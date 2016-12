Budsjettet i boks

I tillegg til at budsjettframlegget frå Frp/H/KrF vart vedteke, fekk tre av opposisjonens 25 verbalforslag gehør hjå posisjonen.

Nytt i år, til forskjell frå i fjor, var at KrF støtta Frp/H åleine. Venstre har forklart kvifor dei vel å droppa samarbeidet i år. Jakob Enerhaug (KrF) forklarte årsaka til at dei framleis vel å stø posisjonen.

- Vil me ha gjennomslag, må me søkja fleirtalsløysingar. Dette hadde blitt eit anna budsjett hadde det ikkje vore for KrF, sa Enerhaug og viste til ei rekkje saker dei hadde tala varmt for. Meir til psykisk helse, oppretthalda meistringsteamet, forsterka innsats på prosjekt Betre læringsresultat, var nokre av desse. Også kyrkja får solid støtte.

- Diakonstilling, vedlikehald av gravplassar, oppgradering av kyrkja til 150 års-jubileet, samt å ferdigstilla gravplassen på Kuventræ, er viktige tiltak for å styrka kyrkja, sa Enerhaug.

Frp/H/KrF sitt budsjettforslag vart altså vedteke, og dermed vert det bl.a. gjeve klarsignal til planlegging av idrettsanlegg på Søfteland, storsatsing på Prosjekt betre læringsresultat, lysmaster ved grusbanen nedom Os ungdomsskule, og eit nytt kunstfag ved kulturskulen. Meir om Frp/H sine forslag, som no altså er vedtekne, kan lesast her.

Positiv til micro:bit til elevane

Også fire verbalforslag frå opposisjonen vart positivt motteke av Frp/H/KrF. Det første forslaget handla om å kjøpa inn ein såkalla micro:bit til kvart årskull i skulen framover, til ein kostnad av 50.000 kr årleg. Ein micro:bit er ein liten micro-computer som borna t.d. kan programmera til å bli ein skritteljar eller ein metronom, eller andre enkle funksjonar. Nils-Anders Nøttseter (MDG) forklarte at BBC står bak oppfinninga som dei deler ut til alle førsteklassingar i England.

Sjølv om posisjonen var einige i intensjonen, forklarte Jakob Enerhaug (KrF) at tenesteutvalet skulle få saka på bordet før det blir vedteke.

Vil vurdera ekstra norsk undervisning

På same måte ville dei be tenesteutvalet sjå nærare på opposisjonens 14. verbalforslag. Det gjekk ut på at "Os kommune skal vera raus med å tilby ekstra opplæring i norsk for dei som har fullført introduksjonsprogrammet, men som framleis ikkje har norskkunnskapane som det vanlegvis blir stilt krav om i arbeidslivet."

- Det er behov for å utgreia det forslaget litt nærare, difor ber me tenesteutvalet å sjå nærare på det, sa Enerhaug.

Dei med hol i CV-en får ny sjanse

Eit forslag posisjonen gjekk for utan atterhald, var følgjande: "Dersom det finst kvalifiserte søkjarar til ein stilling i Os kommune som er under oppfølging av NAV, skal det alltid kallast inn ein slik søkjar til intervju."

Gisle Hesjedal (Ap) forklarte kva som låg bak.

- Me opplever at ein del godt kvalifiserte søkjarar ikkje bli innkalla på intervju fordi dei har hol i CV-en sin. Det viktigaste me kan gjera for at låginntektsfamiliar skal koma seg ut av fattigdom, er å sørga for at dei kjem seg inn i inntektsgjevande arbeid, sa Hesjedal.

Dette vart samrøystes vedteke.

Dei andre verbalforslaga, som ein kan lesa oppsummeringar av her og her, fekk ikkje fleirtal.