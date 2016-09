Desse eigedomane skifta hender i august

Her er oversikta over kjøp og sal av eigedomar i Os og Fusa i august.

Omsetting av eigedomar i Fusa

Del av Leitet 67 (Gnr 23, bnr 94) er overdrege for kr 1.500.000 frå Tone Røseth til Stein Are Røseth.

Gnr 41, bnr 3 er overdrege frå Gitle Ragnhildstveit til Marta Gurid Ragnhildstveit.

Gnr 40, bnr 23 er overdrege frå Goyer Matias S til Kristi Goyer.

Gnr 40, bnr 23 er overdrege frå Kristi Goyer til Johannes Goyer og Torstein Kambestad Goyer.

Strandvikvegen 562 (Gnr 85, bnr 31) er overdrege for kr 700.000 frå Fusa kommune til Strandvik Vekst as.

Gnr 112, bnr 12 er overdrege frå John Birger Brekke til Anne-Britt Brekke.

Gnr 48, bnr 31 er overdrege for kr 5.000 frå Fusa kommune barnehage til Fusa kommune.

Gnr 14, bnr 38 er overdrege for kr 700.000 frå Johannes H. Holmefjord til Arvid Lokøy og Svanhild Løvås Lokøy.

Gnr 50, bnr 7 er overdrege for kr 1.525.000 frå Per Ivar Bolstad til Mette Jensen.

Gnr 112, bnr 13 er overdrege frå Ingvard Nordtveit og Nordtveit Tordis til Anne-Britt Brekke.

Gnr 40, bnr 143 er overdrege for kr 825.000 frå Arne Storlid, Einar Gustav Storlid og Herleif Storlid til Rita Holmefjord Grøsvik og Bjørge Skjeldestad.

Vinnesvegen 113 (Gnr 37, bnr 4) er overdrege frå Gyda Haga til Håkon Bogevik, Steinar Bogevik, Marit Engevik, Henning Haga, Johannes Haga, Knut Arne Haga og Magne Haga.

Omsetting av eigedomar i Os

Del av Nilsavegen 3 (Gnr 49, bnr 54) er overdrege frå Rita Jacobsen til Håkon Skutlaberg.

Strønevegen 471 (Gnr 27, bnr 230) er overdrege for kr 3.900.000 frå Agnethe Øvreeide til Andri Katharina Håvardstun Iversen og Remi Lindborg. Salet omfattar også Gnr 27, bnr 268.

Lekvenmarka 220 (Gnr 48, bnr 262, seksjon 26) er overdrege for kr 2.930.000 frå Stian Færevaag til Tom Bjarne Lerpold.

Halhjemsmarka 265 (Gnr 44, bnr 596) er overdrege for kr 5.600.000 frå Aida Halhjem og Arne Halhjem til Håkon Knudsen og Hildegunn Lønningdal.

Prestegardskogen 72 (Gnr 55, bnr 243, seksjon 1) er overdrege for kr 1.825.000 frå Solveig Johnsen til Ronnie Aksland.

Øyro 41 (Gnr 55, bnr 169, seksjon 1) er overdrege for kr 1.925.000 frå Lars Johan Søfteland til Sloop Eiendom as.

Hjortestigen 5 (Gnr 54, bnr 461) er overdrege for kr 4.450.000 frå Bjarne Emil Drange til Grethe Bynes og Toralv Børve.

Hegglandsdalsvegen 789 (Gnr 80, bnr 14) er overdrege for kr 3.480.000 frå Beate Christin Christiansen Schenk og Casey Boyd Schenk til Ingrid Sagen og Ruben Tveit.

Gudridflaten 41 (Gnr 54, bnr 711, seksjon 21) er overdrege for kr 2.500.000 frå Sylwia Mierzejewska Høgmo og Geir Tiberg-Høgmo til Anny Dorthea Spjell.

Hegglandsdalsvegen 443 (Gnr 73, bnr 25) er overdrege for kr 3.000.000 frå Jostein Heggland til Anders Arntzen og Mariann Hella.

Mardalsrenen 16 (Gnr 44, bnr 334) er overdrege for kr 4.025.000 frå Olav Henning Næss til Camilla Koldal og Sebastian Sælen.

Del av Bjørnevollen 41 (Gnr 34, bnr 200) er overdrege frå Tore Rondestveit til Linn Kjerstin Østgulen Rondestveit.

Solstrandvegen 26 (Gnr 63, bnr 539, seksjon 19) er overdrege for kr 3.390.000 frå Solstrandveien as til Sissel-Marie Hovden og Sverre August Hovden.

Solstrandvegen 30 (Gnr 63, bnr 539, seksjon 35) er overdrege for kr 8.250.000 frå Solstrandveien as til Kjerstin Tøsdal Linde og Ronny Jarl Linde.

Solstrandvegen 30 (Gnr 63, bnr 539, seksjon 34) er overdrege for kr 4.890.000 frå Solstrandveien as til Tove Beathe Berge og Terje Sangolt.

