Desse eigedomane skifta hender i desember

Her er oversikta over kjøp og sal av eigedomar i Os og Fusa i desember.

Omsetting av eigedomar i Fusa

Gnr 85, bnr 68 er overdrege for kr 900.000 frå Per Terje Denk Bolstad til Fusa Bolig as. Salet omfattar også Gnr 85, bnr 73.

Gnr 22, bnr 106 er overdrege for kr 2.300.000 frå Elin Solvang Fagerthun og Jørgen Fagerthun til Ove Aarra og Mona Opsal.

Strandli 54 (Gnr 85, bnr 137) er overdrege for kr 2.375.000 frå Morten Klepsvik Vinsjansen til Ann Helen Haaland Borgen og Morten Gausvik.

Holsundvegen 162 (Gnr 13, bnr 18) er overdrege for kr 2.000.000 frå Magnar Holmefjord til Atle Holmefjord.

Gnr 117, bnr 25 er overdrege for kr 4.700.000 frå Ingebjørg Skjelbreid og Sverre Skjelbreid til Anne Brith Aase Mo og Sigbjørn Mo.

Del av Fusavegen 89 (Gnr 23, bnr 62) er overdrege til Liv Kristin Eikeland Mollestad og Øystein Mollestad.

Gnr 72, bnr 29 er overdrege frå Knut Frode Eide til Sondre Eide.

Gnr 119, bnr 11 er overdrege for kr 545.000 frå Harald Nordtveit til Terje Nordtveit.

Vinnesvegen 526 (Gnr 78, bnr 234) er overdrege frå Sverre Vidar Vinnes til Borghild Vinnes.

Gnr 94, bnr 1 er overdrege for kr 550.000 frå Olav Sævareid til Svein Arthur Lyhammer Sævareid.

Gnr 94, bnr 34 er overdrege frå Synnhordland Kraftlag L/l til Sunnhordland Kraftlag as.

Gnr 71, bnr 9 er overdrege frå Bjarne Tveitnes til Martin Tveitnes.

Gnr 34, bnr 120 er overdrege for kr 1. frå Rolf Harald Opsal til Einar Fridtjof Thomassen og Petter Thomassen.

Bjellandsvegen 15 (Gnr 22, bnr 33) er overdrege for kr 2.300.000 frå Tone Veslemøy Osebakken til Bjørn Martinus Kvamsdal. Salet omfattar også Gnr 22, bnr 57.

Eikhovda 20 (Gnr 36, bnr 39) er overdrege frå Marit Odbjørg Solheim til Eva Chapman, Bjørn Vik Solheim og Ole Martin Vik Solheim.

Gnr 21, bnr 12 er overdrege frå Einar Harry Johan Andersen til Dag Herman Andersen, Franck Arnljot Andersen, Fred Arne Andersen, Ruth Irene Andersen, Sigmund Jarle Andersen og Sonja Karina Andersen. Overdraginga omfattar også Koldal 42 (Gnr 21, bnr 21).

Gnr 119, bnr 33 er overdrege frå Øystein Lygre til Åsbjørg Lygre.

Gnr 117, bnr 46 er overdrege frå Øystein Lygre til Åsbjørg Lygre.

Del av Gnr 21, bnr 12 er overdrege for kr 2.208.433 frå Dag Herman Andersen, Fred Arne Andersen, Ruth Irene Andersen, Sigmund Jarle Andersen og Sonja Karina Andersen til Franck Arnljot Andersen og Tone Karin Gjøen Andersen. Salet omfattar også del av Koldal 42 (Gnr 21, bnr 21).

Gnr 20, bnr 155 er overdrege for kr 700.000 frå Fusa kommune til Leigland Bygg as.

Del av Øpstad 20 (Gnr 32, bnr 2) er overdrege frå Bjørn Atle Håvik til Cecilie Øpstad.

