Egil gjorde jobben, men klarte ikkje hindra tap

Han stod sin andre kamp i mål for Os 2-herrane og varta opp med ni redningar før pause. Likevel tapte andrelaget med sju mål.

- Me kan ikkje lasta Egil. Han gjorde ein god kamp. At me går tapande av banen her i dag må me utespelarane ta ansvaret for, er lagleiar Fredrik Andresens klare konklusjon etter heimekampen mot Viking 3 laurdag.

Egil Thuen hadde ni kvalifiserte redningar i første omgang mot Viking 3. Ein av dei redda han til og med med hovudet.

900 prosent betre

I Hans Brunvatnes skadefråver måtte Egil Thuen vakta buret for Os 2. Fotballspelaren frå Nore Neset hadde berre éin kamps erfaring før oppgjeret mot Viking 3.

- Eg er rimeleg fersk på dette her, men det er moro, sa Thuen til Os og Fusaposten like før kampen vart blest i gang.

Fredrik Andresen hadde lagleiaransvaret, og var bra nøgd med første omgang.

- Me er jo klart betre enn Viking 3, men me tullar oss litt for mykje. Dersom me held fokus bør me vinna denne kampen, sa han til gutane i pausen.

Nils Andris var samd.

- Me er eit betre lag. Dessutan er Egil kjempegod i mål. Samanlikna med den første kampen han fekk prøva seg er han 900 prosent betre, ler Hamre.

- Han har nok rett i det. Sist gong redda eg vel berre eit par skot. Mest av alt fordi eg prøvde å beskytta meg sjølv, humrar Thuen.

Men førsteomgangen mot Viking 3 kan han ta med seg i "minneboka". Ni redningar på ein omgang og nesten 50 i redningsprosent er ikkje verst for ein fersk handball-keeper.

- Dersom han utviklar seg vidare i same takt vert landslaget det neste, skjemtar Hamre.

A-lagsspelar Nils Andris Hamre leika seg i starten av kampen og imponerte med både langskot og tricskot. Dessverre for ungguten og resten av gjengen gjekk dei seg litt fast etter kvilen.

Framleis sjanse til opprykk

Men i staden for mindre tull, vart det dessverre meir tull for osingane etter kvilen. Mats Brunvatnes ellegante avslutning etter mønsterangrepet i siste minuttet i første omgang, vart denne laurdagens store behaldning. Den siste halvtimen knytte det seg for dei gul-svarte.

- Me vart frustrerte og byrja å hengja oss opp i uventlegheiter i staden for å spela. Etter kvart vart det knuffing enn spel. Det tapte me på, seier Andresen.

Trass i tapet har andrelaget til Os framleis sjanse til å rykkja opp til fjerdedivisjon.

- Me heng framleis med i toppen. Med siger mot Bjarg 2 søndag 29. januar er det håp i hengjande snøret. Med eit par forsterkningar frå A-laget, så skal laget vårt vera godt nok til å spela i 4. divisjon, konstaterer Andresen.

