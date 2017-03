Desse eigedomane skifta hender i februar

Her er oversikta over kjøp og sal av eigedomar i Os og Fusa i februar.

Omsetting av eigedomar i Fusa kommune

Tuft 24 (Gnr 84, bnr 17) er overdrege frå Aagot Bahus til Hans Erik Cosworth Lygre, Kristian Bahus Lygre og Silje Lygre.

Gnr 85, bnr 107 i Fusa kommune er overdrege for kr 1.866.000 frå Ådland H as til H Ådland Eiendom as. Salet omfattar også Gnr 85, bnr 113 i Fusa kommune. Salet omfattar også Gnr 85, bnr 114 i Fusa kommune. Salet omfattar også Vassværena 110 (Gnr 21, bnr 777) i Kvam kommune.

Del av Gnr 43, bnr 17 er overdrege for kr 750.000 til Synnøve Austestad og Bernt Hjørnevik Hansen.

Gnr 105, bnr 16 er overdrege frå Vidar Hjelmtveit til Marianne Hjelmtveit Buschmann og Runar Grønlie.

Del av Vik 94 (Gnr 87, bnr 20) er overdrege frå Gunnar Nordeide Schei til Elisabeth Fosse.

Del av Strandvikvegen 361 (Gnr 84, bnr 23) er overdrege frå Gunnar Nordeide Schei til Elisabeth Fosse.

Gnr 41, bnr 1 er overdrege for kr 2.000.000 frå Geir Eivind Skjelde til Else Margrethe Skjelde og Odd Gunnar Skjelde.

Vallalia 12 (Gnr 49, bnr 21) i Bergen kommune er overdrege frå Odd Njåstad til Signe Njåstad. Overdraginga omfattar også Gnr 49, bnr 31 i Bergen kommune, del av Holsundvegen 286 (Gnr 4, bnr 32) i Fusa kommune og Gnr 4, bnr 69 i Fusa kommune.

Håvikvegen 410 (Gnr 91, bnr 24) er overdrege frå Cathe Mørner til Jim Vidar Mørner.

Gnr 13, bnr 56 er overdrege for kr 300.000 frå Raymond Holmefjord til Therese Brekke og Krister Holmefjord.

Gnr 77, bnr 152 er overdrege for kr 390.000 frå Vibeke Haga Søraas til Ingeborg Catrine Hatlevik.

Stallabrotvegen 130 (Gnr 20, bnr 110, seksjon 2) er overdrege for kr 540.000 frå Jan Frode Eikeland til Fredrik Sandvik Eikeland.

Gnr 75, bnr 23 er overdrege frå Karl Egil Gjøen til Laila Gjøen.

Strandli 29 (Gnr 85, bnr 79) er overdrege frå Per Søviknes til Marianne Søviknes.

Strandvikvegen 63 (Gnr 78, bnr 139) er overdrege frå Jan Sverre Vinnes til Finn Gerhard Vinnes.

Omsetting av eigedomar i Os kommune

Del av Hjellevegen 72 A (Gnr 61, bnr 133, seksjon 1) er overdrege frå Erik Holmefjord til Kirsten Merete Lind Hestnes.

Gnr 44, bnr 702 er overdrege for kr 1.800.000 frå Bjørn Orrebakken til Monica De Jonge og Tore Odinsen.

Kuvågvegen 89 B (Gnr 51, bnr 433, seksjon 2) er overdrege for kr 4.980.000 frå Florvaag Bolig as til Christian Frønsdal og Ingrid Elisabeth Tøsdal.

Kuvågvegen 104 (Gnr 51, bnr 343) er overdrege for kr 4.100.000 frå Celine Thomas Nicolaisen og Glenn Svanevik Skoglund til Kristine Jørgensen og Morten Christensen Søfteland.

Prestegardskogen 63 (Gnr 54, bnr 601, seksjon 3) er overdrege for kr 2.350.000 frå Kjersti Havsgård til Nils Henrik Breivik og Mariann Halhjem.

Storestraumen 127 (Gnr 61, bnr 200, seksjon 13) er overdrege for kr 2.250.000 frå Tim Fredrik Drange og Camilla Andersen Hansen til Charlotte Balland.

Vesterlio 26 (Gnr 8, bnr 282) er overdrege for kr 4.150.000 frå Holger Langeland og Paula Andrea Sandvik til Kari Aaraas og Reinert Jakob Sandvik.

Del av Smoget 34 (Gnr 8, bnr 45) er overdrege til Linnbjørg Rynning og Geir Rynning.

Greidalsvegen 6 C (Gnr 51, bnr 40, seksjon 7) er overdrege for kr 2.800.000 frå Kjell Rivedal til Unni Eidsvåg Knudsen.