Gnr 4, bnr 15 er overdrege frå Jon V Holmefjord til Asta Holmefjord Grøsvik, Vinjar Holmefjord, Liv Holmefjord Jørgensen, Mona Solberg og Mette Karin Berg. Overdraginga omfattar også Holsundvegen 62 (Gnr 13, bnr 19).

Leiro 3 (Gnr 22, bnr 160, seksjon 6) er overdrege for kr 1.700.000 frå Bjarte Skåtun til Olga Dorota Golucka og Andrzej Boguslaw Golucki.

Gnr 93, bnr 6 er overdrege for kr 2.400.000 frå Hildegunn Lovise Norheim til Loren Fjaerestad Ditmarsen og Maciej Radecki.

Del av Holsundvegen 62 (Gnr 13, bnr 19) er overdrege for kr 1.325.250 frå Vinjar Holmefjord, Liv Holmefjord Jørgensen, Mona Solberg og Mette Karin Berg til Asta Holmefjord Grøsvik og Bjørn Grøsvik.

Del av Gnr 4, bnr 15 er overdrege for kr 23.250 frå Asta Holmefjord Grøsvik, Liv Holmefjord Jørgensen, Mona Solberg og Mette Karin Berg til Vinjar Holmefjord.

Gnr 107, bnr 1 er overdrege for kr 3.200.000 frå Sigrun Loven Skår og Steinar Magnus Skår til Haakon Magnussen og Inna Magnussen.

Del av Gnr 65, bnr 7 er overdrege til Alfred Tveita og Geir Tveita.

Omsetting av eigedomar i Os

Drangsvegen 331 (Gnr 22, bnr 70) er overdrege frå Anna-Karin Lie-Nielsen til Anne Lie-Nielsen.

Gudridflaten 5 (Gnr 54, bnr 722, seksjon 4) er overdrege for kr 2.100.000 frå Tone Langhelle til Frank Hårvik.

Gnr 42, bnr 308 er overdrege for kr 1.300.000 frå R H Koldal as til Ethel Gjellestad og Kenneth Rongved.

Skeisleira 96 B (Gnr 36, bnr 183, seksjon 2) er overdrege for kr 3.390.000 frå Familien Søvik Invest as til Kristoffer Bjørnestad og Iselin Marie Borge.

Gnr 8, bnr 354 er overdrege frå John Fleten til Os kommune.

Internatvegen 1 F (Gnr 8, bnr 198, seksjon 5) er overdrege for kr 2.000.000 frå Daniela Paula Rivera Munoz og Erik Thorsheim til Henrik Holm Sylta.

Skeisleira 137 (Gnr 34, bnr 225) er overdrege for kr 4.620.000 frå Ingvill Bøe Johannessen og Jim Johannessen til Rebekka Drange Holmaas og Thomas Jakobsen Holmaas .

Bjørnevollen 55 (Gnr 34, bnr 648) er overdrege for kr 100.000 frå Odd Kåre Hjertholm til Sveinung Hjertholm.

Skeisbotnen 39 (Gnr 34, bnr 650) er overdrege for kr 300.000 frå Odd Kåre Hjertholm til Rigmor Hjertholm og Sveinung Hjertholm.

Lekvenvegen 62 (Gnr 48, bnr 21) er overdrege for kr 3.750.000 frå Reidun Lekven til Wenche Irene Sætrevik Jensen og Bjørnar Myhre. Salet omfattar også Gnr 48, bnr 70 og Gnr 49, bnr 30.

Skeisleira 70 (Gnr 36, bnr 165) er overdrege for kr 4.250.000 frå Sissel Pedersen Matre og Tore Matre til Cecilie Bøe og Anders Storebø.

Del av Lerkevegen 22 (Gnr 8, bnr 371) er overdrege frå Carmen Rosa Solvang til Per Ivar Pahlm og Christoffer Solvang Bangfors.

