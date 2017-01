En løs kanon lager vei over Søre Øyane

Bruk heller penger på prosjektering/bygging av el-ferger enn på prosjektering av verdens lengste bro og luftslott), skriver Sverre Samdal.

LESARBREV: I Bergens Tidende datert 27. januar ser vi at Øyvind Halleraker og NHO ønskjer å bygge vei over Søre Øyane.

Dersom en ikke har fått med seg alle synspunkt når det gjelder vei og ilandføring av bro i Søre Øyane, så er forslaget hans helt utrolig. Alle folkevalgte i Os kommunestyre og fastboende er imot vei over Søre Øyane.

- Vil være ødeleggende

Med dette forslaget viser Halleraker ingen respekt for lokalbefolkningen i Søre Øyane. Han viser heller ingen respekt eller ansvarsfølelse når det gjelder vern og bevaring av natur og mangfold i det fineste området vi har i Os kommune. Firefelts vei inklusiv buffersone vil være ødeleggende for Søre Øyane og "Røttingo". La oss håpe at slike useriøse innspill er med og stopper videre planlegging av vei og bro over Søre Øyane.

Kraftig reduksjon i oljerelaterte aktiviteter

Spørsmålet er om vi trenger ny vei i den størrelsesorden som er foreslått mellom Bergen, Stord og Stavanger. Mye har skjedd siden ideen om ny vei ble lansert. Det er en kraftig reduksjon i aktiviteter knytt opp mot oljerelaterte virksomheter. Uten at jeg kjenner til trafikktelling, er det grunn til å anta at dette fører til mindre trafikk på E39.

Videre rettes det mye oppmerksomhet mot «Grønt skifte». Ønsket er mindre biltrafikk og mindre bruk av fossilt brensel osv. En konsekvens av dette kan være at en bruker miljøvennlige skip til å frakte gods. Kyststrekningen mellom Bergen og Stavanger må være ideell for dette.

Hva er problemet?

Det bygges ny vei mellom Bergen og Stord. Store deler av veinettet over Stord må betraktes som brukbar. Så hva er problemet? Eksisterende veinett har greid å ta unna all trafikk siden oljeeventyret startet i 1970-årene, så det er ingen grunn til bekymring for at veinett vil bryte sammen i uoverskuelig fremtid.

Et pluss med hvilepause

Istedenfor å bruke penger på prosjektering av verdens lengste bro (luftslott), bør de heller brukes på prosjektering/bygging av el-ferger som kan krysse fjorden i minimum 30 knop og prosjektering og utbedring av eksisterende veistrekk i Hordaland.

Et godt poeng ved å benytte ferge er at trafikanter får en hvilepause under overfarten. Dette fører til en tryggere trafikant for andre veifarere.

Heldigvis er det snart valg. La oss håpe at en til den tid får klarhet i hvilket parti som ønsker monsterbro og vei.

Sverre Samdal