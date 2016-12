Tre Oselvar-bøker under treet

Arne Wik kan ikkje hugsa sist han måtte byta ei julegåve, men i år måtte også han til butikken på den store bytedagen, tredje juledag.

- Eg fekk to av denne, seier Wik og viser fram ein Sodastream.

- I tillegg fekk eg tre Oselvar-bøker.

- Hadde du lite på ønskelista i år?

- Ønskelista var kort, ja. Det var i grunn berre Oselvar-boka eg ønskte meg.

Det kom som ei overrasking at han sjølv er avbilda i boka.

- Eg er veldig interessert i Oselvaren, og har ein sjølv. Det er ikkje godt å sjå at det er meg, men eg er faktisk avbilda i boka. Det er frå då eg kapprodde på Vågen i Bergen. Det er over 50 år sidan, seier Wik.

Anders Smedsvik Drange hjå Elkjøp fortel at det er stor pågang på byting av varer tredje juledag.

Merkbart større pågang

Det er langt frå ofte at Wik byter gåver han får til jul. Faktisk kan han ikkje hugsa kva tid han gjorde det sist.

- Det er berre i slike tilfelle som dette, kor eg får to eller tre av kvar, at eg byter gåve. Det er ein tanke bak alle gåver, og då liker eg ikkje å gå og byta dei.

At tredje juledag er den store bytedagen, kan Anders Smedsvik Drange stadfesta. Han jobbar som lagermedarbeidar på Elkjøp på AMFI Os, og har gjort det i nokre år.

- Eg må som regel jobba i jula, fordi at lagersjefen liker å ta seg fri i høgtida, seier Smedsvik Drange og legg til:

- Det er merkbart større pågang i dag enn det er til vanleg, seier han.

- Black Week stel desember-kunder

Kundane kjem inn for å byta fordi dei har fått dobbelt opp, eller fordi dei ikkje fekk heilt det dei ønskte seg.

- Kundane byter alt frå filmar til kjøkenmaskiner, seier Smedsvik Drange.

Ein skulle tru at det var merkbart fleire kundar i butikken i desember, nettopp fordi folk er på utkikk etter julegåver. Det viser seg at det ikkje er heilt slik.

- Det er ein tøff marknad. Mange vel å handla på internett. Ikkje minst, har utviklinga av Black Week gjort at mange gjer unna kjøpa sine i november i stadenfor, seier Smedsvik Drange.

Bruker 11.000 kroner i snitt

Ei undersøking gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn i snitt handlar for om lag 11.000 kroner i desember, og at detaljhandelsbutikkane omset for 56,6 milliardar kroner denne månaden. Smedsvik Drange verkar å ha eit poeng når han seier at det ikkje er så mykje kundar i butikken i desember som ein kanskje skulle tru. Statistisk sentralbyrå skriv nemleg også at mindre av julehandelen blir gjort i desember.

- I desember i år antek vi at detaljhandelsbutikkane i Noreg vil omsetja for 34 prosent meir enn gjennomsnittet frå januar til november. I 2006 utgjorde denne meirhandelen 43 prosent. Dette betyr at vi handlar meir gjennom heile året no enn vi gjorde for ti år sidan, skriv SSB.