Reset 19 A (Gnr 45, bnr 156) er overdrege for kr 5.770.000 frå Lise Nygård og Reidar Rundsveen til Mariann Fjellbakk og Stig Helge Fjellbakk.

Bjørnevollen 10 E (Gnr 34, bnr 57, seksjon 23) er overdrege for kr 2.950.000 frå Anja Sværen Bergo til Nina Linden og Arne Skogedal.

Gamlevegen 31 B (Gnr 8, bnr 526, seksjon 8) er overdrege for kr 2.710.000 frå Margrethe Storlid til Arne Sigmund Vermedal.

Skorvatjørno 40 (Gnr 34, bnr 307) er overdrege for kr 2.600.000 frå Cecilie Breivik og Anders Nesbø Prestegard til Stine Fristad.

Solstrandvegen 13 G (Gnr 63, bnr 477, seksjon 40) er overdrege frå Nanna Langeland og Vilmar Langeland til Asgeir Langeland, Bjørg Ingunn Langeland og Vidar Langeland.

Lepsøyneset 102 (Gnr 31, bnr 180) er overdrege for kr 4.500.000 frå Øystein Sælen og Rebecca Hoff Vangsnes til Richard Haugland og Lina Marie Oma.

Solstrandvegen 13 G (Gnr 63, bnr 477, seksjon 40) er overdrege for kr 4.000.000 frå Asgeir Langeland, Bjørg Ingunn Langeland og Vidar Langeland til Alvhild Kolle og Gunnar Kolle.

Ytre Sælen 38 A (Gnr 7, bnr 51) er overdrege for kr 1.000.000 frå Sælen Torolf Audun til Prosjekt Vest Bolig as.

Skorvane 10 (Gnr 34, bnr 286) er overdrege for kr 3.700.000 frå Linda Straumsnes og Stig Rune Øxnes til Marthe Teige Hjertholm og Bjørn Thore Rongved.

Halhjemsmarka 113 (Gnr 44, bnr 157) er overdrege for kr 2.450.000 frå Helge Bolseth til Ask og Skjeie Eiendom as.

Del av Vågshaugen 22 (Gnr 51, bnr 264) er overdrege frå Arne Herman Opheim til Hilde Jæger.

Gnr 27, bnr 304 er overdrege frå Jorunn Johnsen til Hans Johnsen.

Storestraumen 202 (Gnr 61, bnr 202, seksjon 1) er overdrege for kr 2.700.000 frå Espen Nistad Alræk og Silje Nistad Alræk til Harald Tønjum Gamst og Gunn Annie Pedersen.

Tøsdalsvegen 23 (Gnr 54, bnr 142) er overdrege for kr 4.050.000 frå Trygve Erik Drange til Nathalie Hjelvik Jørgensen og Sigbjørn Stangeland.

Del av Gnr 27, bnr 334 er overdrege for kr 105.000 frå John Assing Walden til Janne De Faye Walden.

Gnr 44, bnr 196 er overdrege for kr 4.000.000 frå Gerd Færstad Olsen og Jan Helge Olsen til Tore Ivan Haugland. Salet omfattar også Reio 24 (Gnr 44, bnr 198). Salet omfattar også Gnr 44, bnr 404.

Hjellevegen 91 (Gnr 61, bnr 169) er overdrege for kr 2.400.000 frå Eva Elisabeth Nordtvedt og Stig Ove Nordtvedt til Therese Kaland Flagtvedt og Jovan Misic.

Vassvikvegen 5 (Gnr 22, bnr 142) er overdrege for kr 1.330.000 frå Aslaug Stien til Gunnlaug Schmidt Drange.

Hjellevegen 74 B (Gnr 61, bnr 134, seksjon 2) er overdrege for kr 3.300.000 frå Anne-Marie Lund Smedsvig og Sivert Branstveit Smedsvig til Lars Drangevåg og Astrid Heggernes Lerring.

