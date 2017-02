Desse eigedomane skifta hender i januar

Her er lista over kjøp og sal av eigedomar i Os og Fusa i januar.

Eigedomssal Os

Stølsvegen 17 B (Gnr 63, bnr 533) er overdrege for kr 4.972.528 frå Ask og Skjeie Eiendom as til Arild Nesse og Line Lindén Nesse.

Kuhnlevegen 232 (Gnr 51, bnr 318, seksjon 21) er overdrege for kr 2.250.000 frå Alf Helge Halland og Jostein Hetlevik Halland til Lukasz Jakub Brekke og Lene Viken.

Skeisheia 81 (Gnr 34, bnr 514, seksjon 2) er overdrege for kr 4.300.000 frå Birte Særvold Pedersen og Kjetil Pedersen til Glenn Hovland og Christin Søvik.

Del av Lyseklostervegen 504 (Gnr 12, bnr 3) er overdrege for kr 862.100 til Solveig Helen Sjøbø og Hanne Birgitte Breivik Husebø.

Gnr 64, bnr 28 er overdrege frå Kjersti Bjørke til Aina Bjørke Kallestad.

Skeismyra 60 (Gnr 34, bnr 380) er overdrege for kr 4.650.000 frå Nina Linden til Carl Ulvedal Corneliussen og Anna Skogedal Lindén.

Orrebakken 7 (Gnr 63, bnr 397) er overdrege for kr 2.850.000 frå Kim Van Dang til Ole Christian Akerø Brekke og Lene Sandvik Tveiten.

Skeismyra 18 C (Gnr 34, bnr 662, seksjon 1) er overdrege for kr 3.190.000 frå Bjørgvin Vekst as til Liliane Elisabeth Stavland Dyrstad og Einar Ingebrigtsen.

Del av Gnr 24, bnr 37 er overdrege frå Klaus Eyolf Lien til Karen Marie Lien, Mette Bye Lien, Roar Bye Lien og Sara Emilie Lien.

Del av Torsvikvegen 20 (Gnr 24, bnr 95) er overdrege frå Klaus Eyolf Lien til Karen Marie Lien, Mette Bye Lien, Roar Bye Lien og Sara Emilie Lien.

Del av Torsvikvegen 20 (Gnr 24, bnr 95) er overdrege for kr 25.000 frå Karen Marie Lien, Mette Bye Lien, Roar Bye Lien og Sara Emilie Lien til Tom Egil Sortåsstuen Lien, Inger-Marie Lien Fjærestrand, Pål Martin Lien og Tor Helge Lien.

Del av Gnr 24, bnr 37 er overdrege for kr 125.000 frå Karen Marie Lien, Mette Bye Lien, Roar Bye Lien og Sara Emilie Lien til Tom Egil Sortåsstuen Lien, Inger-Marie Lien Fjærestrand, Pål Martin Lien og Tor Helge Lien.

Skeismyra 16 A (Gnr 34, bnr 661) er overdrege for kr 2.850.000 frå Bjørgvin Vekst as til Baccus as.

Røtingavegen 466 B (Gnr 29, bnr 423) er overdrege for kr 1.400.000 frå Ann Kristin Røttingen til Marianne Bratholmen og Anders Heggeland.

Lekvenmarka 36 (Gnr 49, bnr 105) er overdrege for kr 5.000.000 frå Himo Utvikling as til Torill Ekroll og Idriz Kahrimanovic.

Greidalsvegen 4 B (Gnr 51, bnr 40, seksjon 2) er overdrege for kr 2.550.000 frå Torill Ekroll til Morten Sæthre Hjemdal.

Kuventrævegen 62 (Gnr 54, bnr 174) er overdrege for kr 1.162.500 frå Ingebjørg Aslaug Monsen til Norvald Nytræ Monsen.

Austre Lurane 18 (Gnr 63, bnr 178) er overdrege frå Jacob Lyssand til Brita Johanne Lyssand.

Lekvenmarka 38 (Gnr 49, bnr 104) er overdrege for kr 5.200.000 frå Steinar Ekerhovd til Glenn Svanevik Skoglund.

Gnr 52, bnr 485 er overdrege frå Os Sjøfront as til Os kommune.

Prestegardskogen 77 (Gnr 54, bnr 695, seksjon 11) er overdrege for kr 2.250.000 frå Grethe Bynes til Agnes Haldis Sandmo og Ståle Olaf Sandmo.

Nordstølen 47 D (Gnr 36, bnr 141, seksjon 2) er overdrege for kr 2.720.000 frå Carl Ulvedal Corneliussen til Oddbjørn Gjerde.

Øvre Varåsen 14 (Gnr 54, bnr 342) er overdrege for kr 3.160.000 frå Arne Fossåskaret til Agnieszka Katarzyna Pedzik og Grzegorz Mateusz Pedzik.

Del av Bjånesvegen 1 (Gnr 67, bnr 7) er overdrege for kr 1.933.333 til Frode Rong Vindenes og Camilla Førsund.

