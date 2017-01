Branntilløp, lusking og sprengingsulukke

Ein brann ved Særvollsvika, ein mann som luska i Lekvenmarka, og eit sprengingsuhell i Sollia, er noko av det ordensmakta har hatt på agendaen siste døgnet.

Fleire bilar vart torsdag skadde som følgje av ei sprengingsulukke på ei tomt i Sollia.

- Bilane har fått bulkar på taket som følgje av at steinar har falle ned på dei, og ein av dei har ei knust bakruste. Førebels har me registrert tre køyretøy som er omfatta av dette. Dersom det gjeld fleire, ber me dei kontakta oss, seier politiførstebetjent Rune Fimreite ved Os lensmannskontor.

Det blir då truleg ei erstatningssak mot firmaet som har stod for sprengingsarbeidet. Politiet oppretter også ei sak.

Ukjent brannårsak

Rundt klokka 2 natt til fredag kom meldinga om tilløp til brann ved Særvoll, fortel Fimreite. Politiet og brannvesenet var på staden. Det brann i noko materiale utanfor ein verkstad, men brannvesenet fekk raskt kontroll. Det brann i nærleiken av ei gravemaskin, og det var på eit tidspunkt fare for spredning også til nokre næringsbygg i området. Det er ukjent kvifor brannen oppstod, og politiet opprettar sak.

Busette i Lekvenmarka må vera obs

Klokka 5.50 fredag morgon vart ein mann observert på ein terrasse i Lekvenmarka.

- Meldar meinte han var ute etter å stjela ein sykkel.

- Har de mistankar om kven det kan vera?

- Basert på meldingar i løpet av veka har me ein tanke om kven det er, og me gjer vidare undersøkingar i den retninga, seier Fimreite.

Han ber folk i området som har sett noko ta kontakt, og dessutan om å sikra verdfulle gjenstandar.