Del av Sælehaugen 28 (Gnr 7, bnr 46) er overdrege frå Espen Samuelsen til Mats Samuelsen Arnholt og Sarah Samuelsen Arnholt.

Del av Sælehaugen 28 (Gnr 7, bnr 46) er overdrege frå Mats Samuelsen Arnholt og Sarah Samuelsen Arnholt til Merete Arnholt.

Del av Lekvenmarka 226 (Gnr 48, bnr 262, seksjon 20) er overdrege for kr 1.450.000 frå Aleksander Lindkvist til Camilla Olsen.

Skeisflaten 143 (Gnr 34, bnr 496, seksjon 10) er overdrege for kr 2.250.000 frå Bjørn Thore Rongved til Martin Holmefjord.

Gnr 44, bnr 640 er overdrege for kr 1.600.000 frå Håkon Alexander Aasen og Lisbeth Halhjem til Martin Aleksander Bolseth.

Storestraumen 95 A (Gnr 61, bnr 232, seksjon 17) er overdrege for kr 2.500.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Joanna Mariola Skubiszewska og Robert Jacek Skubiszewski.

Storestraumen 95 D (Gnr 61, bnr 232, seksjon 16) er overdrege for kr 2.150.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Robert Hatlem.

Storestraumen 95 B (Gnr 61, bnr 232, seksjon 19) er overdrege for kr 2.600.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Sondre Sandvåg.

Storestraumen 95 C (Gnr 61, bnr 232, seksjon 18) er overdrege for kr 2.250.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Anna Teczar og Jaroslaw Witold Teczar.

Nedre Askvik 52 A (Gnr 24, bnr 163, seksjon 1) er overdrege for kr 1.700.000 frå Lasse Nordtvedt til Berit Nesse.

Kuhnlevegen 93 (Gnr 51, bnr 362) er overdrege for kr 4.100.000 frå Trine Lindborg og Per Søberg til Alf-Rune Sundøy og Åshild Næss Sundøy.

Lyngvegen 5 (Gnr 63, bnr 346) er overdrege for kr 196.382 frå Berit Skaatan til Stine Skotheim.

Sperrevikvegen 120 (Gnr 15, bnr 3) er overdrege frå Pallas Eiendom as til Lysefjorden Utsikt as.

Skjelåsen 49 (Gnr 20, bnr 22) er overdrege frå Øyvind Krokeide til Sølvi Teigland Krokeide.

Borgavegen 178 A (Gnr 61, bnr 119, seksjon 1) er overdrege for kr 3.600.000 frå Karen Lekven og Endre Rasmussen til Renate Solberg Grevle og Tor Espen Grevle.

Gnr 33, bnr 203 er overdrege for kr 1.800.000 frå Hjelle Sprengningsservice as til Billig Bo as.

Kvernhusrenen 21 (Gnr 44, bnr 339) er overdrege for kr 3.800.000 frå Richard Haugland og Lina Marie Oma til Are Olaf Libnau og Lill-Beate Libnau.

Gnr 27, bnr 478 er overdrege for kr 280.000 frå Håkon Sigvald Skippervik til Silje Eiken og Fredrik Strønen Fitje.

Lepsøyvegen 49 B (Gnr 37, bnr 58, seksjon 3) er overdrege for kr 3.020.000 frå Ingerid Sulen og Jan Martin Sulen til Anja Sværen Bergo.

Hjellevegen 97 (Gnr 61, bnr 156, seksjon 1) er overdrege for kr 2.990.000 frå Per Ove Hauge til Magnhild Børve Lillefosse.

Del av Hamnevegen 62 (Gnr 63, bnr 49, seksjon 21) er overdrege for kr 400.000 til Leigland Bygg as og Vindu Mot Os as.

Del av Lerkevegen 22 (Gnr 8, bnr 371) er overdrege for kr 487.500 frå Christoffer Solvang Bangfors til Per Ivar Pahlm.

Gnr 43, bnr 98 er overdrege for kr 1.000 frå Ove Jan Haugland til Karen Irene Berentzen.

