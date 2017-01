En bærekraftig petroleumsnæring

Jeg er fundamentalt uenig med de som hevder det ikke er bærekraftig å fortsette olje og gassutvinning i Norge. Det ikke er mulig å løse de utfordringene vi står overfor nasjonalt og globalt uten fortsatt å ha en sterk petroleumsnæring, skriver olje- og energiminister Terje Søviknes.

LESARBREV: I det siste har jeg blitt kritisert fra flere hold for å peke på at olje- og gassutvinning er en del av løsningen for å få en bærekraftig utvikling. Sist ute er Natur og ungdom.

Verden står overfor to store utfordringer som må løses samtidig - økt etterspørsel etter energi som følge av økende befolkning, og redusert fattigdom, og arbeidet for å begrense klimaendringene. Begge utfordringene må løses for å få til den bærekraftige utviklingen vi alle ønsker.

Regjeringen har en bred strategi for å møte begge utfordringene og samtidig ivareta norske arbeidsplasser og velferd.

Når det gjelder petroleumsproduksjonen i Norge er den en del av løsningen også på de globale utfordringene - ikke en del av problemet. Jeg er således fundamentalt uenig i de som hevder det ikke er bærekraftig å fortsette olje og gassutvinning i Norge. Det ikke er mulig å løse de utfordringene vi står overfor nasjonalt og globalt uten fortsatt å ha en sterk petroleumsnæring.

Da vi utarbeidet vårt bidrag til Paris-avtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene våre samtidig som at vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Paris-avtalen gjør at verden beveger seg i en retning der lavutslippsløsninger vil spille en mye viktigere rolle. Det blir viktigere enn noen gang å erstatte kull med gass og fornybar energi. Vi må bruke energien mer effektivt, og vi må utvikle lavutslippsteknologi som fangst og lagring av CO2.

Tilveksten av fornybar kraft i verden stiger raskt. Det er bra. Men det vil ta lang tid før den kan erstatte olje og gass. Det skyldes at energimengdene som skal erstattes er mye større enn det som vil komme fra sol og vind på mange tiår. Sol og vind dekker i dag kun litt over 1 prosent av verdens energibehov. De vokser sterkt, men veksten er fortsatt ikke stor nok til å dekke økningen i verdens energibehov.

Det er ingen motsetning mellom fortsatt ansvarlig petroleumsvirksomhet og det å ha en ambisiøs klimapolitikk. Utslippene fra kvotepliktig sektor i EUs kvotesystem skal kuttes med 43 prosent innen 2030 sammenliknet med utslippene i 2005. Petroleumssektoren i Norge er en del av kvotepliktig sektor. I tillegg vil norsk gass til erstatning for kull være et effektivt klimatiltak i Europa.

Norge gjør allerede mye for å redusere klimautslippene. Vi har verdens strengeste regler for petroleumsvirksomheten, blant annet en egen CO2-avgift som er ti ganger høyere enn kvoteprisen som gjelder i Europa. Avgiften og andre tiltak har ført til at norsk petroleumsvirksomhet har gått foran for å utvikle løsninger som begrenser klimautslippene, som fangst og lagring av CO2. Resultatet er at utslippene fra norsk sokkel er langt lavere enn tilsvarende produksjon andre steder i verden. Den høye utslippsprisen for næringen er en viktig grunn til at utslippene fra næringen i dag er vesentlig lavere enn de ellers ville vært.

Petroleumsvirksomheten er Norges suverent største næring og en bærebjelke for velferdsstaten. Siden produksjonsstarten på Ekofisk har næringen bidratt med ufattelige 12.000 milliarder kroner til statskassen, eller rundt ni ganger utgiftene på årets statsbudsjett. Det har betydd mye for utviklingen av det norske velferdssamfunnet og rundt 200.000 arbeidsplasser spredt over hele landet. Oljefondet på over 7.000 milliarder kroner sikrer fortsatt vekst og velstand for både vår egen og kommende generasjoner.

Som olje- og energiminister er det min jobb å få fram hvilke konsekvenser kutt i den norske olje- og gassproduksjonen vil få for både arbeidsplasser, verdiskaping og for klimautslippene. Å kutte lønnsom produksjon i Norge er ikke svaret.

Terje Søviknes (Frp)

Olje- og energiminister