Solstrandvegen 26 (Gnr 63, bnr 539, seksjon 26) er overdrege for kr 4.690.000 frå Solstrandveien as til Anita Eide.

Storestraumen 175 (Gnr 61, bnr 201, seksjon 35) er overdrege for kr 3.390.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Kine Hitland og Dan Terje Rønning.Salet omfattar også del av Gnr 61, bnr 201, seksjon 43.

Stølsmyro 23 (Gnr 34, bnr 560, seksjon 2) er overdrege for kr 3.200.000 frå Ingunn Bull Skarvatun og Njål Vidar Traavik til Anne Herfinda.

Gymnasvegen 66 D (Gnr 54, bnr 219, seksjon 4) er overdrege for kr 2.225.000 frå Ole Petter Teigland Oldervoll til Ragnhild Vedaa Garvik.

Kuvågvegen 23 (Gnr 51, bnr 477) er overdrege for kr 2.600.000 frå Henning Knutsen til Caroline Brandt Rød og Tim Lyssand Rød.

Nedre Varåsen 67 (Gnr 54, bnr 376) er overdrege frå Anna Alette Fjellanger til Anne Berit Fjellanger og John Arild Fjellanger.

Hegglandsdalsvegen 78 (Gnr 62, bnr 6) er overdrege for kr 2.700.000 frå Holen 15 as til Hanne Bugge Leganger-Hansen.

Kvernhusrenen 107 (Gnr 44, bnr 384, seksjon 1) er overdrege for kr 2.300.000 frå Jonny Bjørnarøy til Vladas Tiskus og Rita Tiskuviene.

Solstrandvegen 26 (Gnr 63, bnr 539, seksjon 21) er overdrege for kr 4.430.000 frå Solstrandveien as til Mariann Nøttveit.

Mardalsrenen 30 A (Gnr 44, bnr 390, seksjon 1) er overdrege for kr 2.250.000 frå Christine Brandsdal Andersen og Kurth-Are Bruarøy til Joanna Brygida Slominska og Jacek Slominski.

Berge 137 (Gnr 71, bnr 70) er overdrege for kr 8.100.000 frå Christian Nesbjørg til Hilde Sælen og Dler Mosleh Omar.

Auredalen 9 A (Gnr 44, bnr 294, seksjon 1) er overdrege for kr 2.760.000 frå Andri Katharina Håvardstun Iversen og Remi Lindborg til Agnar Jakob Hovde og Sonja Helene Hovde.

Kuvågvegen 89 A (Gnr 51, bnr 433) er overdrege for kr 2.200.000 frå Tøsdal F. Holding as til Florvaag Bolig as.

Gnr 51, bnr 555 er overdrege for kr 2.000.000 frå Tøsdal F Holding as til Florvaag Bolig as.

Edne 30 (Gnr 17, bnr 229) er overdrege for kr 3.400.000 frå Inge Kvam og Hildebjørg Åsvang til Trude Engen og Thorbjørn Rød.

Del av Lyseklostervegen 518 (Gnr 13, bnr 3) er overdrege for kr 1.675.000 frå Eva Elisabeth Holm Torgilstveit til Trond Arne Torgilstveit.

Kuhnlevegen 202 (Gnr 51, bnr 318, seksjon 8) er overdrege for kr 1.329.000 frå Kjetil Runar Barman og Sunniva Barman Teige til Hallbjørn Barman.

Edne 52 C (Gnr 17, bnr 401, seksjon 2) er overdrege for kr 2.150.000 frå Trude Engen og Thorbjørn Rød til Izabela Szweryn og Marek Stanislaw Szweryn.

Gnr 28, bnr 34 er overdrege for kr 700.000 frå Jenny Sørstrønen til Bente Stokkenes Nesbø og Jan Sverre Nesbø.

Del av Gnr 8, bnr 560 er overdrege for kr 50.000 frå Kjerstin Tøsdal Linde til Magnar Gaassand Tøsdal.

Del av Gnr 8, bnr 560 er overdrege for kr 50.000 frå Norunn Tøsdal til Magnar Gaassand Tøsdal.

Del av Gnr 8, bnr 560 er overdrege for kr 50.000 frå Margrethe Tøsdal Skeie til Magnar Gaassand Tøsdal.

Eikevegen 10 (Gnr 55, bnr 305) er overdrege for kr 2.600.000 frå Trond Knudsen til Christian Johan Solheim og Victoria Hanne Helen Vilming.

Strønevegen 595 (Gnr 27, bnr 120) er overdrege frå Ingvald Johannes Nordstrønen til Inge Oddvar Nordstrønen og Sissel Nordstrønen.

Kuvågvegen 113 D (Gnr 51, bnr 325, seksjon 7) er overdrege for kr 2.860.000 frå Johannes Ravnskog til Kristian Nordahl-Pedersen.

