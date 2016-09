Drop-in-lesestund på Oseana

Oseana er klar med ein ny runde lesestunder - eit drop in-tilbod med eventyr og graut på menyen.

Våren 2015 starta Oseana opp med Lesestund med graut, eit konsept lånt frå Litteraturhuset i Bergen. Sidan den gong har kunst- og kulturhuset arrangert lesestunder om lag ein gong i månaden gjennom sesongen. Arrangementsansvarleg Janne Mari Hjelle fortel at tilbodet har vore svært populært, med opp mot 100 besøkande born og vaksne.

- Tanken er at dette skal vere eit lågterskel drop-in-tilbod for barnefamiliar på tidleg laurdag ettermiddag, der ein enkelt kan bestemma seg for å stikke innom, forklarar Hjelle.

Denne hausten blir det arrangert to lesestunder, 17. september og 12. november. Opplesarar er Siri Nilsen og Vibeke Koehler.

- Dette er ein kafé både for vaksne og born. Borna kan aktivisera seg i form av teiknekrok, putehjørne eller å lytta til høgtlesing. Dei kan også bevega seg rundt i eit ganske stort område utan at foreldra treng å vera redde for at andre kundar sine kaffikoppar skal veltast, smiler Hjelle.