Ei vondarta solskinshistorie

Ida Arnoldsen Larsen (34) kjente seg heilt frisk då ho plutseleg fekk sjokkbeskjeden: Kreft i livmorhalsen.

- Eg hadde hatt eit par mellomblødingar, men tenkte ikkje så mykje over det. Eg tenkte at det moglegvis var på grunn av stress, fortel 34-åringen.

Ei rutineundersøking hjå fastlegen slo fast at noko ikkje var som det skulle. Larsen vart vist vidare til Haukeland universotetssjukehus for ein utvida prøve.

- Timen var ikkje før om tre månader. Eg konkluderte med at det kunne ikkje vera så gale. Eg kjente meg overhovud ikkje sjuk, seier ho.

Det er snart fem år sidan Ida Arnoldsen Larsen fekk beskjeden som gjorde vegen mot småbarnstilværet alt anna enn straumlinjeforma. I dag tel familien Larsen Natvik fire medlemmer.

- Shit, det er kreft!

Først då ho fekk ein telefon frå Haukeland, og ikkje eit brev, slik ho vart førespegla, skjønte Larsen at noko var gale. Prøvene viser kreftforandringar, sa legen i andre enden. Men ikkje noko synleg svulst. Legane gjekk ut i frå at kreften var på eit tidleg stadium, og at det kom til å gå bra.

- Det var eit sjokk. Eg sa ikkje noko til dei andre på jobben. Drog berre heim. Eg trengte litt tid for meg sjølv.

I mars er det tre år sidan tvillingane, Marie og Even, kom til verda i Canada. Foreldra fortel opent om historia kring svangerskapet, og på veggen i stova heng bilete av Amy, den canadiske kvinna som hjelpte paret med å bli foreldre. (Foto: Privat)

Snakkar høgt om underlivskreft

Det er torsdag føremiddag, og to dagar til julaftan. Fem år har gått sidan Ida fekk diagnosen som skulle snu opp ned på livet hennar. I Midtskogvegen er juletreet pynta, og julekakene klare til å fortærast.

34-åringen har heimekontor, medan resten av familien oppheld seg utanfor husets fire veggar.

I ettertid av kreftsjukdomen har Larsen engasjert seg sterkt i saka. Dess meir openheit, dess betre, meiner ho.

- Eg har alltid vore open og ærleg om korleis eg har det, og kva eg har vore gjennom både overfor vener, familie og kollegaer, seier ho og legg til:

- Men rett etter at eg hadde vore sjuk hadde eg ikkje trong for å treffa andre som hadde vore gjennom det same som meg. Eg trengte rett og slett ein friperiode frå sjukdomen, ein periode der eg berre fekk lov til å vera Ida, og ikkje ho med kreft.

Etter kvart som tida gjekk endra fokuset hennar seg, og hausten 2014 meldte ho seg inn i Gynkreftforeningen, der ho fekk høve til å treffa jenter på hennar alder som hadde vore gjennom det same som ho.

I 2016 vart ho med i styret i foreininga, og i oktober var ho blant 110 kvinner i Noreg (nokre i utlandet også) som gjekk med kjole kvar dag for å setja fokus på det som for mange er eit tabubelagt emne, underlivskreft.

- Av dei 21.000 som har vore råka av underlivskreft i Noreg, er berre 800 medlemer i Gynkreftforeningen. Vi har eit rekrutteringspotensiale, slår 34-åringen fast.

Nasjonale retningsliner for korleis pasientar skal behandlast, er ein av fleire saker som Gynkreftforeningen arbeider med. Hovudfokuset deira er på auka ressursar til forsking, førebygging og behandling. I tillegg skal foreininga vera ein stad der dei som har, eller har hatt kreft, og dei pårørande, kan møtast og snakka om erfaringar, uroingar og ulike spørsmål.

Førebygging er alfa og omega. Det vera seg HPV-vaksine eller celleprøver. Sjølv følgde Larsen screeningprogrammet til punkt og prikke. HPV-vaksina derimot var ikkje eit alternativ ettersom ho er fødd på 1980-talet.

