Ekspert-tips til bustadkjøparar

Har du klart føre deg kva du bør sjekka ut før du kjøper bustad? Eit hint: Bileta i salsoppgåva er ikkje det viktigaste.

Carsten Pihl jobbar for Norges Eiendomsmeglerforbund som forbrukarrådgjevar i bustadhandelen. Hans inntrykk er at det ofte går for fort i svingande i samband med kjøp av bustad.

- Dei fleste som skal kjøpa ny bil brukar mykje tid på å lesa om bilen. Medan vi kan sjå av lesar-tal, undersøkingar, i tillegg til at enkelte meklarar målar lesetid på prospekt, at det går fort unna når ein ser på bustad. Det er merkeleg. Ein bustad er vesentleg dyrare, og skal brukast mykje meir enn ein bil, seier Pihl.

- Ditt inntrykk er altså at dei fleste kjøparane ikkje gjer grundig nok arbeid i forkant?

- Eg trur nok at dei fleste kunne lese meir og betre. Eg har fleire samtalar med kjøparar dagleg, og ut i frå det, kan eg seia det. Men så er det ikkje alltid kjøparens feil. Av og til er det detaljar og unøyaktigheit frå meklar eller seljar som er problemet. Det er difor eg seier at ein må lesa prospektet, og det er dei sidene utan bilete som er viktigast. Les kva meklar, takstmannen og seljar sjølv seier om bustaden. Det er det beste tipset eg kan gje, seier Pihl.

Han legg til at det ikkje er meir enn ein halvtime som skal til.

- Be om å få tilsendt prospektet. Bruk tid på dei keisame sidene. Ring meklar og takstmannen på førehand, altså før du går på visning. Send gjerne e-post slik at ein får det skriftleg.

Den harde realiteten

Sjølv om det er viktigast å lesa seg opp på førehand og få svar på det ein lurer på, er det framleis viktig å faktisk gå på visninga.

- Det er viktig å stilla for å sjå på planløysing, og planskjema. Det er slik ein får best kunnskap om det tekniske. Gå opp på loftet. Ikkje berre stikk hovudet opp og sjå. Ta fram lommelykt og sjå etter fuktskader. Sjekk sikringsskapet. Ein kan lett sjå om det er nytt eller gamalt. Er det rotete, er det ofte noko som skurrar. Bruk også tid på utearealet, seier Pihl og legg til:

- Det er heilt klart at trivsel og magekjensle er viktig ved bustadkjøp, men det må ikkje koma i vegen for det fornuftige. Det kjem alltid ein ny draumebustad. Difor er det viktig at ein tek fornuftssjekken for å få klarlagt korleis bustaden eigentleg er, før ein legg inn eit bud. Det er moro å drøyma om ny bustad, men huskjøp er den harde realiteten.

Guide for visning:

1. Les alt nøye. Last ned salsoppgåva og gå gjennom alt før visning.

2. Sjekk kjøkken og bad grundig. Sjå etter fuktskader under kjøkkenbenken og på badet, og sjekk når badet blei skifta sist.

3. Bruk nasen i kjellaren. Er det kjellarlukt av fukt og mugg? Det kan vera uavdekka fuktskader i tak og på bjelkar.

4. Sjekk loftet. Ikkje berre stikk hovudet opp, men gå opp. Bruk ljos frå mobiltelefonen og sjå etter fuktskader i tak og på bjelkar.

5. Er det elektriske anlegget i orden. Spør seljar og meklar, og ring eventuelt takstmann. Det held ikkje å berre kikka i sikringsskapet!

6. Utandørs: Sjekk taket og få greie på når det blei skifta sist. Er nedløpsrennene på plass utan bulkar? Når blei bustaden sist malt?

7. Tomten: Går tomtegrensa der gjerdet faktisk står? Kva rettingsliner og plikter følgjer med? Er det vegrett eller byggjerett?

Lista er utarbeidd av Norges Eiendomsmeglerforbund.