Gnr 8, bnr 579 er overdrege for kr 700.000 frå Sigmund Norvald Nordal til Tøsdal Odd as.

Gnr 8, bnr 580 er overdrege for kr 700.000 frå Sigmund Norvald Nordal til Tøsdal Odd as.

Gnr 44, bnr 647 er overdrege for kr 1.600.000 frå Os Bygg og Eigedom as til Camilla Bjørndal Skaug og Thomas Vågenes.

Skeisleira 96 A (Gnr 36, bnr 183, seksjon 1) er overdrege for kr 3.390.000 frå Familien Søvik Invest as til Beate Haugsgjerd og Roar Haugsgjerd.

Vesterlio 17 A (Gnr 8, bnr 105) er overdrege for kr 2.500.000 frå Osgutane Eiendom as til Ondrej Jurinek og Barbora Malinová.

Nordmarka 34 B (Gnr 59, bnr 96) er overdrege for kr 3.300.000 frå Ask og Skjeie Eiendom as til Trond Sørstrønen Justad.

Nordmarka 34 A (Gnr 59, bnr 116) er overdrege for kr 3.300.000 frå Ask og Skjeie Eiendom as til Hege Tysseland Justad.

Kuvenbakken 26 C (Gnr 54, bnr 60, seksjon 2) er overdrege for kr 2.570.000 frå Os Hus as til Mina Børø Fløysand.

Nilsavegen 19 (Gnr 49, bnr 75) er overdrege for kr 3.450.000 frå Helge Nordgård til Siri Elen Lyssand Lekven og Terje Lekven.

Strønevegen 83 (Gnr 33, bnr 165) er overdrege for kr 1.088.000 frå Bd Eiendomsutvikling Drift as til Prosjekt Vest Bygg as.

Del av Klokkargarden 36 (Gnr 55, bnr 64) er overdrege til Alexander Nynes Jensen og Ann Binhayearason Jensen.

Gnr 29, bnr 391 er overdrege frå Harald Bøthun til Kjetil Bakke Bøthun.

Gnr 29, bnr 392 er overdrege frå Harald Bøthun til Anneli Bøthun.

Gnr 59, bnr 104 er overdrege for kr 950.000 frå Nor Eiendom Holding as til Alutec as.

Borgavegen 70 (Gnr 59, bnr 86) er overdrege for kr 950.000 frå Nor Eiendom Holding as til Alutec as.

Mardalsrenen 48 (Gnr 44, bnr 399) er overdrege for kr 3.360.000 frå Espen Karstad og Madeleine Reiertsen Karstad til Kjetil Grindheim og Ida Songstad Rabbevåg.

Hatvikvegen 27 (Gnr 63, bnr 464) er overdrege for kr 8.000.000 frå Synnøve Bjørke til Bybo as.

Hatvikvegen 25 (Gnr 63, bnr 455) er overdrege for kr 32.000.000 frå Bjørnefjorden Gjestetun as til Bybo as.

Bjørnevollen 47 N (Gnr 34, bnr 57, seksjon 17) er overdrege for kr 3.200.000 frå Glenn Hovland og Christin Søvik til Hallgeir Høyvik Aalvik og Henriette Børve Bu.

Del av Gnr 63, bnr 490, seksjon 5 er overdrege for kr 350.000 til Hamnevegen 53 as og Os kommune.

Hegglandsdalsvegen 754 (Gnr 79, bnr 13) er overdrege for kr 2.900.000 frå Eirik Hilland til Kjell Øyvind Braaten og Vibeke Koehler.

Industrivegen 13 (Gnr 54, bnr 802) er overdrege for kr 20.000.000 frå Norden Maritime as til Knut Jarle Aspenes.

Nedre Askvik 30 (Gnr 24, bnr 132) er overdrege for kr 2.900.000 frå Oddvar Martin Torget til Tim Fredrik Drange og Camilla Andersen Hansen.

Edne 48 C (Gnr 17, bnr 399, seksjon 2) er overdrege for kr 2.250.000 frå Eivind Heggland Halhjem til Anna Katarzyna Panek og Tomasz Tymoteusz Panek.

Lekvenvegen 28 (Gnr 48, bnr 227, seksjon 2) er overdrege for kr 1.940.000 frå Liliane Elisabeth Stavland Dyrstad til Frode Dyrstad og Nansy Lillian Stavland Dyrstad.

Gnr 66, bnr 18 er overdrege for kr 5.000.000 frå Moldegaard as til Ivan Ove Alver (23.01.2017)

Storestraumen 60 (Gnr 61, bnr 207) er overdrege for kr 3.800.000 frå Trond Erik Monsen til Mads Kristian Skår.

Del av Skeisflaten 163 (Gnr 34, bnr 170) er overdrege frå Finn Aage Stang til Marit Alise Stang.

Gnr 22, bnr 25 er overdrege for kr 1.000.000 frå Berit Drange til Annika Charlotte Nordland Andersland og Magne Andersland.

Skeisstøa 55 B (Gnr 36, bnr 191, seksjon 2) er overdrege for kr 2.830.000 frå Familien Søvik Invest as til Hans Petter Benjaminsen.

