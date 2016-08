«Drittpappa» kjem til Strandvik

Livet som småbarnsforelder kan til tider kjennast så latterleg at det er særdeles godt eigna for vitsing frå scena. Laurdag kjem Christer Torjussen til Strandvik med standup-showet «Drittpappa».

Strandvik Grendahuslag har det siste året henta inn ikkje mindre enn tre komikarar frå noregseliten innan stand up.

- No er det om lag eitt år sidan vi hadde ein kjent stand up komikar her for første gong, fortel Cathrin Valestrand i arrangementskomiteen.

Ho har tidlegare jobba i Stand up Norge og sjølv om ho er klår på at dette er noko dei i grendahuslaget gjer saman, og absolutt ikkje vil ha noko av æra, så innrømmer ho at ho har nytta seg av kontaktnettet sitt for å få komitalenta til bygda. Nestemann ut er Christer Torjussen, som har 16 år bak seg på den norske standupscena.

I showet «Drittpappa» tek han mellom anna for seg farsrolla, utfordringane både som føresett og medmenneske, angsten for å bli sin eigen far og sitt dårlege temperament.

Valestrand syns det er ekstra kjekt at det er Torjussen som kjem no, omlag eitt år etter at dei baud på Hans Morten Hansen som første proffe standup-show i grendahuset.

- Det var ein suksess då Hansen var her, og det er han som har regien på Torjussen sitt show, så dette må bli bra, meiner ho.

Einaste som stressar henne og resten av arrangementskomiteen er at fusingane ikkje akkurat er veldig raske på avtrekkaren når det gjeld å kjøpa billettar på førehand.

- Vi som er arrangørar bit neglar heilt til kvelden før, men det har gått bra alle gongene.

På det første showet med Hans Morten Hansen i fjor hadde dei rett under 200 publikummarar.

- Det kom ikkje like mange på Roar Brekke i vår, men eg håper og kryssar fingrane for fullt hus og stormande jubel på laurdag, seier ho entusiastisk.

Valestrand har mykje fint å seia om Torjussen som kjem no.

- Christer har mykje erfaring. Han har fått komiprisen, som heng høgt, og er ein veldig fin fyr. Mange har nok sett han på NRK, for han var mykje profilert i programma dei sendte frå Latter,

Når det gjeld innhaldet i showet trur arrangøren det kan passa dei fleste, og kanskje spesielt alle som føler dei har kjennskap til dei utfordringane foreldrerolla byr på.

- Christer snakkar litt om papparolla. Når ein er pappa til små, så får ein nokre aha-opplevingar i livet og seier mykje rart ein ikkje ville kome på å seia før, seier Calestrand.

Ho avslører at han ikkje er redd for å vera personleg og by på seg sjølv.

- Han klarer å ta dei mest kvardagslege ting, snu dei på hovudet og få dei til å bli hysterisk morosame.

Showet hadde premiere på humorfestivalen i Stavanger i slutten av mai. Sidan det har Torjussen gjort mykje forskjellig, men no skal han på vegen med showet.

- Vi er heldige og er tidleg i turneen, for han har ikkje vore i Bergen eller på Latter i Oslo enno, seier Valestrand.

Dermed er ho trygg på at få fusingar har fått med seg showet nokon annan plass før han kjem til Strandvik.

- Han lova å ikkje booka seg inn i Bergen før oss, og det har han halde.

Arrangørane har ei grense på 200 billettar. Etter showet blir det dans for dei som ønskjer seg ein heilaftan i Strandvik.

- Vi har hyra inn eit band som kallar seg "Rustne herrer", men vi har sjekka dei ut, og dei er overhovudet ikkje rustne, avsluttar Valestrand.