Del av Gnr 8, bnr 560 er overdrege for kr 50.000 frå Kari Tøsdal Haugland til Magnar Gaassand Tøsdal.

Lepsøyneset 100 C (Gnr 31, bnr 197) er overdrege frå Jon Lepsøe Vangsnes til Jon Kristian Vangsnes.

Del av Skeisstøa 39 (Gnr 36, bnr 22) er overdrege til Helge Hjertholm og Eva Schrøder-Nielsen.

Stølsvegen 46 (Gnr 63, bnr 327) er overdrege frå Harry Anton Hansen til Harald Hansen, Jostein Hansen, Morten Hansen, Øyvind Hansen, Laila Lydersen og Ruth Mobergslien.

Lønnevågvegen 195 (Gnr 27, bnr 340) er overdrege for kr 3.800.000 frå Gunvor Kristine Ellis til Cecilie Breivik og Anders Nesbø Prestegard.

Kleivane 5 (Gnr 54, bnr 53, seksjon 2) er overdrege for kr 2.900.000 frå Anstein Eidsvik til Sylvia Lyssand Selmi.

Kuvenbakken 19 (Gnr 54, bnr 69) er overdrege for kr 1.800.000 frå Fred Harry Mons Neumann til Line Lyssand. Salet omfattar også Gnr 54, bnr 151.

Del av Kuvågvegen 29 B (Gnr 51, bnr 552) er overdrege til Berit Sjo og Hans Bøthun.

Kuventrævegen 33 (Gnr 54, bnr 716) er overdrege for kr 700.000 frå Per Øyvind Svarthumle til Elin Kroge Svarthumle.

Lekvenmarka 114 (Gnr 49, bnr 133, seksjon 26) er overdrege for kr 2.150.000 frå Bøe & Lepsøy as til Martin Eikeland.

Lekvenmarka 112 (Gnr 49, bnr 133, seksjon 27) er overdrege for kr 2.100.000 frå Bøe & Lepsøy as til Oleksandra Dunaivska og Mykola Kuzmych.

Lekvenmarka 110 (Gnr 49, bnr 133, seksjon 28) er overdrege for kr 2.100.000 frå Bøe & Lepsøy as til Per Kristian Breivik.

Lekvenmarka 108 (Gnr 49, bnr 133, seksjon 29) er overdrege for kr 1.790.000 frå Bøe & Lepsøy as til Kjell-Olaf Engkrog.

Lekvenmarka 106 (Gnr 49, bnr 133, seksjon 30) er overdrege for kr 1.800.000 frå Bøe & Lepsøy as til Thea Hellevang.

Lekvenmarka 104 (Gnr 49, bnr 133, seksjon 31) er overdrege for kr 1.850.000 frå Bøe & Lepsøy as til Isabell Henriksen Lyssand.

Lekvenmarka 102 (Gnr 49, bnr 133, seksjon 39) er overdrege for kr 1.950.000 frå Bøe & Lepsøy as til Benedikte Arentzen.

Del av Sperrevikvegen 166 (Gnr 15, bnr 12) er overdrege for kr 1.800.000 frå Bjørn-Tryggve Jensen til Stig Jensen.

Mobergslia 32 (Gnr 50, bnr 40) er overdrege for kr 4.100.000 frå Steffen Sjøstrand og Wenche Marit Ballo Sjøstrand til Antonio Labellarte og Sølvi Langbakk.

Storestraumen 44 (Gnr 61, bnr 209) er overdrege for kr 4.000.000 frå Block Watne as til Trygve Erik Drange.

Gnr 54, bnr 768 er overdrege for kr 300.000 frå Reidar Borgen til Kathrine Borgen.

Helglybakken 10 (Gnr 8, bnr 432) er overdrege for kr 5.750.000 frå Kjerstin Tøsdal Linde til Marius Askevold og Lene Beinset. Salet omfattar også Gnr 8, bnr 562.

Byvegen 392 (Gnr 57, bnr 10) er overdrege frå Stein Størkson til Helga Elisabet Størkson og Steinar Størkson. Overdraginga omfattar også Gnr 57, bnr 11.

Byvegen 392 (Gnr 57, bnr 10) er overdrege for kr 3.150.000 frå Helga Elisabet Størkson og Steinar Størkson til Joanna Justyna Gutowska og Mateusz Marek Wiktorowicz. Salet omfattar også Gnr 57, bnr 11.

Skeismyra 90 (Gnr 34, bnr 396) er overdrege for kr 4.275.000 frå Hilde Sælen til Ketil Dybfest og Anette Haga.

Mobergsbakken 6 (Gnr 52, bnr 478) er overdrege til Wala Eiendom as.

Kuhnlevegen 246 (Gnr 51, bnr 318, seksjon 33) er overdrege for kr 2.270.000 frå Hanne Bugge Leganger-Hansen til Caroline Fjellanger Cook.

Kjelde: Statens kartverk