Eitt skritt nærare fleire butikkar

Utvidinga av Fjord'n senter i Eikelandsosen rykker stadig nærare. 8. desember gav Hordaland fylkeskommune samtykke til å utvida handelsarealet i senteret med 2.655 kvadrat.

Fylkeskommunen konkluderer med at søknaden frå Sambygg AS om å utvida senteret, er i tråd med Regional plan for attraktive senter i Hordaland. Det vert òg lagt vekt på at planen stør opp om Fusa kommune sitt ønskje om å styrkja og utvikla kommunesenteret i Eikelandsosen.

- Ikkje negative verknader

Som eit ledd i søknaden om å etablera eit større kjøpesenter, har ABO Plan og Arkitektur AS utarbeidd ein handelsanalyse på vegner av Sambygg AS. Handelsanalysen gjev ifølgje Hordaland Fylkeskommune eit godt vurderingsgrunnlag for søknaden.

- Handelsanalysen konkluderer med låg dekningsgrad og stor handelslekkasje for detaljhandel i Fusa. Det er også gjort ei vurdering av verknaden nytt handelsareal i Fjord'n senter vil ha for eksisterande butikkar. Tiltaket er ikkje vurdert å ha negative verknader for eksisterande lokal handelsverksemd, går det fram av sakspapira til Hordaland fylkesutval, der saka vart handsama 8. desember.

Fylkesmannen i Hordaland har også blitt høyrt i saka. Fylkesmannen konkluderer, til liks med fylkeskommunen, med at utvidinga vil styrkja kommunesenteret, og at planane er i tråd med den regionale planen.

- Fylkesmannen legg i sin uttale vekt på at det er stor underdekking av detaljhandel i kommunen, og at utvidinga av Fjord'n senter kan bidra til å styrkja kommunesenteret med omsyn til eit allsidig tenestetilbod, heiter det i saka.

Fjord'n senter vart etablert i 1989. Totalt handelsareal i kommunesenteret i Eikelandsosen vil etter utvidinga vera om lag 6.000 kvadratmeter.