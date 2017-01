Bru over Bjørnafjorden - neste stopp: Stortinget

Om få måneder skal Stortinget vedta ny nasjonal transportplan. Der kan bruprosjektet over Bjørnafjorden bli lagt inn som eit framtidig vegprosjekt. Det er no det gjeld. Det er no vi kan stoppe brua i Øyane, skriv Glenn Erik Haugland.

LESARBREV: I dag kjem Terje Breivik frå Venstre til Os. Han er i tillegg til å vera Venstre sin stortingsrepresentant frå Hordaland også nestleiar i partiet. Som vippeparti har Venstre stor påverknad på utfallet av Nasjonal Transportplan. Vi kan rett og slett avgjera utfallet i denne saken.

I møtet på Bar(t) i kveld vil Breivik opna for å diskutera Nasjonal Transportplan med alle som ynskjer det. I tillegg til brusaka, vil Breivik ta opp kva som kan gjerast for fleire nye arbeidsplassar på Vestlandet.

Os Venstre