Storestraumen 97 E (Gnr 61, bnr 232, seksjon 20) er overdrege for kr 1.900.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Stian Lindborg.

Storestraumen 97 D (Gnr 61, bnr 232, seksjon 21) er overdrege for kr 2.200.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Eirik Midtun.

Storestraumen 97 C (Gnr 61, bnr 232, seksjon 23) er overdrege for kr 2.300.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Eirik Aase Askvik.

Storestraumen 97 A (Gnr 61, bnr 232, seksjon 22) er overdrege for kr 2.230.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Jonas Jensen.

Ferstadvegen 103 (Gnr 48, bnr 105) er overdrege frå Paul Andreas Halhjem til Gunnhild Ingvarda Halhjem (21.12.2016)

Lyngvegen 4 (Gnr 63, bnr 325) er overdrege for kr 3.000.000 frå Gunnar Fismen til Henning Fismen og Mariann Sævold.

Halhjemsmarka 357 (Gnr 44, bnr 599, seksjon 10) er overdrege for kr 2.800.000 frå Hege Tysseland Justad til Daniel Røen.

Storestraumen 95 E (Gnr 61, bnr 232, seksjon 15) er overdrege for kr 1.850.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Vibeke Olsen.

Gnr 63, bnr 221 er overdrege for kr 1.200.000 frå Cecilie Korsvold Nagel og Erik Nagel til Asbjørn Eidnes og Rita Aase Lyssand.

Kvernhusrenen 1 F (Gnr 44, bnr 420, seksjon 2) er overdrege for kr 2.700.000 frå Are Olaf Libnau og Lill-Beate Libnau til Kjetil Kvåle og Kristine Røttingen.

Skeisflaten 130 (Gnr 34, bnr 192) er overdrege frå Os kommune til Os Sokn.

Klasavegen 9 (Gnr 45, bnr 36) er overdrege for kr 500.000 frå Erling Matland til Os kommune.

Hegglandsdalsvegen 290 B (Gnr 73, bnr 43, seksjon 2) er overdrege for kr 2.650.000 frå Edyta Maria Juda-Kaniewska og Cezary Pawel Kaniewski til Marius Lepsøe.

Strønevegen 54 B (Gnr 33, bnr 142) er overdrege for kr 2.800.000 frå Torbjørn Helgesen og Lena Sætre til Arild Berstad og Hilde Berit Rennesvik.

Torsvikvegen 32 (Gnr 24, bnr 69) er overdrege for kr 200.000 frå Mollestad Sverre til Inge Mollestad. Salet omfattar også Gnr 24, bnr 81.

Gamlevegen 37 C (Gnr 8, bnr 526, seksjon 3) er overdrege for kr 2.400.000 frå Morten Straus til Robert Piekarczyk og Sylwia Barbara Piekarczyk.

Bjørnavegen 24 (Gnr 44, bnr 45) er overdrege for kr 3.250.000 frå Vigdis Halhjem Mjøs til Jonny Leif Slettevold og Lillian Slettevold.

Skorvatjørno 44 (Gnr 34, bnr 305) er overdrege for kr 2.600.000 frå Espen Hjertaas til Celine Thomas Nicolaisen.

Gudridflaten 11 (Gnr 54, bnr 711, seksjon 2) er overdrege for kr 2.400.000 frå Inger Johanne Feste til Ann Christin Skoglund og Dag Rune Skoglund.

Lekvenmarka 163 (Gnr 48, bnr 260) er overdrege for kr 5.700.000 frå Lasse Nordahl-Pedersen og Renate Olseth Syre til Ole Jan Flatråker.

Lyngvegen 7 (Gnr 63, bnr 303) er overdrege for kr 5.050.000 frå Jan Heldal Andersen til Ingrid Hetlevik Halland og Jostein Hetlevik Halland.

Kjelde: Statens kartverk