Giljavegen 38 (Gnr 52, bnr 477) er overdrege for kr 4.830.000 frå Beate Haugsgjerd og Roar Haugsgjerd til Roar Leksen og Sara Leksen.

Skeisbotnen 68 A (Gnr 34, bnr 647, seksjon 2) er overdrege for kr 2.300.000 frå Kari Kårstad Vaka til Patrick Tungodden Aasberg og Amalie Jacobsen Svåsand.

Sperrevikvegen 77 C (Gnr 14, bnr 63) er overdrege for kr 3.400.000 frå Frode Eriksen og Charlotte Laastad til Anne Genberg og Helge Oksnes.

Kvernhusrenen 56 (Gnr 44, bnr 171) er overdrege for kr 4.500.000 frå Daniel Gjerstad og Lise-Marlen Scheie til David Birkeland og Wenche Heggland.

Lekvenmarka 34 (Gnr 49, bnr 106) er overdrege for kr 1.500.000 frå Bøe & Lepsøy as til Heine Jarland og Maria Eikeland Jarland.

Øyro 45 (Gnr 55, bnr 216) er overdrege for kr 2.800.000 frå Lehrmann as til Bjørnefjorden Invest as.

Øyro 19 (Gnr 55, bnr 324, seksjon 4) er overdrege for kr 2.350.000 frå Isabelle Ryland Olsen til Lars Emil Aga Haugom.

Storestraumen 99 E (Gnr 61, bnr 232, seksjon 25) er overdrege for kr 1.900.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Irmelin Kvale.

Storestraumen 99 A (Gnr 61, bnr 232, seksjon 27) er overdrege for kr 2.550.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til May-Linn Olsen.

Storestraumen 99 D (Gnr 61, bnr 232, seksjon 26) er overdrege for kr 2.200.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Joachim Carlson.

Storestraumen 99 B (Gnr 61, bnr 232, seksjon 29) er overdrege for kr 2.650.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Jørgen Isachsen Bergeland og Marie Djupevåg Eri.

Storestraumen 99 C (Gnr 61, bnr 232, seksjon 28) er overdrege for kr 2.300.000 frå Bøe & Lepsøy Prosjekt as til Veronica Frotveit.

Laksavegen 10 (Gnr 52, bnr 235) er overdrege frå Lars Hjartåker til Lillian Hjartåker Fosse, Margrethe Hjartåker, Vidar Hjartåker, Jorunn Hjartåker Lunde og Kjersti Hjartåker Nøkland.

Hatvikvegen 6 A (Gnr 63, bnr 525, seksjon 1) er overdrege for kr 4.500.000 frå Sandland Holding as til Arne Ingebrigtsen og Martha Sørensen.

Hatvikvegen 6 B (Gnr 63, bnr 525, seksjon 2) er overdrege for kr 5.500.000 frå Sandland Holding as til Paul John Lossius og Ragnhild Lunde Lossius.

Gnr 51, bnr 535 er overdrege for kr 3.300.000 frå Else Karin Bauge, Kristin Davanger, Lene-Elisabeth Drageset, Per Jodgeir Eidem, Elin Moberg Gravdal, Harald Geir Haga, Linn Katrine Hansen, Edgar Arne Haugland, Sverre Heilund, Sigrun Heimvik, Georg Robert Hjellvoll, Margaret Jonsvoll, Margun Sonja Lie, Henriette Lien, Johannes Mjøs, Tone Brodal Mongstad, Åshild Nesse, Svanhild Jorunn Nielsen, Arne Hauso Næss, Ingrid Opheim, Stein Bøe Pettersen, Bjørn Rasmussen, Hege Riise, Ivar Bernt Sivertsen, Anne Kristin Tvedt Skjeldal, Per Kristian Vik, Lill-Karin Wallem, Solveig Andersland, Karel Bezucha, Lenka Bezuchova, Roelf Bierling, Inger Elisabet Bjørkhaug, Lars Bjarte Bjørkhaug, Arne Johnny Boge, Christian Bygnes, Julie Breistein Bygnes, Morten Bøe, Fredrik Egenæs, Nils-Petter Eidem, Geir Eikeset, Torill Oppedal Hagen, Beate Helland, Ingmar Jan Kuiper, Karianne Omvik Kyte, Johan Henrik Lassen, Bjørn Andre Michelsen, Anita Merete Nordbø, Harald Rasmussen, Linda Rasmussen, Morten Rasmussen, Sara Rasmussen, Sabine Ruths, Caroline Brandt Rød, Tim Lyssand Rød, Olav Solberg, Turid Solberg, Arvid Soltvedt, Aud Toril Soltvedt, Marita Strønen, Gunn Stubberud, Fredrik Styrvoll, Janne De Faye Walden, Kari Wågsæther, Daniel André Strande og Hanne Sofie Strømme til Tøsdal Odd as.

