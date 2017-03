Bør vegvedlikehald koma før nye millardvegar?

Alle har ei meining om dei store vegprosjekta i fylket som ferjefri E39 og Hordalandsdiagonalen. Men kva meiner dei som livnærer seg av vegane?

Dei største transportverksemdene i Fusa er Strandvik Transport og Maskin, H.I. Berge Transport og Austestad Transport. Med Fusa som base tek dei på seg transporttenester i heile Hordaland og stundom utanfor fylket også. Kva ser dei som dei største behova innan veg og samferdsle?

1. Dersom du fekk levera ei ønskeliste over kva di verksemd helst vil ha av investeringar til vegar. Kva ville de då ha plassert øvst?

Tronge tunellar er også eit sårt punkt på ein del vestlandsvegar. (Foto: privat)

Jan Magnus Vik, Strandvik Transport og Maskin:

Eg trur det må vera utbetring av vegen mellom Arna og Voss. Det er der det skjer flest ulukker. Lokalt er det også ein del vegar som er av ein slik kvalitet at nestenulukker oppstår litt for ofte.

Hans Inge Berge, H.I. Berge Transport:

Eg ville prioritera bru over til Samnanger ved Gaupholm. Det er ein viktig bit i Hordalandsdiagonalen, som eg har stor tru på som den raskaste vegen mellom Oslo og Bergen.

Hans Arvid Austestad, Austestad Transport:

Lokalt er det ein god del vegar med lågt akseltrykk eg kunne tenkt meg vart oppgraderte. Når det gjeld større infrastruktur, er Hordalandsdiagonalen det som ligg øvst.

2. Kva tenkjer du om Ferjefri E39 og E134 (Aust-Vest-sambandet)?

Jan Magnus Vik, Strandvik Transport og Maskin:

Aust-vest-sambandet er viktigast for oss. Kortare veg er viktig. Dersom reisetida Bergen-Oslo kjem ned i fire timar, vil det vera ein vesentleg skilnad. Ferjefri E39 bør også koplast på denne vegen. Slik får ein betre nytte av båe vegane.

Hans Inge Berge, H.I. Berge Transport:

Eg meiner at ein bør byggja ei bru over Samnangerfjorden. Ikkje for å knyta i hop to kommunar, men for å få på plass ein rask og god hovudveg mellom Oslo og Bergen. Og så er eg sjølvsagt for indre trasé for E39 sitt vedkomande. Ein må makta å sjå i eit større perspektiv enn berre det lokale.

Hans Arvid Austestad, Austestad Transport:

Eg har kjempa for ny veg over Haukeli i mange år. Og eg har ikkje sansen for å bruka så mykje pengar på bru over Bjørnefjorden. Då vil eg heller ha ein litt enklare veg via Fusa.

3. Er ferjene eit hinder i dykkar daglege virke?

Jan Magnus Vik, Strandvik Transport og Maskin:

Det hadde jo vore litt lettare å ikkje vera avhengige av ferjene for transporten sin del. Då hadde me sleppt å køyra store omvegar eller å stå opp i gråotta for å nå ei ferje. Men det er litt både óg. Som regel går det greitt.

Hans Inge Berge, H.I. Berge Transport:

Det er eit stort uromoment det å stadig måtta nå ei ferje. Ofte køyrer ein del siste kilometrane litt for fort. Det er sjeldan at ferjetidene klaffar slik at ein kan utnytta ferjeturen til den pålagte kviletida.

Hans Arvid Austestad, Austestad Transport:

Dersom dei går ofte nok, er det ikkje noko stort problem. På strekket Hatvik-Venjaneset reduserer dei jo avgangane no, og då blir det vanskeleg. Sjåføren skal ha løn sjølv om han sit og ventar på ein ferjekai.

4. Kvar går dei fleste transportoppdraga dykkar?

Jan Magnus Vik, Strandvik Transport og Maskin:

Mykje går til bergensområdet. I tillegg har me henting og bringing av kontainerar frå alle BIR sine 11 gjenbruksstasjonar, så me er innom mange kommunar i Hordaland.

Hans Inge Berge, H.I. Berge Transport:

Mykje er i Hordaland, men me har også to vogntog i veka som går til Stavanger, og har dessutan oppdrag frå Austlandet.

Hans Arvid Austestad, Austestad Transport:

For vår del går det mykje i transport av tømmer. Det vert køyrt til indre Hardanger. Elles er me mange stader i både Sunnhordland og Midthordland.

5. Kor viktig er det med betre veg mellom Arna og Voss?

Jan Magnus Vik, Strandvik Transport og Maskin:

Det er i alle fall viktigare enn ferjefri E39. Det er viktigare med trygg veg enn å sleppa å venta på ferja.

Hans Inge Berge, H.I. Berge Transport:

Eg meiner at vegen mellom Arna og Voss eigentleg er grei nok, dersom folk berre køyrer som dei skal. Det er mange ting som speler inn når det kjem til dødsulukkene du har på den vegen. Til dømes at folk køyrer dit på fredags kveld - til dømes på veg til hytta - når dei i utgangspunktet er for trøytte. Men når det gjeld rassikring, må sjølvsagt det prioriterast.

Hans Arvid Austestad, Austestad Transport:

Voss-Arna er no ein av dei nyaste vegane me har i fylket. For min del er det ingen problem å køyra mellom Bergen og Voss, eg skjønar ikkje at ein skal bruka ressursar på ein så ny veg.

6. Korleis opplever de den generelle vegstandarden på vegane i fylket vårt?

Jan Magnus Vik, Strandvik Transport og Maskin:

Den burde absolutt vore heva. Det gjeld heile fylket. Låge tunellar og tronge vegar er ein gjengangar. Det bør vera eit minstekrav at vegane er breie nok til at to bilar kan møtast.

Hans Inge Berge, H.I. Berge Transport:

Vegdekket er for dårleg. Eg har inntrykk av at den nye miljøvenlege asfalten ikkje er like solid. Det er stor slitasje og hol i vegane. Ubetringsarbeidet tek også for lang tid, særleg gjeld det utbetring av tunellar.

Hans Arvid Austestad, Austestad Transport:

Den er ikkje god i det heile teke. Det er ein enorm mangel på vedlikehald. Bergen-Halhjem er eit godt døme lokalt. Det er ein smal og dårleg veg mange stader, og dessutan med høg trafikk.

7. Dersom ein ikkje både kan få midlar til betre vegvedlikehald og til nye vegar - kva vil de velja?

Jan Magnus Vik, Strandvik Transport og Maskin:

Då bør ein oppgradera eksisterande vegar. Men av og til er det enklare å byggja nytt enn å flikka på det gamle.

Hans Inge Berge, H.I. Berge Transport:

Det viktigaste er å få eit køyrbart dekke på dei vegane me har.

Hans Arvid Austestad, Austestad Transport

Dersom ein ikkje kan få både i pose og sekk, meiner eg at ein bør prioritera midlar til vedlikehald på fylkesvegnettet. Det bør aukast kraftig.