- Screeningprogrammet forhindrar ein god del nye krefttilfelle kvart år, samstundes tek det ikkje høgde for alle tilfelle av livmorhalskreft. Eg tenkte aldri at eg kom til å få kreft i ein alder av 29 år, seier Larsen.

Kampmodus

At Ida og mannen hennar, Harald Natvik, skulle verta ein familie på fire, var alt anna enn ein sjølvfølgje. Idet det nygifte paret var ferdige med utdanningane sine, og planla å starta ein familie, hadde dei oddsa mot seg.

- Vi hadde vore saman i mange år, men hadde ingen born, seier 34-åringen.

For å vera sikker på at ein fekk bukt med alle kreftcellene, måtte ho til slutt fjerna heile livmora. Operasjonen fann stad på Valentine's Day - av alle dagar.

- Eg var i kampmodus. Vi har alltid hatt eit sterkt barneønske, og eg var oppteken av korleis vi skulle klara å løysa det, fortel ho.

Eigentleg er det vanleg prosedyre å fjerna eggstokkane i same operasjon, men ettersom kreftforma ho hadde, sjeldan spreier seg til eggstokkane, vart det, i samråd med legane, bestemt at det var forsvarleg å behalda dei.

I same operasjon fjerna legane 17 lymfeknutar. I to av dei var det kreftceller. Dermed rådde legane henne til å gjennomføra behandling med cellegift og stråling. Ho bestemte seg for å følgja rådet, trass konsekvensane.

- Eg skjønte at eggstokkane kom til å gå tapt også. Då var vi langt nede i kjellaren, fortel Ida.

Ei opning på fem veker

Tida var knapp. 29-åringen hadde ikkje høve til å sitja å stura. Fem veker seinare starta behandlinga. Innan den tid måtte den vesle familien, dersom dei nokon sinne skulle ha håp om å verta fleire, dra til utlandet, henta ut egg, befrukta egga og frysa dei ned. Utan livmor får ein nemleg ikkje lov til å henta ut egga sine i Noreg.

- Eg synest lovverket er utruleg urettferdig. Dette er ei hjartesak for meg, og noko eg arbeider med i det skjulte. Legane og helsevesenet må bli flinkare til å informera om kva mogelegheiter som finst når det gjeld fertilitetsbevarande behandling, både i Noreg og i utlandet. Realiteten for mange i min situasjon er at dei mister mogelegheita til å få born, og mange føler at dei ikkje får den informasjonen dei skulle ønskja at dei fekk når det gjeld måtar å bevara fertiliteten på. Legane må ta oss meir på alvor med dette. Mange av oss skal leva gode og lange liv etter at vi er ferdigbehandla, og for dei aller fleste er barneønsket naturlegvis sterkt, seier Larsen.

Etter å ha vore i kontakt med eit utal fertilitetsklinikkar i Noreg og Europa, fall valet på Riga. Påsken 2012 hadde ekteparet ein kjærastetur litt utanom det vanlege til den latviske hovudstaden. I forkant av turen måtte Ida gjennom hormonbehandling i heimlandet.

- Når eg tenkjer på det no, tenkjer eg: Var det verkeleg mogleg? Men vi hadde berre den eine sjansen. Dermed fekk det brista eller bæra. Kanskje gjekk det, kanskje ikkje, seier 34-åringen.

Resultat: Fem embryo på frys i Riga.

- Det var ei stor letting å koma heim att, seier Ida, som starta behandlinga to dagar etter at paret returnerte.

Tvillingar på 2 1/2

Med sjukdomshistorikken til Ida, var ikkje adopsjon eit alternativ for paret. Med ei karantenetid på fem år, samt tida det tek å gå gjennom ein adopsjonsprosess, ville det gå for mange år. Surrogati derimot, meinte dei var ei god løysing. Men ikkje før Ida hadde vore frisk ei god stund.

- Tilbakefall er ikkje uvanleg. Eg hadde ikkje lyst til å starta ein barneprosess før ting var avklart, seier ho.

