Den nye oljen

Vi har og må ha oljen i mange år til. Det grønne skiftet må starte nå - noe annet ville være egoistisk og uforsvarlig - men det kommer sigende sakte og det er en tilleggsmulighet man skal være glad for, skriver Susanne Sperrevik.

LESARBREV: Jeg tilbrakte tirsdag ettermiddag på Universitetet i Bergen og realfagsbygget, som for meg etterhvert må kunne kalles gamle trakter. Tror det må være lukten av universitetet som inspirerte meg til samme kveld skrive et uvanlig langt innlegg.

Denne ettermiddagen kjørte norsk olje og gass et prosjekt de kaller #DenNyeOljen, et spill hvor studenter skal få Norges statsbudsjett til å gå i hop ved å kutte eller legge til ulike poster. Det var nok mange som fikk seg en a ha-opplevelse når de så hvor umulig det blir å beholde velferdsgodene om man tar oljen ut av budsjettet!

Dette var veldig spennende, og absolutt noe som burde vært obligatorisk for alle som har lett for å mene noe om hva de som styrer "burde" gjort. Jeg tror det var mange studenter som startet å sympatisere med Erna og Siv etter som spillet gikk sin gang.

Jeg var invitert til å holde et innlegg for å si litt om min vei fra geologistudent til stillingen jeg har i dag. Jeg tror mange fikk seg en liten overraskelse når jeg fortalte om at det i mitt siste år på hovedfag var det finanskrise i Asia og oljeprisene stupte og gikk etter hvert ned til 8-10 $/fat. Oljeselskapene hadde lokket studentene i de kullene som var ferdig rett før meg med sign on-bonuser og fete lønninger selv et halvt år før eksamen, men nå stengte de plutselig dørene. Når i tillegg gjesteforelesere fra oljeselskapene sa mer eller mindre rett ut at det innen få år ikke ville være behov for en eneste geolog på grunn av 3D-seismikkens inntog og de automatiserte tolkningsprosessene som ble utviklet, ja, da ble vi skremt.

Så jeg, mitt årskull, og de etter oss satt og lurte på hvorfor i all verden vi hadde valgt å satse på petroleumsfag. Vi kom jo ikke til å ha noen mulighet for jobb i Norge. 20 år senere, kan jeg vel trygt si at vi alle tok feil.

Historien har en tendens til å gjenta seg, og kunnskap er aldri forgjeves. For å gjøre en lang historie kort, så er min beskjed til dagens unge at vi har, og må ha oljen i mange år til. Det grønne skiftet må starte nå - noe annet ville være egoistisk og uforsvarlig -, men det kommer sigende sakte og det er en tilleggsmulighet man må være glad for!

Det trengs mange geofolk og naturvitere for å kunne gjennomføre et grønt skifte, for å kunne kartlegge og utvinne mineralene og metallene som trengs, og å omforme disse til både solcellepaneler, vindmøller og batterier (ja, for de som ikke liker gruvedrift, så vil altså et grønt skifte kreve mye av nettopp dette!).

At Norge vil fortsette å lede an i oljen, og også være i førersetet både i marine næringer og i det grønne skiftet, er jeg ikke i tvil om. Det å utvikle, anvende og overføre teknologier fra et område til et annet er noe norske bedrifter og mennesker er eksperter på, mye takket være oljebransjen.

Derfor, når jeg til slutt ble spurt om hva jeg personlig mener er den nye oljen - så er svaret for meg gitt. Jeg er overbevist om at det er menneskene med deres kunnskap, erfaring og driv som er Norges nye olje!

Susanne Sperrevik

Geolog

Gründer

Leder Os Høyre