Del av Reio 18 (Gnr 44, bnr 289) er overdrege for kr 4.750.000 frå Panatda Sulen til Cato Halsør Sulen.

Kuvenbakken 44 (Gnr 54, bnr 236) er overdrege for kr 3.300.000 frå Song Van Bui og Roi Thi Nguyen til Inger Johanne Dreyer. Salet omfattar også Gnr 54, bnr 636 og Gnr 54, bnr 637.

Gnr 24, bnr 163, seksjon 3 er overdrege for kr 185.000 frå Os Invest as til Anders Mathias Arefjord.

Gnr 45, bnr 224 er overdrege for kr 770.500 frå Aase Skjelbreid til Os Hus as.

Skeisstøa 37 D (Gnr 36, bnr 175) er overdrege for kr 3.390.000 frå Bygg Concept as til Drageset as.

Skeisstøa 37 C (Gnr 36, bnr 176) er overdrege for kr 3.390.000 frå Bygg Concept as til Drageset as.

Del av Hamnevegen 62 (Gnr 63, bnr 49, seksjon 21) er overdrege for kr 200.000 til Leigland Bygg as og Arne Saltskår.

Kuvågvegen 19 B (Gnr 51, bnr 515) er overdrege for kr 3.850.000 frå Rebekka Drange Holmaas og Thomas Jakobsen Holmaas til Amanda Martins Skeie og Bøye Martins Skeie.

Solstrandvegen 15 I (Gnr 63, bnr 477, seksjon 32) er overdrege for kr 2.900.000 frå Geir Ove Lunde, Karianne Lunde og Morten Haga Lunde til Jakob Bertin Valle.

Del av Hjellevegen 61 B (Gnr 61, bnr 106) er overdrege for kr 950.000 frå Lillian Skulstad til Bjørn Kjell Størksen. Overdraginga omfattar også del av Gnr 61, bnr 148.

Gnr 36, bnr 56 er overdrege for kr 490.000 frå Turid Lillian Træen til Vladimir Maskin.

Skjelåsen 6 F (Gnr 20, bnr 38, seksjon 3) er overdrege for kr 2.100.000 frå Eirik Tonning til Thøger Morten Tveit.

Halhjemsmarka 252 (Gnr 44, bnr 529) er overdrege for kr 4.450.000 frå Anny Kirsti Kolbeinsen Briggs og Colin David Briggs til Daniel Grape og Kari Kårstad Vaka.

Omsetting av eigedomar i Fusa kommune

Gnr 106, bnr 5 er overdrege frå Engel Baldersheim til Sverre Egil Baldersheim.

Holsundvegen 484 (Gnr 11, bnr 2) er overdrege for kr 1.000.000 frå Endre Andreas Samnøy til Arve Samnøy. Overdraginga omfattar også Gnr 11, bnr 4.

Foravegen 90 (Gnr 36, bnr 23) er overdrege for kr 790.000 frå Anne Margrethe Waaler til Erlend Kristoffer Waaler og Reidun Lykke Waaler.

Gnr 72, bnr 18 er overdrege for kr 950.000 frå Ingebjørg Ragnhildstveit og Olav Georg Ragnhildstveit til Inge Brigt Eide og Lisbeth Graue Eide.

Gnr 88, bnr 15 er overdrege frå Trygve-Mikal Vindenes til Frode Vindenes, Rune Vindenes og Øystein Vindenes. Overdraginga omfattar også Gnr 88, bnr 51.

Leiro 15 B (Gnr 22, bnr 151, seksjon 5) er overdrege for kr 1.650.000 frå Kay-Arne Stein Helland til Tone Kalve.

Leitet 18 (Gnr 22, bnr 107) er overdrege for kr 3.550.000 frå Torbjørn Eliassen til Kay-Arne Stein Helland.

Torsneset 21 A (Gnr 22, bnr 25, seksjon 2) er overdrege for kr 2.150.000 frå Berge Eigendom as til Arve Andreassen.

Gnr 4, bnr 45 er overdrege for kr 250.000 frå Arild Skar til Håvard Tombre Nordborg og Lindis Tombre Nordborg.

Gnr 42, bnr 17 er overdrege frå Einar Bjaanes til Sylvia Betty Bjaanes. Overdraginga omfattar også Gnr 42, bnr 30.

Gnr 119, bnr 19 er overdrege for kr 1.000.000 frå Elin Synnøve Trøan Malkenes og Kjell Gunnar Malkenes til Ståle Trøan Malkenes og Laila Renate Nordtveit Tolo. Salet omfattar også Gnr 119, bnr 30.

Del av Vik 90 (Gnr 87, bnr 27) er overdrege frå Ulf Lie til Gro Therese Lie.

Skåtaklubben 13 (Gnr 77, bnr 99) er overdrege frå Olav Kleppe til Wenche Kleppe Heien. Overdraginga omfattar også Gnr 77, bnr 155.

Del av Gnr 31, bnr 45 er overdrege frå Bjørn Atle Håvik til Cecilie Øpstad.