Deretter gjekk det slag i slag. Frå paret tok kontakt med eit canadisk byrå, til dei vart presentert for sjubornsmora Amy, som endte opp med å bera fram dei to borna deira, gjekk det berre nokre månader.

- Vi skreiv eit personleg brev til byrået. Amy leste det, og tok kontakt med oss. Ho ønskte å hjelpa, fortel Ida.

I slutten av juni vart to av dei befrukta egga sette inn i Amy, men ingen av dei festa seg. To månadar seinare var det full klaff. Tvillingane Even og Marie byrja å veksa i livmora til den canadiske kvinna.

- Eg skulle gjerne gått gravid sjølv, men når det ikkje var mogleg, ønskte vi å vera så delaktige i graviditeten som mogleg. Vi drog til Canada for å vera med på ultralyd, og i samband med fødselen var vi der i fleire månader. Mannen min og eg var på likefot gjennom heile prosessen, seier 34-åringen og legg til:

- Mannen min var like engasjert i saka som meg. Det var ei fantastisk fin, men nervepirrande tid.

- Ta i mot tilbodet!

Ida har fortalt historia si før. Både KK og BA har skrive om korleis paret frå Os vart tobarnsforeldre på ein heilt spesiell måte. Kvar gong vert 34-åringen kontakta av personar som har hatt kreft, eller som vurderer å prøva surrogati. Larsen synest det er stas å hjelpa andre, og håper at ho ved å fortelja historia si, kan bidra til at fleire tek celleprøve og HPV-vaksine, og at par i liknande situasjonar ser at surrogati kan vera ein fin måte å få barn på.

- Eg kan ikkje seia at eg ikkje ville vore kreften forutan. Eg har ein del helseplager. Det er til dømes lite fokus på kva seinskadar ein får. Som nemnt tidlegare er det mange som kjem i overgangsalderen og som mister moglegheita til å få barn. Stråleskadar, utmatting og utfordringar med sexlivet er også vanlege seinskader, seier Larsen, som meiner det må bli auka fokus på kor ein kan venda seg med denne typen problemstillingar når ein er ferdig behandla.

Ho peikar òg på at surrogatiprosessen er vanskeleg og kostbar. Samstundes er det ofte vanskeleg å verta kjent med nye folk som vaksen...

- Det nettverket vi har i dag, som følgje av sjukdomen min og det faktum at vi har fått born ved hjelp av surrogati, set eg utruleg stor pris på. Det nettverket ville eg aldri vore forutan, seier ho og smilar.

I november vart ordninga med gratis HPV-vaksine utvida til å gjelda jenter som er fødd i 1991 eller seinare. Ordninga gjeld berre i to år, og Ida Arnoldsen Larsen meiner at om ein skal vaksinera seg eller ei, ikkje er noko å lura på i det heile.

- Alternativet er mykje verre, seier ho.

- Livmorhalskreft er éi av få kreftformer der det faktisk finst ein vaksine. For meg er det ikkje eit vanskeleg val i det heile. Eg stoler på den forskinga som styresmaktene har gjort, legg ho til.

Gynkreftforeningen meiner at endå fleire grupper bør inkluderast i tilbodet, også gutar.

- Det finst kreftformar i munn og svelg til dømes som vert utløyst av det same viruset, påpeikar Larsen.

I tillegg til å snakka ope om underlivskreft, meiner Ida at folk må vera flinke til å lytta til kroppen sine signal, og, ikkje minst, ta i mot dei tilboda som finst, som screeningprogrammet og vaksinen.

- Framleis er det 4 av 10 som ikkje tek celleprøve sjølv om dei får ei påminning frå Kreftregisteret. Gynkreftforeningen meiner det er betre med ei innkalling enn ei påminning. Terskelen for å bestilla time sjølv er ofte litt for høg, seier 34-åringen og legg til:

- Det er betre å gå til lege éin gong for mykje, enn éin gong for lite. Eg har ikkje tal på kor mange prøver eg har teke hjå gynekolog etter at eg vart sjuk.