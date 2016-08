Søndag 11. september går sjette utgåve av Langedalen opp. Det familievenlege motbakkeløpet samlar stadig fleire deltakarar.

Heilt frå starten har arrangørane satsa meir på å samla familiar og vanlege mosjonistar. Likevel finn motbakke-rakettane også vegen til Langedalen opp.

- Eg føler me har funne vår nisje. Me har eit familievenleg motbakke-løp med rom for konkurranse og gode sportslege prestasjonar, seier Andreas Søfteland.

I lag med Olav Hovland og Kjetil Haukeland har han hatt ansvaret for løpet heilt sidan starten i 2012. Inntektene går til friidrettsgruppa til Søfteland TIL.

Espen Roll Karlsen har vunne Langedalen opp dei tre siste åra og har løyperekorden i motbakkeløpet.

To klassar

Dei første åra var det tre klassar i motbakkeløpet på Søfteland. I år, som i fjor, vert det berre éin rein konkurranseklasse. Den andre klassen er for turfolket.

- Konkurranseklassen startar som vanleg ved Vindalsvatnet og spring 2 km opp til toppen av Langedalen. Dei som stiller i turklassen går frå Joker-butikken og opp til toppen, fortel Søfteland.

I fjor hadde arrangørane litt under 200 deltakarar.

- Me hadde litt fleire i 2014, men jamt over har deltakartalet stige for kvart år. Me er veldig nøgde med utviklinga, seier Søfteland.

Walter Midtsæter var blant dei lokale utøvarane som hevda seg bra i motbakkeløpet i fjor.

Manuell tidtaking

For eit par år sidan leigde arrangøren inn utstyr til elektronisk tidtaking. Ordninga var ikkje berre god.

- Når det funkar er det supert, men me hadde faktisk litt problem med det. I fjor køyrde me manuell tidtaking. Det fungerte såpass bra at me har bestemt oss for å gjera det igjen.

I fjor sette Elianne Dvergsdal frå Gular ny løyperekord for kvinner med tida 8,13.

I herreklassen står Espen Roll Karlsen frå Gneist med rekorden på 7,09.

- Espen har vunne herreklassen dei tre siste åra. Det blir spennande å sjå om det er nokon som kan utfordra han i år, seier Søfteland.