Ein mann ut, ein mann inn

Det er den største skilnaden på våren og haustens utgåve av Os-herrane.

Laurdag sesongopnar herrane heime i Oshallen. Motstander er Norrøna, eit lag dei gul-svart bør ha ein grei sjanse til å tukta.

- Me har førebudd oss godt, og skal ha eit slagkraftig lag denne sesongen. Heilt i det lengste håpa eg på eit par forsterkningar til. Hadde me fått det, kunne me ha kjempa om opprykk. Slik det er no, blir det å etablera seg på midten i den noko tøffare 3. divisjonen, seier trenar Kenneth Husebø.

Han er i gang med sin tredje sesong som trenar for herrane.

Isak Røen kom tilbake frå Stavanger i fjor vår. No er han gått frå Os til Bjørnar.

Røen ut, Heggø inn

Sidan vårsesongen har Os-herrane mista Isak Røen. Han har meldt overgang til Bjørnar. Alexander Heggø går motsett veg.

- Me skulle sjølvsagt helst hatt med oss Isak vidare, men slik gjekk det ikkje. Til gjengjeld er me veldig glade for å få inn ein kapasitet som Alexander. Han er ein solid strekspelar, som vil gje Ove Lyssand etterlengta høve til å få seg ein pust på benken innimellom, humrar Husebø.

Heggø har rikeleg erfaring frå handball på høgt nivå. Bergensaren har mellom anna spelt for FyllingenBergen, Kristiansund og Bjørnar.

Med vidare

Strekspelar Ove Lyssand er ikkje den einaste med erfaring som vert med vidare. Trygve Lerch Dahl, Hans Brunvatne og Einar Godø er også klare for ein nysesong for dei gul-svarte.

- Det er prisverdig for meg å ha med denne rutinerte gjengen. Ikkje berre i kamp, men på trening, i garderobemiljøet og når det kjem til dugnad og utanomarbeid for klubben, så er dette ein ressurs utan like, skryter Husebø.

Ungdomar skulle han derimot hatt litt fleire av.

- Me har ein tre-fire yngre spelarar med, men rekrutteringa kunne gjerne vore betre på gutesida. Det må me jobba litt ekstra med, konstaterer Husebø.