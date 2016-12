Då bussane hadde sjel

På femti- og sekstitalet hadde Os-bussane sjel. Vi passasjerar kunne kjenna dei att. Bussane hadde registreringsnummer som var lett å hugsa: R-7xx.

Dei to siste siffera gav bussen namn. For eksempel hadde den eldste turbussen i Os nummer R-753; han vart difor kalla Tre-og-femti'en. Og tilsvarande, den turbussen eg hugsar best frå barndommen, var R-747. Den hadde polstra sete og fargerike gardiner og var utan snut. Sjuogførti'en var den staselegaste av alle Os-bussane.

Det heitte forresten ikkje buss den gongen, men rutebil. Og busselskapet heitte A/S Bilruta Os-Bergen.

Faste ruter

Sjåførane hadde faste ruter. Gunnar Hjelle kjørte ti-på-halv-ni-ruta om morgonen frå Bjørnen - alle kvardagar - i ein mannsalder. Han starta alltid opp frå Bjørnen to minutt etter ruta så folk innover i bygda skulle ha god tid på seg. Annankvar torsdag avspaserte Gunnar Hjelle, og Gunnar Lunde kjørte ruta i hans stad. Gunnar Lunde kjende til Gunnar Hjelle sin praksis. Han starta presist, og kjørte fort. Annankvar torsdag kunne du sjå folk på Halhjem og Haugland og Lekven koma heseblesande for å nå rutebilen.

Dør bak framhjula

Gunnar Hjelle kjørte Fire-og-femti'en (R-754). Den hadde passasjersete heilt framme med sjåføren. Favorittplassen min. På denne bussen var døra plassert bak framhjula. Ikkje alle bussar var slik utforma. Både dieselbussane og trolleybussane i Bergen hadde dør framfor framhjula.

Etter kvart fekk Bilruta Os-Bergen også nokre bussar med dør framfor framhjula. Den første var Fem-og-seksti'en (R-765). Her sto det fremste setet på langs. Kjedelig! Det er ingen stas å sitja på tvers og sjå ut sidelengs. Fem-og-sekst'en var ikkje favoritt-rutebilen min, heller ikkje kloningen Ein-og-nitti'en (R-791), sjølv om det var den første rutebilen til Os-bilane med servostyring og luftbremser.

Ratt på feil side

Femti'en (R-750) hadde også dør framfor framhjula. Den var av nyare dato, men hadde skrøpelig komfort. Skroget skrangla noko aldeles forferdeleg og vindaugsrutene klirra. Bussen hadde til overmål stor motorkraft, og vart ofte kjørt av sjåførar som likte å trø hardt på gasspedalen.

Eg hugsar enno rutebilen som kjørte til Halhjem kvar kveld i halv-sju-tida. Det var Åtti'en (R-780). Den hadde kvitt ratt, men rattet sat på feil side - på høgre sida. R-780 var mellom dei første rutebilane i Os med to dører. Men var den høgreratta bussen eigentlig konstruert med tanke på vegnett med venstrekjøring?

Spesialinnkjøpt

Vi på Søre Neset misunna dei som budde på Drange. Dei fleste rutebilane var anten Scania Vabis eller Volvo. Drange-folket fekk ein eigen, spesialinnkjøpt rutebil: Seks-og-femti'en (R-756). Dette var ein stuttvokst Mercedes med dør framme og motor bak; motoren malte som ein katt. Bak rattet sat ofte ein bussjåfør med mykje godt humør - Erling Tveit.

Mange av bussjåførane starta karrieren på godsbilane. Dei daglege godsrutene den gongen var livsnerva i krinsane. Dei frakta mjølkespann, varer til butikkane og anna naudturftig gods til folk flest. Den mest snodige godsbilen til Bilruta var Seks-ti'en (R-760), ein ombygd buss som berre hadde ei dør inn til førarhuset, den originale bussdøra.

Skummel hjulstilling

Det var ein rutebil eg ikkje likte å reisa med, nemlig To-og-femti'en (R-752). Det var noko skummelt med hjulstillinga. Sett framanfrå hadde framhjula same vinkel som beina på ein stubbebrytar. Han vart slik på skap etter at styringa svikta i ein sving på Lekven tidleg på seksti-talet. Rutebilen for rett fram, hamna utfor vegen og kvelva. Han var full av skuleungar. Søstera mi fekk eit djupt kutt ovanfor handleddet og blodet silte. Men verken ho eller andre kom alvorleg til skade.

Tida har rulla sidan den gongen. Rutebilane med R og tresifra nummer er borte, kjennskapen og vennskapet til den enkelte buss eksisterer ikkje lenger. Stopp bussen - kanskje eg vil av.