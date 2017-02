Dramatisk start på nyåret - frykta hjartesvikt

Volleyball-spelar Anders Mol trudde at det var noko gale med hjarta då han sank saman på ein trening i starten av januar.

- Eg var i ferd med å varma opp, og gjorde nokre enkle øvingar. Plutseleg tapte eg pusten, og kjente at det starta å knyta seg i venstre sida av brystet, seier Mol.

Først trudde strandvikaren at det var krampe, og prøvde å tøya ut. Det fungerte ikkje, og smerta auka på.

- Då tenkte eg at det var hjarta. Smertene var i den regionen. Det var vanskeleg å snakka og pusta. Eg fekk litt panikk for eg har aldri kjent slik smerte. Det var ei veldig stikkande smerte, seier Mol.

Fekk påvist lungekollaps

Volleyballspelaren blei så frakta til legen i klubben hans, Noliko Maaseik. Han ville forsikra seg om at det ikkje var hjarta, så han tilkalla ambulansen.

- Eg blei køyrd til næraste sjukehus med full sirene. Då var eg stressa, seier Mol.

På sjukehuset tok dei mange sjekkar, og fann raskt ut at det ikkje var hjarta. Det var lungekollaps.

- Det skjedde heilt ut av det blå. Lungekollaps er ikkje noko ein kan førebyggja. Det berre skjer, og det skjer ofte med lange, tynne menn i mi aldersgruppe. Det er i alle fall det legane seier, fortel Mol.

Null aktivitet i éi veke

Det blei med éi natt på sjukehuset i Belgia. I Mols tilfelle var det nok, då det berre var ein lekkasje på lunga, og ikkje totalkollaps.

- Eg trong ikkje dren eller noko. I nokre tilfelle må dei henta opp att lunga. Eg blei sendt heim neste dag med beskjed om å ta det heilt med ro.

Som sagt så gjort. Den første veka var forferdeleg for den unge og elles så aktive volleyballspelaren.

- Eg måtte liggja heilt i ro og spela Playstation. Eg kunne ikkje ein gong gå i trappa utan å kjenna store smerter. Det var forferdeleg å vera så mykje i ro. Til vanleg klarer eg ikkje det, men no hadde eg ikkje noko anna val, seier han.

Det positive med hendinga var at han fekk koma ein tur heim når han var frisk nok, og helsa på familien. Det negative med det, var at han ikkje fekk lov til å fly.

- Eg måtte ta tog og buss. Turen tek to timar med fly. Eg brukte 28 timar, seier Mol.

Håpar å vera attende om ein månad

Etter om lag fire veker på sidelinja, er strandvikaren no attende i Belgia. Lett trening står på planen, før han etter programmet skal starta å trena med ball neste veke.

- Eg ser føre meg at det tek eit par veker å henta meg inn att på den fysiske delen. Eg har mista mykje fysikk i denne perioden. Om ein månad håpar eg å vera hundre prosent igjen, seier Mol.

Det var i september at han slutta seg til klubben i Belgia på proffkontrakt. Dei første månadene i klubben har gått strålande både på og utanfor banen.

- Det er vanvittig kjipt med ein slik "setback", spesielt sidan eg har fått mykje tillit og spelt bra. Eg stortrivst i Belgia, med lagkameratar som er dyktige og ikkje minst hyggelege. I tillegg er opplegget i klubben profesjonelt tvers gjennom. Eg treng berre stilla på trening, så blir alt ordna for meg.

Gjekk glipp av Champions League

I desse dagar er laget i Istanbul og spelar Champions League, utan Mol.

- Det er trist å ikkje få ta del i Champions League. Vi har to kampar att av seriespelet, og toppar tabellen. I mars startar vi med play off. Då skal dei seks beste laga tevla mot kvarandre for å prøva å koma seg til play off-finalane. Berre to lag går dit. Mest sannsynleg kjem vi til å koma oss dit. Så eg reknar med at eg får med meg mange kampar mot slutten av sesongen, seier Mol.

Tokyo-toget går i år

Strandvikaren har kontrakt med klubben ut mai. Han har ikkje teke stilling til om han ønskjer å bli verande, eller om han skal satsa for fullt på strandvolleyball.

- Eg er fast bestemt på at eg framleis skal satsa på volleyball. Om eg skal satsa mot OL i Tokyo, så går det toget i år. Slik det ser ut no heller eg mot å ta til takke med dette eine året i Belgia for denne gong. Eg kan ikkje kombinera innandørs- og beachvolleyball-satsing. Går eg for beach-volleyball så må eg trena på det året rundt. Vi må sanka poeng i World Tour-turneringar for å kvalifisera oss til OL. Planen er å vera med på mange av desse i år. Vi har alt mange poeng, så vi er snart kvalifiserte for hovudturneringa, så det ser lyst ut, seier Mol.