Er du ein engasjert ungdom?

Om Fusa kommune ikkje gjer endringar i økonomiplanen for 2016-2019, ligg ein an til eit underskot på 6,6 mill. kroner i 2019. I tillegg til innsparingane over, føreslo Sp, H, KrF, Kristine Hjartnes (Frp) og Roger Hoel (uavhengig), fleire andre tiltak i juni.