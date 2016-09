Bjørnafjorden kommune på kartet

Fylkesmann Lars Sponheim la i dag fram sine tankar om kommunereforma i Hordaland. På Sponheims kart er Bjørnafjorden kommune teikna inn.

Av totalt 33 kommunar i Hordaland er Os og Fusa blant dei 12 som til no har vedteke samanslåing. I så måte er det ikkje rart at dei også figurerer på fylkesmann, Lars Sponheim, sitt kart over nye storkommunar i Hordaland.

Fem nye kommunar

Fylkesmannen i Hordaland inviterte alle ordførarane i fylket til Grand Hotell Terminus i Bergen tysdag føremiddag. Der la han fram utkastet sitt til det han meiner bør vera det nye kommunekartet over Hordaland.

Ettersom fleire kommunar framleis sit på gjerdet, og ikkje vil vera med i noko større selskap, har Sponheim til no desse fem storkommunane klare:

Nordhordland: Lindås, Meland og Radøy

Vest for Bergen: Sund, Fjell og Øygarden

Bjørnafjorden: Os og Fusa

Hardanger: Odda og Ullensvang (med eller utan Jondal)

Nord for Hardangerfjorden: Voss og Granvin.

Som venta

Ordførar Terje Søviknes er ikkje overraska over at den nye kommunereforma ser ut til å bli ein realitet.

- Klar tale fra Sponheim i dag. Som eg har sagt lenge: - Det blir ei kommunereform 2020 i neste stortingsvalperiode. Os og Fusa blir kjernen i ein ny regionkommune sør for Bergen. Tysnes og Samnanger sit på "venterommet" og må ta stilling til kvar dei skal gå i neste runde, skreiv Søviknes på si Facebook-side like etter møtet tysdag.

Like etter fekk me også ein prat med han.

- Eg oppfatta Sponheim som veldig tydeleg i dag. Han teikna eit grovt bilete av korleis kommunane kjem til å bli framover, og understreka i tillegg at desse fem kommunane truleg vil bli forsterka med åra. Han hinta også kraftig til Tysnes og Samnager og dei andre kommunane som framleis sit på "venterommet" om at dei snarleg må bestemma seg, seier Søviknes.

- Kva tenkjer du om Tysnes og Samnanger?

- Me har døra på gløtt for begge, men reint umiddelbart er det vel Tysnes som reint geografisk ligg nærast og som såleis kunne blitt ein del av Bjørnafjorden kommune.