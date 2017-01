Dropp oljebrillene, Søviknes

Vår nye olje- og energiminister, Terje Søviknes, mener det ikke er bærekraftig å sette olje og gassutvinning på utsiden av det grønne skiftet. Oljeministeren sier også i et intervju med NRK forrige uke at det er utopi å tro på at det er mulig å skru igjen oljekranene. Natur og Ungdom sammen med andre mener dette er alvorlig feil. Og vi kommer aldri til å gi opp kampen om et oljefritt og grønnere samfunn.

Utredning etter utredning viser at det ikke blir gjort nok for å nå de norske klimamålene og at regjeringens og vårt lands styresmakt år etter år tenker mer på profitt enn vår klodes fremtid. Det er en kortsiktig og dumdristig kultur som har brent seg fast i styresettet til regjering etter regjering. Nå må vi stoppe opp å se hva slags konsekvenser det faktisk har for senere generasjoner og fremtiden til vår kjære planet.

Parisavtalens forslag om at man skal begrense global oppvarming med 1,5% forsvinner sakte men sikkert i dypet av all olje Terje Søviknes har planer om å pumpe opp. Nok er nok. Vi må se fremover. Vi kan ikke lenger gjemme oss i skyggen, og tro at vi kan lukke øynene for konsekvensene av å sette profitt fremfor å tenke nytt.

Ungdom har vært en stor pådriver i kampen mot regjeringer som ønsker å pumpe opp olje, fordi det er vi som sitter igjen med konsekvensene. Det er ikke du, oljeminister Terje Søviknes, og heller ikke du, statsminister Erna Solberg. Det er oss, ungdommen det går utover. Det er vi som kommer til å måtte rydde opp i kaoset dere skaper. Det kaoset dere har skapt når tankene om profitt og velstand har stått sterkere enn nestekjærligheten.

Det er heller ikke sikkert vi har noe å rydde opp i. Fordi det har aldri vært så mye karbon i atmosfæren som det er idag, i følge forskning. Det har vært en 40% økning siden den industrielle revolusjon.

At Arbeiderpartiet lover å verne enkeltområder i Lofoten, men ønsker å åpne de som inneholder mest olje, viser bare at de ønsker å komplisere og ufarliggjøre situasjonen i nord. Arbeiderpartiet gir oljeindustrien det de vil i Lofoten og ignorerer råd fra miljøfagelige etater.

Det er ikke nok å snakke om problemet, handling må til for at noe skal skje. Vi må ha mer troen på klimaforhandlingene, og begynne å handle på hjemmebane. Det er ikke vits i å love store endringer, når handlingene og endringene ikke er der.

My-Anine Wilhelmsen

Sentralstyremedlem

Natur og Ungdom