Prestegardskogen 118 (Gnr 55, bnr 254, seksjon 1) er overdrege for kr 2.000.000 frå Gunn Strønstad, Morten Strønstad, Unni Catrin Strønstad og Vidar Strønstad til Henriette Midtun Kaarevik.

Mobergsbakken 14 (Gnr 52, bnr 502, seksjon 45) er overdrege for kr 3.600.000 frå Kent Ove Lindborg, Tore Lindborg, Vermund Lindborg, Andreas Sandven Lindborg, Mia Helene Lindborg og William Sandven Lindborg til Hans Morten Koldal og Helen Olsen.

Nedre Askvik 52 K (Gnr 24, bnr 163, seksjon 13) er overdrege for kr 1.000.000 frå Ama Ocean as til Marcus Sjøstrand Wilhelmsen.

Kuvenbakken 26 A (Gnr 54, bnr 60, seksjon 1) er overdrege for kr 1.990.000 frå Os Hus as til Ingrid Tang Hystad.

Hjellevegen 72 B (Gnr 61, bnr 133, seksjon 2) er overdrege for kr 2.950.000 frå Alf-Rune Sundøy og Åshild Næss Sundøy til Terje Bøe og Mona Jeanette Oen.

Lepsøyvegen 70 (Gnr 36, bnr 7) er overdrege for kr 4.500.000 frå Rune Lekven til Karen Lekven og Endre Rasmussen.

Kuvågvegen 123 E (Gnr 51, bnr 498, seksjon 6) er overdrege for kr 2.900.000 frå Torgeir Lepsøy til Hans-Gustav Garvik.

Revhaugen 11 (Gnr 17, bnr 198) er overdrege for kr 5.925.000 frå Linda Heidal Frøynes og Werner Frøynes til Anette Stene og Jim-Hendry Stene.

Gamlevegen 49 (Gnr 8, bnr 193) er overdrege frå Bernhard Nytræ til Øystein Nytræ.

Skeismyra 18 A (Gnr 34, bnr 662, seksjon 3) er overdrege for kr 3.290.000 frå Bjørgvin Vekst as til Ida Kristine Skønberg Kvåle og Fredrik Mjøs Rasmussen.

Vågadalen 106 (Gnr 48, bnr 190) er overdrege for kr 2.990.000 frå Renate Solberg Grevle og Tor Espen Grevle til Dan Frode Karlsen Hauge og Caroline Skarlo.

Vesterlio 17 B (Gnr 8, bnr 577) er overdrege for kr 3.750.000 frå Osgutane Eiendom as til Linda Midtsæter.

Øvre Varåsen 147 (Gnr 54, bnr 584, seksjon 22) er overdrege for kr 2.450.000 frå Andrew Paul Holman til Vibeke Haga Søraas.

Nedre Askvik 50 I (Gnr 24, bnr 164, seksjon 4) er overdrege for kr 1.700.000 frå Ingrid Tang Hystad til Saowalak Nilsen og Trond Nilsen.

Del av Vassvikvegen 195 (Gnr 22, bnr 23) er overdrege for kr 963.333 frå Helene Christine Brun, Karen Elisabeth Brun og Thorvald Edward Brun til Fredrik Gorgas Brun og Johan Gorgas Brun. Salet omfattar også del av Gnr 22, bnr 88.

Edne 17 (Gnr 17, bnr 395) er overdrege frå Lysekloster Idrettslag til Lysekloster Idrettslag.

Skeisbotnen 62 D (Gnr 34, bnr 647, seksjon 19) er overdrege for kr 2.000.000 frå Ketil Hestad til Karina Heggland.

Sveingard 10 (Gnr 27, bnr 186) er overdrege for kr 2.790.000 frå Rolf Bugge og Signy Bugge til Espen Villanger Natås og Margrethe Olsen.

Steinneset 40 A (Gnr 63, bnr 471, seksjon 1) er overdrege for kr 4.830.000 frå Anna Margreta Lunde til Olav Gunstein Djuve.

Gnr 52, bnr 515 er overdrege frå Os kommune til Bjarte Wiberg og Eli Karin Wiberg.

Gnr 73, bnr 72 er overdrege for kr 1.000.000 frå Oddbjørn Lunde til Himo Utvikling as. Salet omfattar også Gnr 73, bnr 73, Gnr 73, bnr 74, Gnr 73, bnr 75 og Gnr 73, bnr 76.

Del av Vindalsvegen 24 (Gnr 8, bnr 518) er overdrege frå Ann Mortensbakke Mjelva til Bjørn Erik Mjelva.

Vesterlio 17 C (Gnr 8, bnr 583) er overdrege for kr 3.850.000 frå Osgutane Eiendom as til Ingunn Bull Skarvatun og Njål Vidar Traavik.

Kjelde: Statens kartverk