Kapellan Roar Hallesby Evjedal snakka mykje om draumar under den TV-sendte julegudstensta i Os kyrkje, og han fekk fleire til å dra på smilebandet.

- Im dreaming of a white christmas. Just like the ones i used to know.

Kapellan Roar Hallesby Evjedal bidrog også med song under julegodstenesta i ettermiddag.

- Det er alt eg kan av teksten til White Christmas, seier Evjedal, og held fram:

- Om tonen ikkje alt var sett, så er han det i alle fall no.

Saknar snø

Kapellanen lurte på kva alle andre tenkte då dei vakna i dag tidleg.

- Personleg tenkte eg først at det var alt for tidleg. Så tenkte eg, og dette er eg sikker på at eg ikkje var aleine om: Det er jul! Ei tid fylt med forventing og draumar. Eg drøymar om god mat og drikke, og snø. Slik vêret er, ser det ut til at eg kan drøyma vidare om snøen.

Blir sendt på fjernsynet klokka 16.00

Os kyrkje var fylt opp til den første gudstenesta. NRK var på plass med eit stort apparat. Dei spelte inn heile julegudstenesta. Denne vil bli sendt på NRK klokka 16.00. Evjedal har leia julegudstenester i Os i tre år. På førehand snakka Os & Fusaposten med han om han var nervøs før han skulle leia ein julegudsteneste som skulle nå ut til kring ein halv million sjåarar på julaftan.

- Det er klart det blir litt annleis, og med så mange sjåarar er det ikkje fritt for at ein kan kjenna litt på nervane. Men aller mest kjenner eg at eg gler meg, svara kapellanen, som også la til at han kom til å førebu seg som til ei vanleg gudsteneste.

Drøymer om ligagull til Liverpool

Kapellanen verka vera trygg sjølv med fleire kamera retta mot seg.

- Vi drøymer ikkje berre om ting som god mat og drikke og snø på julaftan. Vi drøymer om gode karakterar, jobb og karrierar, hus, bil, samt ektefellar og kjærastar. Nokre av oss drøymer også om ligagull til Liverpool, men det får vi beskjed om at vi berre kan gje opp, seier Evjedal.

Utvida julegudsteneste

NRK ba om ei 59 minutt lang gudsteneste. Difor blei programmet utvida med nesten eit kvarter. Det meste av ekstratida gjekk til musikalske innslag. Join Us-koret, Martin Herfjord og Vibeke Nordtveit bidrog i tur og orden med musikalske innslag som nok gav julestemning til dei som ikkje hadde det frå før av.