokk, fortel Linda, og ser ut som om ho ikkje heilt vågar å tru det enno.

- Tenk at pølsebua eg ein gong starta i 1992 skulle utvikla seg slik! No er serveringsstaden vår med i ein konkurranse med sjølvaste Hurtigruta! Det er jo berre heilt vanvittig, smiler ho og ristar på hovudet.

I oktober fekk ho den endelege stadfestinga på at Er-An var blinka ut som ein av tre nominerte til «Årets kunde».

Saman med Er-An veikro, er Hurtigruteskipet «Trollfjord» og burger-suksessen Kverneriet & Friends AS i Oslo nominerte.

- Veit du noko om kva kritierium ASKO-selskapa legg til grunn når dei nominerer kundane sine?

- Etter det eg har forstått er det ikkje omsetnaden som er det viktigast her, men korleis utviklinga vår har vore, seier Linda.

Frå den amerikanske skulebussen kan du gå rett inn i Er-An lokalet. Med dei 22 sitjeplassane i bussen, er det no plass til rundt 100 personar i Er-An veikro.

Eventyrleg vekst

Omsetnadsauke er eitt av kriteria i denne samanhengen, og det gjeld i høgste grad Er-An. Dei har nemleg hatt ein enorm vekst etter at dei reiv den gamle vegkroa hausten 2012 og opna nybygget i april 2013.

I 1993 etablerte ho den første vegkroa med plass til fire bord. Dei første 10 åra fekk ho berre driftsløyve frå vegvesenet for to år om gongen, fordi fylket og Statens vegvesen - eller "vegtrollet" - som ho kalla dei, hadde planar om å setja opp ein bomstasjon like ved vegkroa. Desse åra valde ho sjølv å drifta på halvtårsbasis - i sommarhalvåret.

I 2012 fekk ho endeleg klarsignal til å utvida lokalet og kunne halda ope året rundt.

- Då bestemte eg meg for å satsa, og å laga noko som ikkje var her i området frå før, seier ho.

Dystre spådommar

- Det mangla ikkje på åtvaringar under byggjeprosessen. Mange syntest nok det var eit sjansespel å investera så mykje i vegkroa her. Men det er då eg kjenner trassungen koma fram i meg. Eg har alltid vore sta, og har nok ikkje alltid vore like lett å hanskast me, gliser Linda.

- Får eg ein viss motstand, så set eg himmel og jord i bevegelse for å få det til. Pessimistiske utsegn fungerer eigentleg berre som ein ekstra motivasjon for meg, legg ho til.

- Og så viste det seg at du gjorde alle dystre spådommar til skamme?

- Ja, det har eigentleg vore ei eventyrreise! Frå sommaren 2012 til 2016 har me auka omsetnaden med 700 prosent. Det går jo ikkje an! slår Linda fast og ser storøygd på underteikna.

Men, så har ho jo nettopp slått fast at det likevel er mogeleg.

- På opningsdagen i mars 2013 kom det 1000 gjester. Me fekk heilt sjokk! Alt me hadde av utstyr på kjøkenet vart teke i bruk, og me jobba på spreng. Folk var heldigvis veldig tolmodige, ler Linda.

Dagen etter kom det like mange, og Linda måtte ty til Ove Haukeland på ASKO i Arna for å få fylt opp varelageret sitt igjen. Ho skryt hemningslaust over velviljen og innsatsen til ASKO-representanten.

- Utan dette gode samarbeidet, veit eg ikkje om me hadde klart å få det til å fungera, seier ho.

- På to dagar selde me ut alt me hadde kjøpt inn, mat me rekna med skulle vara i ti dagar!

Kickstart og ny utviding

- Alt dette gav meg eit enormt kick, og eg skjøna for alvor at konseptet med amerikansk diner var noko å satsa på. Me jobba og jobba, men skjøna fort at me måtte utvida lokala og staben endå meir om me skulle tilfredsstilla alle kundane våre.

Frå 2013 til 2014 hadde verksemda 45 prosent omsetnadsauke, og frå 2014 til 2015 var auken på 20 prosent.

- Eg skjøna no at kjøkenet vårt måtte oppgraderast, og at me måtte utvida lokalet endå meir. Det var då ideen om å kjøpa den amerikanske skulebussen kom inn i biletet. Og i desember i fjor køyrde me han inn på plassen her. Snart vart bakdelen av bussen bygd inn i lokalet, og med opne bakdører vart bussen ein integrert del av Er-An-lokalet, Her fekk dei plass til fleire småbord og sitjeplassar til rundt 22 personar.

Per i dag har dei sitjeplassar til rundt 100 personar, inkludert bussen og Vidars Corner.

- Me har også utvida kjøkenet og tilsett fleire kokkar, både institusjons- og restaurantkokkar. Med rubb og rake er det no rundt 30 personar i arbeid her, fortel Linda Andersen.

Noko av suksess-faktoren til Er-An er at dei famnar breitt, både når det gjeld meny og kundegruppe.

- Det skal vera noko på menyen for minst tre generasjonar. Difor kombinerer me den tradisjonelle diner-menyen med klassisk norsk mat, som ma.a steikt aure og reinsdyrskarbonadar. Me set vår ære i å servera god mat. Det er inga sak å selja ei pølse, kluet er å selja to. Det betyr at kundane må ha lyst å koma tilbake og eta her, seier den driftige gründeren.

Kvifor Er-An?

Medan me sit og pratar med Linda, kjem ASKO-representanten Ove Haukeland inn døra. I handa har ein eit par eksemplar av siste utgåve av magasinet SMAK, utgjeve av Asko Servering. Her er årets tre nominerte serveringsstader presenterte.

- Kvifor har de nominert nettopp Er-An veikro? spør me Haukeland. Og han bør vera rette mann til å svara, for det er han som har tipsa ASKO om Linda og verksemda hennar på Røykenes.

- For det første har vegkroa hatt ei fantastisk utvikling dei siste åra. Dei har utvikla eit spennande og populært konsept som passar for mange ulike grupper, både når det gjeld alder og interesse, seier han - og nemner i farten arrangement som Drive-in-kino, Am Car-treff, musikk og litteraturkveldar m.m.

- Den andre viktige biten me har lagt vekt på er Linda som person. Ho har mange gode idear, og ein stå-på-vilje utanom det vanlege. Ho er svært nyskapande, og har ei eiga evne til å få ting til å skje.

ASKO-representanten nemner også Linda sin lojalitet mot avtalar ho har med leverandørar og innkjøpskjeden.

ASKO er Noregs største grossist og leverer daglegvarer både til NorgesGruppen og til storhushaldnings- og serveringsstader rundt om i landet.

Dei aktuelle kandidatane til prisen «Årets kunde» blir føreslått av dei 13 regionale ASKO-selskapa i landet. Forslaga som kjem inn vert deretter vurderte av ein jury som består av ei leiargruppe i ASKO Servering.