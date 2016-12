Enkle, men ambisiøse parkplanar

Rekreasjon, avslapping og leik er berre nokre av fasilitetane ein ser føre seg i det som skal verta Strandviks svar på Central Park. - Prosjektet er veldig enkelt, og veldig ambisiøst, seier leiar for Strandvik Torget AS, Svein Lang.

I førre veke sa kommunestyret i Fusa ja til å bruka 350.000 kroner på eit forprosjekt til ein park i Strandvik. Kort tid etter gav Hordaland fylkeskommune sin tilslutnad til prosjektet. 350.000 kroner i tilskot frå fylkeskommunen også.

- Pengane skal mellom anna brukast til å engasjera landskapsarkitektar, geolog og marinbiolog. Målet er at forprosjektet skal vera ferdig i løpet av våren, fortel Lang.

Det første arbeidsmøtet finn stad 12. januar. Deretter ser ein føre seg eit allmøte der alle i bygda får høve til å koma med sine synspunkt.

- Vi kjem til å engasjera idrettslaget, grendalaget og andre. Saman skal vi koma fram til korleis parkprosjektet kan finansierast vidare, seier Lang.

Slik ser skissene frå Smedsvig Landskapsarkitekter ut foreløpig. Forprosjektet skal etter planen vera ferdig i løpet av våren 2017. (Illustrasjon: Smedsvig Landskapsarkitekter)

Vil reparera elva

I 2013 utarbeidde Geoplan AS ein stadutviklingsrapport på vegner av Liv og lyst-prosjektet i Strandvik. Rapporten fekk namnet "Alt skjer i Strandvik", og alle innbyggjarane i bygda vart engasjerte.

To år seinare bestemte Strandvik Torget AS seg for å ta sentrumstankegangen vidare. Kva kan vi etablera som alle i bygda kan ha eigarskap til? Ein park, vart konklusjonen.

- Parken skal vera ein stad for unge, born og eldre. Det er vi nøydde til å få til, seier Lang.

Ifølgje skissene frå Smedsvig landskapsarkitekter ser ein føre seg eit parkområde på austsida av den nye Joker-butikken. Skissene inneheld grøntområde, torg, leike- og aktivitetsområde, trapp ned til elva og brygge. Elva vert ein sentral del av den nye parken.

- På 1970-talet var det aure i elva. Sidan den gong har elva gått frå å vera ei elv til å vera eit delta. Slik stoda er i dag er det mudder heilt opp til brua, fortel Lang.

Sjølve parkområdet kjem ifølgje Lang ikkje til å kosta spesielt mykje. Det er restaureringa og forbetringa av elveleiet som får kronene til å rulla.

- Vi ser føre oss at heile parken kjem til å ha ein kostnad på mellom 3 og 5 millionar, fortel han.

Elva skal steinsetjast frå brua og heilt ned til sjøen. I tillegg har ein som mål å redusera oversvømmingane ein slit med på bakkane på noverande tidspunkt, og å få fisken til å venda attende.

- Langs elvabreidda skal det etablerast ei brygge der små båtar kan leggja til kai. Det vert ikkje ein marina, for det har vi lenger inne, presiserer Lang.

Fem minutt gange

Når ein planlegg sentrumsområde andre stader i verda, snakkar ein gjerne om ein "5 minute walk". Alle fasilitetar skal vera mogleg å nå innan fem minutt gange. Slik ser ein føre seg utviklinga i Strandvik også.

- Strandvik er ein av få bygder i Fusa som faktisk har eit sentrum. Vi har restaurant, kyrkje, skule, barnehage, grendahus og butikk innanfor eit lite område. I tillegg planlegg vi park og fleire arbeidsplassar. Det vert ei blanding mellom bustader, rekreasjon, avslapping og arbeidsplassar, slår Lang fast.

I tillegg til dei overnemnde fasilitetane, fortel leiaren i Strandvik Torget AS, om ein steinscene der barnehagen, skulen, eller andre kan ha små konsertar og liknande.

- Det hadde òg vore spennande å få nokre kunstnarar til å dekorera delar av parken, seier han.

- Det må sjølvsagt vera ting som harmonerer med miljøet i parken, legg han til.

Når parken er ferdig, skal han gis i gåve til innbyggjarane i bygda.

- Parken må vera enkel å halda ved like, men det viktigaste er at det vert ein stad der pensjonistar, unge og born kan kosa seg i lag, seier Lang.