Dei livsviktige minutta

Kva gjer ein om ein kjem først til ei ulukke? Etter 30 timar med teori om førstehjelp, fekk framtidige hjelpekorps-medlemmer i dag prøva seg i praksis.

Folk frå hjelpekorpset i Bergen, Arna og Åsane stilte saman med Os Røde Kors Hjelpekorps som markørar i ei konstruert bilulukke. I to bilar sat det personar med alvorlege og mindre alvorlege skader. Kurs-deltakarane, som blei delt i to grupper, fekk lite informasjon om kva som venta dei. Skodespelarane blei drilla godt i forkant slik at det skulle vera så ekte som mogleg.

- Det er svært vanskeleg for ein privatperson å koma først til ei ulukka. Ein er ikkje førebudd på kva som ventar, og ein blir kasta rett ut i det. Utan å ha blitt kursa om noko slikt, kjem ein til å slita. Særleg i ettertid. Eg vil anbefala alle å trena på dette minst ein gong i året, seier kursleiar, Pål Espen Haukedal.

I bilulukka var det personar med små og store skadar.

Vil vera ein ressurs

Haukedal har drive med førstehjelpsopplæring i Røde Kors sidan 1997. No er han i Os Røde Kors, men tidlegare var han i Bømlo. I dag stod han på sidelina og observerte saman med fleire andre instruktørar, for å sjå korleis kursdeltakarane handterte bilulukka.

- Dei er flinke. Eg er imponert over deltakarane. Dei har berre 30 timar bak seg med teori før dette, seier han.

Synnøve Tvedt Skarstein er turnuslege på Haukeland. Ho melde seg på kurset etter å ha sett at Os Røde Kors reklamerte for det på Facebook.

- For å vera heilt ærleg var eg ikkje klar over kva hjelpekorpset var for noko. Eg tenkte at dette kunne vera kjekt for meg og sambuaren min å vera med på. Vi stilte på introduksjonskvelden og det var både kjekt og sosialt. Samstundes kan vi vera ein ressurs for kommunen når nokon treng hjelp, seier Tvedt Skarstein.

Kursleiar Pål Espen Haukedal (med oransje vest) saman med instruktørar.

Krevjande oppdrag

Ein annan osing som ønskjer å bli hjelpekorps-medlem, er bygg og anlegg-eleven, Christer Hjelle.

- Eg er glad i friluftsliv og å hjelpe menneske, og tenkte difor at dette kan vera noko for meg, seier Hjelle.

Det første han fekk ta del i etter å ha vore i kontakt med Os Røde Kors, var ei søk og rednings-øving.

- Det var eit adrenalin-rush, sjølv om det berre var ei øving. Eg er blitt godt teken i mot. Det er berre hyggelege folk her, seier Hjelle.

I førstehjelpskurs-gruppa, er det folk med ulik bakgrunn.

- Ein er jurist og ein er logoped. Alle har ulik bakgrunn, men alle er her for å læra, og engasjementet er stort, seier Tvedt Skarstein.

- Kor vanskeleg var det å få kontroll over situasjonen her i dag?

- Det var utruleg vanskeleg. Eg prøvde å berre la det gå på autopilot, seier Hjelle.

- Vi må berre prøva å få det inn i hendene, og trena på det. Samstundes veit ein ikkje korleis ein kjem til å reagera når det kjem ei ekte ulukke. Det å finna ein leiar som held oversikt, og samarbeida godt saman, er viktig, supplerer Tvedt Skarstein.

Dei to håpar at fleire ønskjer å slutta seg til hjelpekorpset.

- Vi trenger fleire folk. Gjerne unge, men også vaksne. Vi har samling kvar onsdag, og vi har det veldig kjekt. Det er berre å koma, seier Hjelle.

Kursdeltakarane Synnøve Tvedt Skarstein og Christer Hjelle fortalte at det var vanskeleg å få oversikt under førstehjelpsøvinga i dag.

Ikkje eit typisk oppdrag

Etter øvinga venta eksamen for kursdeltakarane. Dagen i dag avsluttar eit 33-timarsførstehjelpskurs. I mars skal den same gjengen gjennom samband-kurs som går på naudnett og bruk av det. Til sist må dei gjennomføra eit kurs i søk og redning. Der vil dei få prøva seg teoretisk og i praksis, og læra seg korleis ein søkjer i terrenget.

Leiar i Os Røde Kors Hjelpekorps, Atle Vågstøl, fortel at medlemmene i hjelpekorpset er førstehjelparar.

- Vi er første line av førstehjelparar som skal syta for livredning, seier Vågstøl og held fram:

- Vi er på staden og gjer det vi kan, før vi får profesjonell hjelp frå ambulanse og luftambulanse.

Sjølv om dagens øvingsscenario er litt annleis enn dei oppdraga hjelpekorpset vanlegvis blir kalla ut på, er det absolutt relevant.

- Vi finner folk som har skada seg i skog og mark. Dei har kanskje brekt ein fot eller så kan dei vera nedkjølt. Vi skal kunna livreddande førstehjelp. Det skal mykje til for at vi blir kalla ut på noko slikt som i dag, men dei får trena på å vera dei første som kjem til ein ulukkesstad.