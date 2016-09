Ein hyllest til heimbygda

Etter ti år i utlendighet var Bente Bratlund så glad for å ha flytta heim at ho like godt skreiv ei minnebok om Os.

- Jaudå, det er på mange måtar ein slags hyllest til Os. Eg har alltid vore veldig glad i bygda mi, og ekstra sterkt kjenner ein på det etter å ha budd borte såpass lenge, seier Bente Bratlund.



I dag er ho aktuell med boka «Glimt frå Os», gjeve ut på sonen Vidar Bratlund-Mæland sitt forlag Epiphany Bøker.





Små historier

Forfattaren, som har skrive bortimot 70 bøker, kom heim att til Os tidleg i vår.



- Då hadde eg vore borte i meir eller mindre ti år. Først budde eg på Toten, deretter litt i Sverige. Det var greitt å vera borte, men det var ekstra stas å flytta heim att, fortel forfattaren.



Alt før ho kom tilbake hadde ho sysla med ideen om å laga ein bok om gamledagar i Os. Vel heime i barndomsbygda byrja å ho samla stoff til boka.



- Eg ønskte å skriva ei bok beståande av eigne og andre osingars minne frå barndom og ungdom i bygda. Historie-forteljarane fann eg blant vener og kjente, og på Luranetunet og Os Sjukeheim, fortel ho.





Yngre Øyane-forteljar

Dei fleste av historiene i boka er fortald av folk som har levd ei god stund. Geir Magne Johnsen Moberg er unntaket.



- Geir Magne er ikkje så veldig gamal, men historia som eg formidlar for han er blitt ein "høgdare" i boka. Eg må seia det var fornøyeleg å høyra og skriva om korleis dei hadde det i Øyane før dei vart landfaste og fekk bru, humrar Bente.



Sjølv om ho konstaterer at ikkje alle osingane er lette å få i tale, verkar det som forfattaren har lukkast godt i å samla historier frå eit godt utval krinsar i bygda. Ein kjapp kikk gjennom den 54 sider lange boka, gjev i alle høve inntrykk av at historiene i like stor grad som dei er samla frå ulike geografisk område, også famnar breidda i det kultur- og kvardagslivet ein hadde i Os-bygda på 1900-talet.