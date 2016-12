Etablerer eigen tomtebank

Kvar finst det ledige tomter i Fusa? Det lurer mange på. Etter nyttår vert det enklare å få svar.

I kommunestyremøtet i førre veke fortalte Svein Lang at det er mange som tek kontakt med Fusa kommune og Fusa Utviklingsselskap AS for å høyra kvar det er mogleg å busetja seg i Fusa. For at potensielle innbyggjarar skal finna det dei leiter etter på ein enkel måte, vert det no oppretta ei nettside der tilgjengelege tomter vert presenterte. Tomtebanken skal etter planen vera operativ frå byrjinga av januar.

- Ideen har vore prøvd før, men då måtte aktørane betala ein "inngangsbillett" for å delta. Vi såg fort at det ikkje var vegen å gå, seier Lang.

Som følgje av tidlegare erfaringar tilbyr ein no alle som har meir enn éi tomt å selja, å leggja tomtene i tomtebanken gratis.

- Tomtebanken, som vi har kalla Fusa tomter, vil til ei kvar tid vera ajourført. Dei som vitjar sida vil òg få informasjon om kven som eig tomta, samt området og bygda ho ligg i, fortel Lang.

Fusa Utvikling AS har teke initiativ til tomtebanken. Ei prosjektgruppe beståande av Hans S. Vindenes, Vigdis Øvreeide og Peter Hans de Zwarte har arbeidd med prosjektet i tre-fire månader, men banken har vore planlagt lenge.

- Per no finst det ikkje noko heilskapleg oversikt over ledige tomter i Fusa. Men det finst mange fine tomter i alle bygdene i kommunen. Målet vår er å få samla desse på ein stad, og at ein på kommunen sine heimesider vil finna ein link til tomtebanken, seier Lang.

Tomtene vert segmentert etter pris. Dermed kan dei som er interesserte, søkja på tomter ut frå kor mykje dei er villige til å betala for tomta, anten det er 300.000 kroner eller 1 million. Prosjektgruppa kjem også til å tilby dei som sel tomtene å kjøpa dronebilete. På den måten kan brukarane av tomtebanken få ei god oversikt over omgjevnadene til tomta.

- Det er Fusa Utvikling AS som har drive prosjektet gjennom, men Fusa utvikling er eigd av Fusa kommune og Fusa Kraftlag, opplyser Lang.

Tomtebanken, som altså skal kunne takast i bruk rett over nyttår, er utvikla av Fusit Data & Teknologi AS.