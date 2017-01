Eit innblikk i framtida

Dei siste to vekene har 170 10.klassingar fått vitja Os vidaregåande, slik at dei skal kunna ta eit velgrunna val når dei skal gå vidare på skule til hausten.

- Kva driv du med?



- Eg tek i leidningar. Eg startar med jordinga, og så skal det gå frå ljost til mørkt. Eg veit ikkje heilt kva det betyr, men eg gjer som eg får beskjed om, seier 10.klassinga frå Nore Neset ungdomsskule, Tobias Kaalaas Andreassen.

Torstein Nordanger fekk rettleiing frå vg1-elev Ådne Støldal.



Tek tid å forstå kva ein gjer

Torsdag var 10. klassingar frå Nore Neset på hospitering på Os vidaregåande skule. Elevane kunne velja to linjer dei ønskte å besøka. Dei fekk i tillegg informasjon om skulen. Os & Fusaposten fekk vera med Tobias Kaalaas Andreassen, Torstein Nordanger og Martin Bergsvåg då dei vitja elektrolina. Dei fekk eit innblikk i det som møtte 1. klassingane Thomas Lokøy, Ådne Støldal og Patrik Borgen då dei starta i haust. Thomas følgde nøye med då Tobias jobba.



- Får han det til?



- Ja, han får det til, men eg trur ikkje han skjønar kva han gjer. Dei får berre ein halvtime. Vi brukte nokre veker på å forstå kva vi gjorde. Det er ikkje så vanskeleg å utføra jobben når eg seier kva han skal gjera. Det å faktisk forstå kva ein gjer, tek litt tid, seier Thomas.

Torstein Kaalaas Andreassen var ikkje heilt sikker på kva han gjorde, men han gjorde som han fekk beskjed om.



Bør vera interesserte i naturfag og matematikk

Ungdomane er interesserte i å skru på PC-ar og radiostyrte bilar. Difor valte dei tre å vitja elektrolina torsdag.



- Det er ikkje enkelt å velja kva eg ønskjer å gå vidare på. Eg skrur mykje på PC og er interessert i teknologi generelt. Eg er ikkje heilt sikker på kva eg kjem til å velja, men dette er interessant, seier Torstein.



Eirik Vevatne underviser på Vg2 og har ansvar for den daglege drifta på elektrolina. Han fortel kvifor det er elevane og ikkje lærarane som viser 10. klassingane kva dei skal gjera.



- Det er eit godt spørsmål. Ein lærer mykje av å læra frå seg. Vi synest difor at det er greitt at elevane våre instruerer, seier han og legg til:



- Elektro passar for alle, gutar som jenter. Det er lurt å kunna litt naturfag og matematikk. I tillegg må ein vera nysgjerrig og lika å forska.

Rådgjevar på Os vgs Ingrid Lund Eide (t.v.), under ein presentasjon for 10. klassingane frå Nore Neset.



Færre tek omval

Rådgjevar Ingrid Lund Eide fortel at dei har hatt dette tilbodet til 10. klassingane i fleire år. Elevar frå Os, Nore Neset, Tysnes, Fusa, Austevoll, i tillegg til Slåtthaug og Hatlestrand, får kvart år tilbod om å koma på besøk. Rådgjevarane frå Os vidaregåande vitjar også skulane i forkant saman med elevar, for å fortelja om dei ulike linene. Opplegget er til for at elevane skal ha eit så godt grunnlag som mogleg til å ta rett val når dei går i gang med vidareutdanning.