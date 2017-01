Attende 20 år etter

Sondre Lerche var 14 år sist gong han spelte i Os. I kveld starta han noregsturneen sin i Oseana.

Sist Lerche sjarmerte osingane frå scenekanten, var med bandet Side Effects, der også søstera hans spelte. Og sjølv om Lerche er aktuell med eit nytt album med namn "Pleasure", spelte han også nokre av dei gode, gamle låtane.



- Tenk at eg ikkje har spelt på Os på 20 år. Og no har begynt å få grått hår, sa 34-åringen før han presenterte låten "No One's Gonna Come" frå debutalbumet hans "Faces Down" frå 2001.



- Det var ein veldig seksuelt frustrert låt. Men eg gøymte det godt, sa han.



Sondre Lerche gjorde seg tidleg bemerka i musikkmiljøet i Bergen, og 16 år gamal skreiv han sin fyrste platekontrakt. For vel to år sidan gav bergensaren ut sitt førre album, "Please". For det vart han nominert i klassane popsolist og tekstforfatter under Spellemannprisen 2014.



Lerche og bandet hans skal innom til saman 40 plasser på det som vert den mest omfattande noregsturneen hans noko sinne. I juni spelar bergensartisten på Bergenfest. Deretter går turen til utlandet.



- De anar ikkje kor lenge vi har gledd oss til denne kvelden. Det er snakk om fleire månader, sa Lerche før han slo seg laus på scena i Oseana med nye og gamle låtar.