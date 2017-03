Droppa Island, skal spela for Nest-Sotra

- Island vart for einsamt og stille for meg. No blir eg Nest-Sotra-spelar denne sesongen, seier Ståle Steen Sæthre.

Den tidlegare Lysekloster-spelaren hadde 10 dagars prøvespel for elitelaget IBV på Island, men fann fort ut at plassen ikkje akkurat var for han.

- Sportsleg sett var det bra. Det var mange gode spelarar der, og nivået jamt over var høgt, men det vart for tomt og aude rundt meg. Eg bruker å trivast over alt, men dette vart i overkant einsamt, seier Sæthre.

Familie-hytte på Vinnes

Vel heime att nytta fusingen høvet til å forlata familieredet i Strandvik og få seg eigen bustad i kommunen.

- I alle år har me hatt ei familie-hytte på Vinnes. No passa det seg slik at eg kunne få bu der. Det er heilt perfekt for meg. Eg har innreia garasjen med boksesekk og vekter og har fantastiske plassar å trena på like utanfor døra. Eg trivst kjempegodt, konstaterer 24-åringen.

Avstanden til treningsplassen med sitt nye lag er heller ikkje avskrekkjande.

- Om eg reknar halvannan time til Ågotnes, så har eg bra med tid. Skulle det knipa, køyrer eg strekninga på ein time og eit kvarter, seier fusingen.

For å spara utgifter på drivstoff og miljøet for utslepp, har han investert i ein ny, flott elbil.

Erfarne gutar

Etter at han slutta i Lysekloster har Ståle heile tida visst at han var ønskt i Nest-Sotra. Då Island-opphaldet ikkje vart noko ut av, var vegen kort til det hardtsatsande laget frå øya vest for Bergen.

- Eg har vore med dei i bortimot ein månad no, og det har vore utruleg kjekt. Det er ein fin gjeng, og eg er blitt teken imot på best tenkjeleg vis, seier Ståle.

Ekstra kjekt synest han det er å spela med solide og erfarne folk som osingen Bjarte Haugsdal, Max Bjørsvik og Jonny Furdal.

- Me har ei solid stamme i laget med erfarne gutar som dei. Alt i alt håpar og trur eg me skal hevda oss i toppen av 2. divisjon denne sesongen, seier han.

Men tøft vert det.

- Det er ei hard avdeling me er hamna i. Bryne, Eigersund, Notodden og Hødd er også lag som vil satsa hardt på å hevda seg i avdelinga, seier Ståle.

Ser bra ut på Lysekloster

Han følgjer godt med på kva som skjer i gamleklubben, og trur dei vil gjera det godt i komande sesong.

- Det verkar som Ruben Hetlevik har fått til eit godt kollektiv der oppe. 8-0 over Stord no i helga var jo veldig sterkt, seier Ståle.

Han er stadig oppom Lysekloster.

- Ja, det blir jo til det. Eg har mange unge spelarar som eg følgjer litt med etter at eg hadde akademiet der og var trenar for gutar 14.

- Trur du Lysekloster klarer å rykkja opp i år?

- Me kan jo håpa, men dei største favorittane i den 3. divisjonsavdelinga er nok Brattvåg og Brann, så får me håpa at Lysekloster gjev dei tøff kamp om opprykksplassen, avsluttar Sæthre.